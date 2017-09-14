Додано: Суб 02 сер, 2025 18:39

Shaman написав: ..........

не було б розмов про шашлики й подивитися в очі. й була б підготовка до війни. але це не ключове ..........не було б розмов про шашлики й подивитися в очі. й була б підготовка до війни. але це не ключове

але коли війна йде - на жаль від нас мало що залежить для припинення війни - це зараз більше від Раші. хіба що якби ми змогли зупинити чи навіть почати тиснути - це б допомогло, але маємо що маємо... Верно.

Но в войне есть два выхода - "тиснути" (побеждать) или пытаться договориться, идя на какие-то уступки. Порой существенные. Верно.Но в войне есть два выхода - "тиснути" (побеждать) или пытаться договориться, идя на какие-то уступки. Порой существенные. знову почалося. була американська пропозиція - з великими поступками України. Раша її відкинула - про що питання в черговий раз? припинення війни не хоче Раша, й просто пропонує здатися, від нас нічого не залежить. тому оце завуальоване - треба здаватися - викиньте зі свого лексикону. знову почалося. була американська пропозиція - з великими поступками України. Раша її відкинула - про що питання в черговий раз? припинення війни не хоче Раша, й просто пропонує здатися, від нас нічого не залежить. тому оце завуальоване - треба здаватися - викиньте зі свого лексикону.





а в серпні подивимось, що утне Трамп звісно в нас теж проблеми. але нам так, допомагають. й головне - Раша це може припинити, ми - поки ні. чого не визнаєте очевиднеа в серпні подивимось, що утне Трамп

абстрактна корупція - а чого ж половина повідомлень "все пропало" - саме про корупцію?

"розмови про шашлики" это просто ни о чём.На решение Путина они точно никакого влияния не имеют.Рассказы о сворачивании подготовки к войне оставьте Шмиту, это его тема.Я несколько раз выкладывал цифры расходов на оборону. Они точно не уменьшались, а даже несколько росли.Разве что не привели войска в готовность и не объявили заранее мобилизацию. Не берусь судить, как бы это повлияло.Тот американский план відкинула не только Раша, но и мы тоже.Сегодняшних чётких формулировок РФ я не видел и не знаю. Думаю, в Стамбуле они излагались, но публикаций не видел. Слухи обсуждать не хочу.В нас не "теж проблеми", а пока заметно бОльшие, чем у РФ.А "дивимось" мы уже 3,5 года. І ніяк не надивимось.Коррупция не абстрактная, а вполне конкретная. А вот результаты работы НАБУ и САП пока несколько абстрактные. А их роль... Тут я больше соглашусь с"ом.