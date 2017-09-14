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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14627146281462914630
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 23:35

  Shaman написав:
  UA написав:...
Кабін може хоч якісь репресії проти тупих рагулів провести?
Поки тільки найкращих людей з України репресіями та переслідуваннями видавлюють.

а треба таких, як UA... чи ти вже втік? дякувати Богу...

Вспомнишь дурака — он и появится
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 00:16

Клоп з підвала в ліжко не залізе

  flyman написав:
  UA написав:Дівкам я вже не цікавий.
Антиквариат :mrgreen:

а в младовоєнпєнса хронічний нетойвос 4ї степені


Не та сітківка , не той Ночкін, не те життя
Зображення

  flyman написав:лайфак ставити ніжки ліжок в залізні/люмієві миски з водою, є шанс, що не всі клопи допливуть, але є ще пікувальники зі стелі

Яка баба таке побачивши витримає
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 01:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп,собака, где гвертольёты?
Воронеж и Ростов сами себя дамбить не будут!
барабашов
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  #<1 ... 14627146281462914630
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