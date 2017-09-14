Додано: Нед 03 сер, 2025 19:27

Якщо просто, то ідея зводиться до того, що найжорстокіші випробування, зокрема війна, можуть як знищити людину — фізично, морально, духовно — так і дати їй силу.



Саме в екстремальних ситуаціях, на межі життя й смерті, ми усвідомлюємо, ким є насправді й чого прагнемо у цьому світі. Хочемо цього чи ні, але власне під час критичних ситуацій ми мусимо зробити вибір й знайти сенс жити далі. А відтак криваві жахіття війни приносять людині не лише страждання, а й ведуть її до пізнання своєї сутності - хто я такий і ким є насправді.

Ще наприкінці 1920-х років, на відміну від більшості німецьких інтелектуалів, він розпізнав справжнє обличчя нацизму, кваліфікувавши його як соціальний психопатичний розлад. Коли Адольф Гітлер і його прибічники прийшли до влади, життя Ясперса у Гайдельберзі стало пеклом. У 1937 році професору поставили ультиматум: або ти розлучаєшся з дружиною-єврейкою Гертрудою Маєр, або тебе звільняють з роботи й забороняють публікуватися. Ясперс вибрав дружину і був змушений писати в стіл.

По завершенні війни з’ясувалось, що Ясперс був одним з небагатьох науковців й інтелектуалів, хто не співпрацював з гітлерівським режимом і не зламався. За це його поважали, називали совістю Німеччини й навіть пропонували висунути свою кандидатуру на пост президента Федеративної Республіки Німеччини. Філософ відмовився й продовжив читати лекції у рідному Гайдельберзькому університеті й університеті швейцарського Базеля.



А власний досвід життя на межі він описав у низці філософських праць, які стали справжнім поворотом від переважно індивідуальної філософії до прямого аналізу колективної, політичної та моральної провини німців за Другу світову.

За Ясперсом, існує кримінальна провина — найпростіший і найзрозуміліший вид відповідальності. Вона виникає тоді, коли людина порушує конкретний, чітко прописаний закон держави. Розглядають такі вчинки й виносять вирок виключно суди. Наслідком визнання кримінальної провини є офіційне покарання, наприклад, штраф, громадські роботи або позбавлення волі. Важливо, що ця провина завжди індивідуальна — відповідальність несе лише та особа, яка скоїла злочин, а не вся її родина, спільнота чи нація.



Натомість політична провина має зовсім іншу природу, оскільки вона є колективною. Це відповідальність, яку несуть усі громадяни за дії своєї держави та уряду. Навіть ті, хто був проти певних рішень, вважаються причетними, бо живуть під владою цієї держави. «Суддями» у такому випадку зазвичай виступають держави-переможці у війні або нова влада після падіння режиму.



Моральна провина — це сфера особистої совісті кожної людини. Вона стосується вчинків, які людина вважає неправильними, навіть якщо вони не порушують жодних законів або були зроблені за наказом. Тут немає зовнішнього судді, крім власного сумління та, можливо, близьких людей, з якими можна обговорити свої дії. Наслідком такої провини є не покарання, а внутрішні зміни: каяття, прозріння та бажання стати кращим.



І ще він описав метафізичну провину — вона є найглибшим і найскладнішим поняттям. Це невитравне почуття відповідальності, яке може відчувати людина, що вижила, коли інші загинули або постраждали від жахливої несправедливості. Це провина за те, що ти був свідком зла, але не зміг його зупинити. Суддею тут може бути лише Бог або сама екзистенція, а наслідком стає не покарання, а глибока трансформація особистості.

Людина, як і все суспільство, що живе у війні або ж пережило катастрофу, завжди стоїть на роздоріжжі. Межова ситуація ставить нас перед вибором, і насправді є тільки два шляхи.



Перший — це втеча. Можна заплющити очі, ухиляючись від межової ситуації, але ні до чого доброго це не призведе. Заперечення й образи — це шлях до нездатності вчитися на помилках, а відтак катастрофа, чи то особиста, чи колективна, повториться знову. Ясперс зауважує, що нерідко спостерігав у повоєнній Німеччині, як багато людей воліли забути минуле і вважати себе лише жертвою — і це було неправильно.



І є другий шлях, який філософ називає автентичним оновленням. На межову ситуацію слід дивитися з розплющеними очима — прийняти її з усіма реаліями, осмислити всі ризики й наслідки, взяти на себе відповідальність. Це болісний процес, але тільки так людина може зберегти здоровий глузд і свої переконання, а суспільство — прийти до морально-політичного відродження.

наші проросійські обліківки люблять сперечатися про щось неважливе, а от важливих речей уникаютьдля доступу до статті потрібно ввести emailщось на Раші не видно таких особистостей - там всі, хто залишився вислужуються один за одним. ідея відкритих кордонів на додаток до вже дорослих посадок за інакодумство дає результат. країна деградує, але кого це цікавить...