Желание Дональда Трампа закончить войну в Украине, которое внезапно обострилось в последнее время, может вылиться в некую сделку России с США, которая пойдет во вред всей Европе, включая самих украинцев. Об этом пишет Politico.
Авторы публикации напоминают, что США стали главным поставщиком сжиженного газа в Европу, чему поспособствовало как российское вторжение в Украину, так и усилия ряда европейских правительств в предыдущие годы.
Однако сейчас среди стран "на восточном краю ЕС" растут опасения, что Трамп в своем стремлении быстро закончить войну в Украине предложит России политические и торговые уступки, которые будут касаться в частности возвращения РФ на энергетический рынок Европы. Такие опасения высказывают бывшие и нынешние дипломаты из Восточной и Центральной Европы, а также американские эксперты и отраслевые деятели.
Переважна більшість інцидентів, пов’язаних зі співробітниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, виявилися маніпуляцією та фейками. Про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних Сил України.
У липні 210 із 244 інцидентів, пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Це становить 86%.
Лише 33 випадки (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені. За результатами перевірок:
→ двох осіб відсторонено від виконання обов’язків;
→ сім осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
→ 24 службових розслідувань тривають.
А хто на цьому форумі всі ці фейки розганяв ...
Самі напишете чи промовчите ...
Бетон, Letusrock, flyman, Долярчек та інші ... так ?
Успіх написав:А я бачу люди не розуміють! І далі хі-хі, та ха-ха!
А я ще раз кажу - восени ворог планує 1 000 дронів/шахедів в день! Що буде, якщо ворог зробить паузу на 5днів, а наступних 5 днів запустить по 2 000/день скажімо, по умовному Чернігову? Що станеться за 5днів з умовним Черніговом?
добре, можливо буде щось подібне. але є ще обмеження по запуску дронів.
головне питання - що ти пропонуєш? для чого це пишеш? що мають зрозуміти люди, коли це прочитають?
Успіх написав:А я бачу люди не розуміють! І далі хі-хі, та ха-ха!
А я ще раз кажу - восени ворог планує 1 000 дронів/шахедів в день! Що буде, якщо ворог зробить паузу на 5днів, а наступних 5 днів запустить по 2 000/день скажімо, по умовному Чернігову? Що станеться за 5днів з умовним Черніговом?
добре, можливо буде щось подібне. але є ще обмеження по запуску дронів.
головне питання - що ти пропонуєш? для чого це пишеш? що мають зрозуміти люди, коли це прочитають?
Shaman написав:це я нагадаю, що розмова почалася, що Україна далеко не перша. проблеми в Прибалтиці почалися навіть раніше, ніж в Україні - або одночасно. саме в такому контексті. ви почали це заперечувати. якщо кажемо про останній рік, так є зростання (за рахунок українців?). а загалом був правий я й правий ЛАД, що з 90х років там значна депопуляція... як й в Україні...
й інший висновок - якщо Прибалтика змогла переламати тренд, чого ми не можемо? в нас ще є великий резерв - питання, чи пускати його в країну
Чого ви вчепились 90х років??? 90-ті були 30 років тому. Мене більше цікавить сьогодення, а не 90-ті.
чого ми не можемо? - це дуже складне питання, відповідь дуже довга. Якщо тільки основне - то Прибалтика вступила в ЕС і я думаю це головна причина їх депопуляції. Очевидно що легкість праці в ЕС + саме порівняння з ЕС не сприяли задоволеності життям. А змогли вони цей тренд переламати бо підняли рівень життя. Середня зарплата у них в 3-4 рази вища ніж наша. Якщо піднімемо рівень життя в 3 рази, то може і зможемо. Я якось сумніваюсь в таку реальність.
В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1. Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.
але в нас йде війна. й не з 2022 року, а з 2014 - тому на показники 2020,2021 це теж впливало.
подивимось, що буде, коли війна закінчиться. й я каже - резерв для імміграції шалений, питання, наскільки жорстко будемо контролювати в'їзд. не треба раніше часу себе хоронити.
й оце - будь-яка країна може розвиватися, лише Україна не може. корупція до речі зворотна сторона того, що грошей в населення чимало - просто вони неофіційні...
Shaman написав:це я нагадаю, що розмова почалася, що Україна далеко не перша. проблеми в Прибалтиці почалися навіть раніше, ніж в Україні - або одночасно. саме в такому контексті. ви почали це заперечувати. якщо кажемо про останній рік, так є зростання (за рахунок українців?). а загалом був правий я й правий ЛАД, що з 90х років там значна депопуляція... як й в Україні...
