ЛАД написав:1. Как он это сделает практически? 2. Вы уверены, что в сегодняшней ситуации найдётся дурак, который захочет/согласится стать президентом Украины? Мне кажется, разве что за большие деньги. Причём не просто большие, а ооочень большие.
Но Banderlog ошибается, Порошенко не сдался и Залужный не сдался, и не сдад
порошенко підписав мінські домовленості.
Підписав і що ?
Він, не маючи карт, як сьогодні модньо казати, майже зупинив активні бойові дії отими мінськими А до цього багато районів було звільнено
А після мінських, рашисти особливо нічого не захопили. Ми ж виграли час, озброїли армію
Зараз, станції Мінська уже пройдена, цього не буде. Путін не згодится ні на що, окрім капітуляції України
Banderlog написав:Мир не те що назрів, мир треба було підписувати максимум в лютому.... зараз ситуація на фронті куди гірша
Знову запитую - нам хтось пропонує мир ?
Путін не хоче припиняти війну, ти цього через кагор взагалі не бачишь
В СБУ заявили, що цієї ночі першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ". На його території було уражено місця зберігання й запуску "шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.
Підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі РФ – Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи.
Крім цього, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нефтепродукт" у Воронезькій області Росії та уразили підприємство АТ "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих плат для військової техніки.
BeneFuckTor написав:Дронів куча та ще й кожен день, додались реактивні. А всі ці мега технологічні новинки, сосусуть лапу проти міліона фпв, а тих фпв в китайців, така гора що вони шоу влаштовують. І якщо так глянути на той китай - то щось там трішки технологічніше стало чим в тій же європі. А взагалі, нащо нам той Китай. В нас є інші проблеми.
“нащо нам той Китай“ — дело в том, что это часть проблем: Китай все новинки на халяву тестирует в реальном применении - понятно где.
Путін не хоче припиняти війну, ти цього через кагор взагалі не бачишь
Пропонувати треба нам. Зараз сила не нашій стороні щоб диктувати умови. Треба мир. А якщо так дуже ще хочеться воювати за кримських татар, то треба ждати моменту коли рф нападе на європу. Або хочаб колотнечі з турцією в азербайджані. Тоді Україна нападе на росію.
Shaman написав:для слоупоків - миру й навіть просто перемовини не хоче проводити саме Раша. й відповідно, фамілія президента в цьому випадку немає значення. й його зміна нічого не дасть. путін піде на мир, коли його достатньо сильно притиснуть.
а оця заміна президента, як ви описуєте - не працює так в демократичному світі. а у рашистському працює. й в головах людей з відповідним мисленням
фамілія презедента має значення. шоколадний не допустив б тривалої повномаштабної війни.
Нарахунок притиснуть путіна, то щось не особливо виходить. Думаю спробують, но якщо і цей раз невдало, то тиснути будуть вже і на зеленського. Все в демократичних країнах нормально працює. і не треба думати що нас будуть підтримувати до останньої верби. В перемоги багато батьків а авторство поразки на себе не візьме ні сша, ні європа. Зеленському треба було дотискати антикорупціонерів, попустив проплачені мітинги з картонками? Зараз як наслідок бунт в вінниці. Його вже подавити просто так не вдасться. тут треба реально саджати, і показувати покарання мітингарів на камери. А влада проблему бунту ухилянтів замовчує. Так війну не виграють.
щоб було якби президентом був Порошенко - не знаю, може не наважилась би Раша на повноцінну війну... але коли війна йде - на жаль від нас мало що залежить для припинення війни - це зараз більше від Раші. хіба що якби ми змогли зупинити чи навіть почати тиснути - це б допомогло, але маємо що маємо...
з приводу не виходить тиснути - Раша деградує. стрімко чи ні - це таке питання. але рух в одному напрямку. Те що путін закриває на це очі, чи йому про це не кажуть, й він вважає все не так погано - це вже інше питання. тиск можна посилювати - була б політична воля. й Раша з точки зору економіки все одно слабшає. але так, воювати вони ще деякий час можуть. можуть ще й НАТО випробувати на 5 статтю. й взагалі, давайте подивимось, що буде в серпні.
з приводу проплачених мітингів - ну звісно, це лише на мітинги проти ТЦК виходять щиро, всі інші мітинги проплачені з антикорупціонерами зробив величезну помилку - й на його репутації це теж залишиться.
з приводу непопулярних рішень - так, уникає. хоче щоб непопулярне хтось інший проводив. але рано чи пізно буде змушений. хоча це вичікування так, коштує державі
pesikot написав:Знову запитую - нам хтось пропонує мир ?
Путін не хоче припиняти війну, ти цього через кагор взагалі не бачишь
Пропонувати треба нам. Зараз сила не нашій стороні щоб диктувати умови. Треба мир. А якщо так дуже ще хочеться воювати за кримських татар, то треба ждати моменту коли рф нападе на європу. Або хочаб колотнечі з турцією в азербайджані. Тоді Україна нападе на росію.
так ми пропонуємо, ти цього не бачиш... а нам у відповідь пропонують капітуляцію - як для прихильника РПЦ й не капітуляція. ось вся твоя позиція, якщо прибрати зайве - треба домовлятися зараз, й на умовах Раші... ми домовимось, як тільки Раша погодиться на поточну лінію бойових дій...
Banderlog написав:Зеленському треба було дотискати антикорупціонерів, попустив проплачені мітинги з картонками?
