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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 сер, 2025 23:35
Shaman написав: UA написав:
...
Кабін може хоч якісь репресії проти тупих рагулів провести?
Поки тільки найкращих людей з України репресіями та переслідуваннями видавлюють.
а треба таких, як UA... чи ти вже втік? дякувати Богу...
Вспомнишь дурака — он и появится
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Додано: Нед 03 сер, 2025 00:16
flyman написав: UA написав:
Дівкам я вже не цікавий.
Антиквариат
а в младовоєнпєнса хронічний нетойвос 4ї степені
Не та сітківка , не той Ночкін, не те життя
flyman написав:
лайфак ставити ніжки ліжок в залізні/люмієві миски з водою, є шанс, що не всі клопи допливуть, але є ще пікувальники зі стелі
Яка баба таке побачивши витримає
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Додано: Нед 03 сер, 2025 01:28
Трамп,собака, где гвертольёты?
Воронеж и Ростов сами себя дамбить не будут!
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