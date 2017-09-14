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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 31 лип, 2025 16:56
Banderlog написав: Shaman написав:
Зе на мав вестися на провокацію в Білому домі. не стримався, так. а оці закиди про демократів - це висмоктане з одного місця. не підтримував він люто демократів.
але зараз більше питання, що путін робить все можливе, щоб Трамп його нарешті в'ї.ав
а смисл трампу? Його влаштовує війна. Європа буде закупляти зброю в сша і постачати нам в кредит.
Так ти визначись, чи наша влада посварилась з Трампом, чи Трамп зацікавлений в постачанні зброї ?
Что-то у тебя взаимоисключающие параграфы в разных сообщениях
Может тебе так понятнее будет ? ))
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Додано: Чет 31 лип, 2025 17:03
ЛАД написав: andrijk777 написав:
........
Тикніть пальцем в помилку, не потрібно абстрактних звинувачень.
Ваші звинувачення - це наклеп на рівному місці, не підтверджений фактами.
Вам потрібно усвідомити свою неправоту і вибачитись за безпідставні звинувачення в мою сторону.
Я "ткнул" уже 2 или 3 раза.
Но... всё понятно.
Ні, ні разу. Важко ткнути "ще раз"?
Ну все ясно, брехня продовжується.
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Додано: Чет 31 лип, 2025 17:25
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
.........
при тому, що непонятно "при чём здесь оптимизм" ("как на єтом можно заработать")
Не притворяйтесь тупее, чем вы есть. У вас много всякого, но точно не тупость.
Либанова изложила достаточно трезвую позицию, без избыточных чёрных красок, но и розового оптимизма я там не увидел.
Поэтому и задал весьма простой вопрос - в чём вы усмотрели оптимизм.
Вместо такого же простого ответа...
Вас можно только троллить по примеру Хотаба? Мне это не интересно.
Нормально разговаривать не хотите?
до чого тут "розовий оптимізм"?
чому не голубий? або зелений?
ви починаєте видумувати, потім звинувачеєте на основі своїх фантазій.
Ви не бачите оптимізму, то має хтось очі відкрити?
Флер, до речі, бачить.
Я рад за то, что Флер вас поняла.
Не хотите, не открывайте. Возможно, сами не видите, раз не хотите ответить.
Я на ваши вопросы обычно отвечаю.
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Додано: Чет 31 лип, 2025 17:27
Xenon написав:
вже пішли комєнти тіпа: "World of warcraft"
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Додано: Чет 31 лип, 2025 17:29
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Хотя на честность на нашем форуме рассчитывать не приходится.
Честность на этом форуме вызывает потоки грязи. На этом форуме приветствуется лицемерие. В том числе от Вас. Вам не честность нужна.
Простите, но мнение "борца за равенство", скрывающего обычную трусость за красивыми словами меня точно не интересует.
В начале вы были честнее и честно признавались, что вы просто не способны держать в руках оружие. Без массы красивых слов.
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