Ці хлопці і дівчата з картонками надали сили послам і наразі АРМА реформують таки, НАБУ і САП в теорії можуть стати незалежними органами і ось коли призначать обраного на конкурсі БЕБ це розблокує 5млрд.$. Непоганий результат, я вважаю ) ПС: кінцеві бенефіціари протесту - Укрпошта та НП, їх коробки рекламували протестувальники, діти і собаки )))
) не смішіть. Ніякі вони не незалежні органи це засоби контролю заходом наших можновладців. Понятно що якщо ти комусь надаєш кредити то хочеш контролювати як вони витрачаються, і головне контролювати збір грошей на виплати по кредитам.
а чого тебе так нервує, що корупцію викорінюють з допомогою розвинених країн. бо сам є частиною тієї корупції? ти ж не за роботу гроші отримував раніше...
Ця кампанія ідеологічної обробки в шкільних класах — лише один з елементів масштабної політики русифікації, яку Кремль проводить в окупованих районах України. Від лютого 2022 року російська влада здійснює масові арешти всіх, кого вважає потенційною загрозою окупаційному режиму. Тисячі українських високопосадовців, активістів, лідерів громад, ветеранів і патріотів зникають у розгалуженій мережі в’язниць. Нещодавнє розслідування ООН кваліфікувало ці масові затримання як злочин проти людяності.
Українські цивільні особи, які все ще проживають на окупованій території України, змушені приймати російське громадянство, щоб не втратити доступ до основних послуг, як-от пенсії та медичне обслуговування, а також можливості вести бізнес або мати банківський рахунок. З вересня нове законодавство дозволить владі виселяти зі своїх будинків і депортувати всіх, хто не має російського громадянства.
Тим часом публічні символи української державності, спадщини та культури методично видаляють і замінюють атрибутами імпортованої російської імперської ідентичності. Аналогічним чином, демографічний склад окупованих українських регіонів систематично трансформують програмами Кремля, спрямованими на залучення мігрантів з усієї Російської Федерації.
Жорстка політика русифікації, яку зараз проводять на 20% території України, окупованих Росією, дає страшне уявлення про те, що чекає на решту країни, якщо вторгнення пройде успішно. Справді, зараз абсолютно ясно, що кінцевою метою Путіна є Україна без українців.
Якщо Путіна не зупинити, немає жодних серйозних сумнівів у тому, що нові мільйони українців будуть позбавлені своєї ідентичності й зазнають безжальної російської імперської індоктринації. Під час нещодавніх двосторонніх мирних переговорів у Стамбулі офіційні особи Кремля підкреслили свою рішучість домогтися повної капітуляції Києва. Умови Москви включають відновлення російського панування в усіх сферах суспільного життя України та різке скорочення українських збройних сил. Не потрібно великої фантазії, щоб уявити, на яке ставлення з боку Росії очікує цивільне населення, якщо Україна виконає ці вимоги і залишиться беззахисною.
Розважлива кампанія Путіна зі знищення ідентичності найбільшої країни, цілком розташованої в Європі, перетворює на цілковите посміховисько спроби представити російське вторгнення в Україну як звичайний збройний конфлікт з обмеженими цілями. Це не просто прикордонна суперечка або раціональна відповідь на законні побоювання Росії з приводу безпеки; це класична колоніальна завойовницька війна з явним наміром знищити Україну як державу і як націю.
Якщо війні в Україні дозволити тривати, масштаби цього злочину затьмарять усе, що бачила Європа від часів Другої світової війни. Це посилить почуття безкарності Путіна і збудить його імперські апетити, створюючи умови для подальших, раніше немислимих актів міжнародної агресії. І тоді це стане лише питанням часу, коли інші «історично російські» нації зазнають тих жахів, які нині переживає Україна.
наче очевидні речі. але так російськомовні та віряни РПЦ не хочуть бачити цього. й що з того, що заборонять українську - вони й так нею не розмовляють...
Shaman написав:......... щоб було якби президентом був Порошенко - не знаю, може не наважилась би Раша на повноцінну війну...
Испугались бы солидного вида? Чи сивини?
але коли війна йде - на жаль від нас мало що залежить для припинення війни - це зараз більше від Раші. хіба що якби ми змогли зупинити чи навіть почати тиснути - це б допомогло, але маємо що маємо...
Верно. Но в войне есть два выхода - "тиснути" (побеждать) или пытаться договориться, идя на какие-то уступки. Порой существенные.
з приводу не виходить тиснути - Раша деградує. стрімко чи ні - це таке питання. але рух в одному напрямку. Те що путін закриває на це очі, чи йому про це не кажуть, й він вважає все не так погано - це вже інше питання. тиск можна посилювати - була б політична воля. й Раша з точки зору економіки все одно слабшає. але так, воювати вони ще деякий час можуть. можуть ще й НАТО випробувати на 5 статтю. й взагалі, давайте подивимось, що буде в серпні.
А що ви очікуєте в серпні? "Раша деградує" - да. А мы? Неужели укрепляемся? С каждым разрушенным заводом. С каждым разбитым домом. Да, нам помогают. Но точно не настолько, чтобы мы укреплялись.
з приводу проплачених мітингів - ну звісно, це лише на мітинги проти ТЦК виходять щиро, всі інші мітинги проплачені з антикорупціонерами зробив величезну помилку - й на його репутації це теж залишиться.
Митинги против ТЦК затрагивают интересы очень многих прямо и непосредственно. В отличие от абстрактной почти для всех независимости НАБУ и САП. Или евроинтеграции, которую большинство понимали просто как европейские зарплаты.