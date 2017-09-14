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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:55
flyman написав: detroytred написав: whois2010 написав:
І виграли вони у папєрєднікав (яких я не виправдовую) лише завдяки ще більш не розумному електорату і більш талановитим сценарістам. Хоча мільйони мух не можуть помилятися...
Колективний розум (великих мас - народу) апріорі має менший рівень розвитку, ніж індивідуальний, груповий (малих груп можновладців).
Це природній стан речей.
Тому справа суто в можновладцях.
Як невеликих груп, які ведуть конкурентну боротьбу за владу між собою.
Які мають більші можливості.
А також інструменти впливу на суспільство.
Звинувачувати народ (величезну масу пересічних), на мою думку, і помилково, і не конструктивно.
Справа саме в можновладцях.
В їх інтересах, цілях і головне - методах досягенння цих цілей.
Спектр можливостей народу обмежений. Лише бунт. В той чи іншій формі. Обрання зелених - це і був бунт. Звичайний бунт. Лише бунт. Проти еліт. Старих еліт.
Цим скористався найкраще Зе і Ко.
Виграв конкуренцію в інших.
"бунт" тих, хто не скористався з тих чи інших причин "атсосіацієй" і кому "дакакаяразніца"
Не треба отак знецінювати виборців. Бунтівників.
Подивіться хто підтримав.
Вчені, бізнесмени, всл і т.д.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:57
UA написав: stm написав:
Китай заборгував більше 300трл.баксів
Кому?
Долларовой еквівалент світової грошової маси 463 триліонів доларів.
Маячня stm на голову вища за маячню Песікота та Шамана разом узятих.
мент звісно краще знається на цифрах
внутрішні борги Китаю - напевне це основне держбанки. а от у держбанках гроші тримають пересічні. й може виявитися, що купа китайців, які вважають себе багатими, насправді такими не є. про надвелику закредитованність Китаю не каже лінивий, але деякі продовжуть розповідати про китайське диво
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Shaman
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:04
Миша-клиент написав: Shaman написав:
ви можете іронізувати скільки завгодно, але ще довго Україна потенційно може бути привабливою для російськомовних. питання, чи потрібні вони тут, бо там в головах біда... що з того, що лікарка розмовляла українською - вам зробили зауваження?
які зауваження - або дадуть відповідь, або скажуть "вибачте, не розумію". але чому ви хочете у Львові розмовляти російською? чому такої ідеї немає у Берліні ху.нтера
чи Варшаві Bigora
? я ще раз кажу про залишки імперського мислення...
Я в Мюнхене - спокойно разговаривал на английском и мне отвечали, морду НЕ били. Хотя и знаю немецкий на уровне понимания, НО без языковой практики и подзабыв его, перейдя на английский в общении с иностранцами. И в Италии, Франции, Турции, Испании - тоже, НЕ зная итальянский, французский, турецкий, испанский. И ЧЁ?!
що ви хочете сказати? що коли вибачаєтесь, що не знаєте німецьку, й розмовляєте англійською. ви ж не вимагаєте, що з вами зобов'язані розмовляти англійською. й то ви з кондукторами в транспорті не спілкувалися - а більшість, як виявляється не володіє англійською. ба більше, є приклади в тих же джобцентрах - там інколи є виходці з срср років 20 тому - так вони на російську теж не переходять, лише нмецька.
у Франції не пробували розмовляти англійською - кажуть, французи не дуже люблять. десь там де туристи, так, а не в туристичних районах - ні.
тому не зрозумів, про що хотіли сказати. українську теж забули, чи ніколи не знали?
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Shaman
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:14
Shaman написав: UA написав: stm написав:
Китай заборгував більше 300трл.баксів
Кому?
Долларовой еквівалент світової грошової маси 463 триліонів доларів.
Маячня stm на голову вища за маячню Песікота та Шамана разом узятих.
мент звісно краще знається на цифрах
внутрішні борги Китаю - напевне це основне держбанки. а от у держбанках гроші тримають пересічні. й може виявитися, що купа китайців, які вважають себе багатими, насправді такими не є. про надвелику закредитованність Китаю не каже лінивий, але деякі продовжуть розповідати про китайське диво
ЮА у нас супер бізнес на оренді. Тому пояснення має виглядати як stm взяла іпотеку під 7%, оплата склала 20% stm, 80% банківська установа. Як це змінило грошову масу? Відповідь ніяк ))) як це змінило розклад коли у кризу актив може зуміти ціну - максимально. Якщо у якийсь період часу stm не погашає, то вона без активу, актив на торги ))) грошова маса змінна коли НБУ друкує грн. А ось саме цікаве це світ за шорами коня )
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stm
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:28
Banderlog написав: Shaman написав: Letusrock написав:
обгрунтування просте як три копійки:
до війни : "друга Франція", найбільша країна Європи, з найбільшими ресурсами, двома морями, чорноземом і 52 млн - скотились до передостаннього місця по рівню життя в Європі, НЕЗМОГЛИ і все розікрали
після війни: мінус як мінімум одне море і 20% території, мінус половина людей, мінус інфраструктура але канєшно зможемо бо ж "скільки країн змогло"
пішли шаблони
перше - а яке місце займали в 91 році - останнє? в нас не було якогось місця, тому оце впали - це вигадка. по-друге, всі такі "знавці"
про обєми тіньової економіки це пустопорожні балачки я ці басні чую року з 95 що в населення повно валюти в матрасах. Тільки непонятно хто бере мікрокредити на побутову техніку та по секондхендам скупляється.
Відмінити дотації на електроенергію і газ?
То які в нас економічні переваги залишаться? Ні не для виробника, для нього понятно що головна перевага це бідне населення яке згодне працювати за копійки.
Для населення які тут переваги, 10 років війни? Школи онлайн? В чому конкурентність української держави?
це зайвий раз підтверджує, що до реальної економіки ти недотичний. а твій контрабас - це теж складова тіньової економіки
так, в когось є гроші, а хтось кредитується в МФО - таке життя. на Заході те саме. для населення ПІД ЧАС війни звісно переваг немає - мобілізація, обстріли, інші проблеми. це добре, що українців приймають в Європі - а от тих же сирійців вже не так - хоча теж війна була.
ти ж сам чомусь тут сидіш, не втік, хоча можливість була. тобто ви тікайте, а тут ще трошки похом'ячу - й головне все так щиро каже
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