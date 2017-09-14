andrijk777 написав:. Чого ви вчепились 90х років??? 90-ті були 30 років тому. Мене більше цікавить сьогодення, а не 90-ті.
чого ми не можемо? - це дуже складне питання, відповідь дуже довга. Якщо тільки основне - то Прибалтика вступила в ЕС і я думаю це головна причина їх депопуляції. Очевидно що легкість праці в ЕС + саме порівняння з ЕС не сприяли задоволеності життям. А змогли вони цей тренд переламати бо підняли рівень життя. Середня зарплата у них в 3-4 рази вища ніж наша. Якщо піднімемо рівень життя в 3 рази, то може і зможемо. Я якось сумніваюсь в таку реальність.
В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1. Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.
Чому вибрана як маркер Латвія, а не Греція, або Болгарія, чи Сербія чи Португалія?
andrijk777 написав:........... В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1. Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.
https://merkator.org.ua/dovidnyk/spysok-krajin-za-koeficijentom-fertylnosti/ Здесь первая цифра - порядковый номер (в порядке убывания фертильности), 2-я цифра - фертильность, третья - дата информации. По Эстонии, которую вы приводите в пример, можете ещё посмотреть таблицу "Динамика уровня рождаемости и смертности по данным Департамента статистики Эстонии" https://surl.li/koqhhn. Начиная с 1991 все годы вплоть до 2024 включительно число умерших выше числа родившихся, т.е. естественный прирост населения отрицательный. Вру, один год был положительный - в 2010 аж +35 чел. Там же:
В период с 2015 по 2020 год основным источником прироста постоянного населения являлись поселившиеся в Эстонии граждане стран Европейского союза и вернувшиеся в Эстонию граждане Эстонии. Сальдо миграции было стабильно положительным и покрывало естественную убыль населения
Так кто "бреше"? Я вас просил приводить доказательства, а не фантазии на тему.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под только что одобренным в Верховной раде законом о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий НАБУ и САП (Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры).
"Хочу сейчас поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта - теперь уже закона. Как только я подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства", - сообщил Зеленский в Telegram.