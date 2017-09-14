Додано: П'ят 01 сер, 2025 09:07

27 липня ЄС та США досягли рамкової угоди щодо нового режиму торгівлі, а також інвестицій, оборонної співпраці та іншого. Це не просто угода про торгівлю, а всеохоплюючий договір, який фактично підпорядковує Європу Штатам, повертаючи Захід до реалій часів Холодної війни. Тому фахівці й кажуть, що розмір мит тут - далеко не головне.



По суті, європейці виторгували збереження американських безпекових та інших зобов’язань в обмін на збільшення митної ставки до 15% на європейські товари, які йдуть на експорт до Америки. Білий дім же по максимуму скористався залежністю європейців від США. Втім, хай і не дуже добровільно, але Захід, схоже, консолідується у новому форматі. Що несе Україні нові вигоди та виклики.

Іван Ус пропонує подивитися на зовнішню політику Трампа загалом, а не у контексті окремої угоди, щоб з’ясувати, чого дійсно він хоче та до чого прагне. За його словами, ця історія почалася ще "році у 2017-му", коли аналітики PWC зробили прогноз, що, якщо нічого не змінювати, то до 2050 року Китай стане першою економікою у світі замість США, Індія – стане №2 (з великим відставанням), а США – лише 3-ю економікою. Єдина ж країна ЄС, яка залишиться у топ-10, це буде Німеччина – і то на 9 місці. США втрачатиме позиції, а ЄС майже випадає з лідерів.



"Тоді у США прийняли рішення, що потрібно докорінно змінити систему та правила світової торгівлі. І побудувати "світоустрій поза СОТ". Тобто, щоб Світова організація торгівлі вже не була тою структурою, яка визначає правила торгівлі. Трамп ще за першої своєї каденції заблокував суддів до апеляційного органу СОТ. І, врешті-решт, у 2020 році, через нестачу суддів та відсутність кворуму, цей орган перестав працювати. А вже під час другої своєї каденції – у квітні – він запроваджує мита, які йдуть врозріз з правилами СОТ. Але оскаржити їх вже неможливо, бо апеляційний орган СОТ не працює, - описує план Трампа пан Ус.

Він зауважує, що ще у квітні Китай думав, що, у разі конфлікту зі США, всі будуть на його стороні у боротьбі за збереження вкрай вигідного Пекіну світоустрою за правилами СОТ. Але тепер він може залишитися без підтримки, адже майже всі його торгові партнери вже досягли угод з Вашингтоном. А для російської економіки це взагалі буде вирок, якщо оновлений план Трампа з митами дійсно реалізується.

"Україні це буде вигідно тим, що повернеться домінантна роль Заходу. Просто вдумайтесь – Китай 2001 року постачав товарів на $300 мільярдів, а у 2024 році – вже на $3,6 трильйона. Завдяки зростанню впливу Глобального Півдня РФ пройшла етап високого тиску – саме економіки Глобального Півдня їй дозволили вистояти. Якщо їх роль буде зменшуватись, а Заходу, навпаки, збільшуватись, то Україна виграє стратегічно. А Трамп попіклується про те, щоб в наших конкурентів більше не було гарних "карт"", - завершує думку пан Ус.



Таким чином, угода між ЄС та США поки що викликає більше питань, ніж надає відповідей. Але всі питання - у деталях, адже новий "світоустрій Трампа" стає все більше зрозумілим.



І якщо ще на початку каденції він відверто хотів "підкупити" Кремль задля спільного тиску на Китай за рахунок поступок по Україні, то зараз, на тлі небажання Путіна домовлятися (що зумовлено максимальною залежністю РФ від КНР), Трамп змінює риторику. Відтепер закупівлі в РФ стають "больовою точкою", на яку натискатиме Трамп, щоб досягти власних цілей. Звісно, якщо не передумає (як в нього буває досить часто).



Тим не менш, після Японії та ЄС подібні угоди зі США на умовах "поза СОТ" почали "підмахувати" одна країна за іншою – Трамп вже оголосив про угоду з Пакистаном, де американські компанії будуть видобувати нафту, а також про початок перемовин з Південною Кореєю, які близькі до завершення. Паралельно Трамп тисне на Індію, під приводом зв’язків з РФ, та на Бразилію, до якої використовує майже ті ж підходи, що й до РФ – блокує передусім постачання нафти. Одним нафту блокує – іншим видобуток стимулює. Саме енергоносії, потоки яких у світі Трамп прагне перерозподіляти, й стануть основою його нового "світоустрою".

тут угоду між США та ЄС хтось прокоментував дуже спрощено.а ось цікава точка зору. лонгрід, але варто прочитати. й дії Трампа вже не виглядають такими хаотичними