й інший висновок - якщо Прибалтика змогла переламати тренд, чого ми не можемо? в нас ще є великий резерв - питання, чи пускати його в країну
Чого ви вчепились 90х років??? 90-ті були 30 років тому. Мене більше цікавить сьогодення, а не 90-ті.
чого ми не можемо? - це дуже складне питання, відповідь дуже довга. Якщо тільки основне - то Прибалтика вступила в ЕС і я думаю це головна причина їх депопуляції. Очевидно що легкість праці в ЕС + саме порівняння з ЕС не сприяли задоволеності життям. А змогли вони цей тренд переламати бо підняли рівень життя. Середня зарплата у них в 3-4 рази вища ніж наша. Якщо піднімемо рівень життя в 3 рази, то може і зможемо. Я якось сумніваюсь в таку реальність.
В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1. Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.
але в нас йде війна. й не з 2022 року, а з 2014 - тому на показники 2020,2021 це теж впливало.
подивимось, що буде, коли війна закінчиться. й я каже - резерв для імміграції шалений, питання, наскільки жорстко будемо контролювати в'їзд. не треба раніше часу себе хоронити.
й оце - будь-яка країна може розвиватися, лише Україна не може. корупція до речі зворотна сторона того, що грошей в населення чимало - просто вони неофіційні...
А 1989, 1990, ... 2013 - можно?
>>> наскільки жорстко будемо контролювати в'їзд
>>> й оце - будь-яка країна може розвиватися, лише Україна не може. Опять же: что мешало развиваться все десятилетия Нэзалэжности? - проклятые попэрэдныкы?
Переважна більшість інцидентів, пов’язаних зі співробітниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, виявилися маніпуляцією та фейками. Про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних Сил України.
У липні 210 із 244 інцидентів, пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Це становить 86%.
Лише 33 випадки (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені. За результатами перевірок:
→ двох осіб відсторонено від виконання обов’язків;
→ сім осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
→ 24 службових розслідувань тривають.
А хто на цьому форумі всі ці фейки розганяв ...
Самі напишете чи промовчите ...
Бетон, Letusrock, flyman, Долярчек та інші ... так ?
Відсутність в цій статистиці згадок про ймовірні злочини, розслідуванням яких займається ДБР (або принаймі ВСП) - жодних нервових імпульсів в ганглії не викликає?
А відсутні вони там по цілком простій та очевидній причині - мова в статті йде саме про фейки, інцинденти які вдалося успішно "зам"яти", або типу "незначні" порушення типу - У Вінниці військовому, який загинув на фронті, надійшла повістка (хоча навіть тут по суті явний склад злочину по статті КК про "халатне виконання обов"язків яке призвело до важких наслідків"). І вся суть статті, якщо без маніпуляцій та в перекладі нормальною мовою зводиться до наступного:
В 33-х випадках зацікавленим особам таки довелося писати відписки та застосовувати позасудові методи впливу на фігурантів: - 2-х нагороджено позачерговою відпусткою - 7 осіб частково позбавлені премій - щодо решти 24-х епізодів рішення ще не прийнято
>>> й оце - будь-яка країна може розвиватися, лише Україна не може. Опять же: что мешало развиваться все десятилетия Нэзалэжности? - проклятые попэрэдныкы?
режим дурника. а може помиляюсь, й це режим найвищого рівня розумової праці
читай тоді все підряд. з 90 років напевне просіли багато пострадянскьих країн причини різні, в принципі вже в срср у 80ті роки вже був спад народжуванності. тому на це посилатися - такі буди реалії
друге - зменшення населення - це проблема всіх розвинених країн, не лише нас.
третє - а чого не розвивалися? а хто сказав, що не розвивалися - розвиток все одно є. так, звісно могло бути значно краще - як у тій же Польщі чи Прибалтиці. але відсоток вільнолюдей там був значно вищий - в нас скільки за ригів голосувало - отож. а зараз відсоток людей, які розуміють, що гроші треба заробляти - все більше та більше. тому розвиток буде пришвидшуватися - але так, треба, щоб нам допомогли зламати імперські амбіції Раші. у воюючих країн розвиток дуже обмежений...
а ти краще думай про нову Батьківщину - а то там турки у другому поколінні швидко тебе на місце поставлять