pesikot написав: Тебе вже понесло ... пишешь маечню, потім приписуешь щось іншим і знову пишешь нову маєчню ...
Замовкни
Маєчню пишеш ти коли кажеш що ракети , авіація, і шахеди рф направляє тільки по тилам для терору цивільних. Чим ближче до фронту тим більше цього добра. Тому не спорь дурно, вони воюють технологічно а ми піхотою. В нас нема адекватної відповіді шахедам, ні кабам, ні молніям.
Коли я це писав ?
Я лише констатую факти про обстріли цивільних
Ти сам мені приписуешь те, що я не писав
Тому що, тобі це неприємно читати, з того факту, що у тебе москалі всі - гарні, вони не можуть цивільних обстрілювати. Тобі ці факти поперек горла
Тобі потрібно, щоб тут мовчали про це. Як і про факти корупції пересічних взагалі, і тебе конкретно
PS. Замовкни кажу, не тринди. Брехня - то гріх.
PPS. Гріх брехні, у Онуфрія, ти може і відсповідаєшь, але Бог має дуже спеціфічне почуття гумору )
Це про тебе ...
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 03 сер, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:подивимось на Китай - кажете смертна кара? тому політичні опоненти Сі дійсно масово за ґратами. а родина Сі чесно примножує свої статки-
тому китай став 2ю а може і 1ю економікою світу. ми ж демократія? То може проведем референдум на рахунок пожиттєвого з конфіскацією для розкрадачів в особокрупному розмірі? Чи мож це не на часі? Тут думка народу не важна? Активісти будуть боротись по іншому, дивитись щоб вистачало грошей на виплати по зовнішнім зобовязанням України?)))
ще раз показує твій рівень розуміння економічних процесів Китай так розвив свою економіку через те, що почав співпрацювати з Заходом, й той почав туди переносити виробництво.
а зараз подивимось, що станеться, коли Сі пішов на конфронтацію. й там ще й на Тайвань зазіхне...
pesikot написав:Тебе вже понесло ... пишешь маечню, потім приписуешь щось іншим і знову пишешь нову маєчню ...
Замовкни
Маєчню пишеш ти коли кажеш що ракети , авіація, і шахеди рф направляє тільки по тилам для терору цивільних. Чим ближче до фронту тим більше цього добра. Тому не спорь дурно, вони воюють технологічно а ми піхотою. В нас нема адекватної відповіді шахедам, ні кабам, ні молніям.
Коли я це писав ?
Я лише констатую факти про обстріли цивільних
Ти сам мені приписуешь те, що я не писав
Тому що, тобі це неприємно читати, з того факту, що у тебе москалі всі - гарні, вони не можуть цивільних обстрілювати. Тобі ці факти поперек горла
Тобі потрібно, щоб тут мовчали про це. Як і про факти корупції пересічних взагалі, і тебе конкретно
PS. Замовкни кажу, не тринди. Брехня - то гріх.
PPS. Гріх брехні, у Онуфрія, ти може і відсповідаєшь, але Бог має дуже спеціфічне почуття гумору )
щось схоже писав я... але вже починаю перейматися, чи на місці ще дах - бо щось там все переплутано... чи то людина просто воює з форумом у альтернативному стані (не знаю від чого)
Banderlog написав:Маєчню пишеш ти коли кажеш що ракети , авіація, і шахеди рф направляє тільки по тилам для терору цивільних. Чим ближче до фронту тим більше цього добра. Тому не спорь дурно, вони воюють технологічно а ми піхотою. В нас нема адекватної відповіді шахедам, ні кабам, ні молніям.
Коли я це писав ?
Я лише констатую факти про обстріли цивільних
Ти сам мені приписуешь те, що я не писав
Тому що, тобі це неприємно читати, з того факту, що у тебе москалі всі - гарні, вони не можуть цивільних обстрілювати. Тобі ці факти поперек горла
Тобі потрібно, щоб тут мовчали про це. Як і про факти корупції пересічних взагалі, і тебе конкретно
PS. Замовкни кажу, не тринди. Брехня - то гріх.
PPS. Гріх брехні, у Онуфрія, ти може і відсповідаєшь, але Бог має дуже спеціфічне почуття гумору )
щось схоже писав я... але вже починаю перейматися, чи на місці ще дах - бо щось там все переплутано... чи то людина просто воює з форумом у альтернативному стані (не знаю від чого)
Так кагор же від Онуфрія + забродивша сметана
Забориста речовина, виявляється ...
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 03 сер, 2025 18:53, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Уявимо що Україна - це корабель... Є якийсь середній рівень розумності серед членів екіпажу. Отже Капітан - найрозумніший і найефективніший можновладець Приймає рішення цей можновладець вести корабель найефективнішим маршрутом ... але штурман розуміє що найефективніший маршрут заскладний для його кваліфікації і змінює його на більш легкий, в той час головний механік побачивши що навантаження на двигун хоч і в межах нормативного... але моторист погано виконав регламентні роботи і тому заганяти двигун на нормативні значення не варто - тому ще змінює щоб витримав двигун Моторист памятаючи що він не все розповів механіку( схалявив більше ніж зробив) в свою чергу ще сильніше обмежив потужність , аж тут прибіг матрос і попросив ще сильніше обмежити бо під час завантаження солярки він за ящик горілки допустив що в солярку линули якогось мазуту замість солярки...
Корабель плив на три дні довше. Чия в цьому вина?
це ще складна схема. в руських та detroytred все набагато простіше
budivelnik написав:Уявимо що Україна - це корабель... Є якийсь середній рівень розумності серед членів екіпажу. Отже Капітан - найрозумніший і найефективніший можновладець Приймає рішення цей можновладець вести корабель найефективнішим маршрутом ... але штурман розуміє що найефективніший маршрут заскладний для його кваліфікації і змінює його на більш легкий, в той час головний механік побачивши що навантаження на двигун хоч і в межах нормативного... але моторист погано виконав регламентні роботи і тому заганяти двигун на нормативні значення не варто - тому ще змінює щоб витримав двигун Моторист памятаючи що він не все розповів механіку( схалявив більше ніж зробив) в свою чергу ще сильніше обмежив потужність , аж тут прибіг матрос і попросив ще сильніше обмежити бо під час завантаження солярки він за ящик горілки допустив що в солярку линули якогось мазуту замість солярки...
Корабель плив на три дні довше. Чия в цьому вина?
це ще складна схема. в руських та detroytred все набагато простіше
й навіть приварене нічого не гарантує
Не бреши-плутай з собою. Це в тебе з руцькими, азіровим та місіонером все простіше -- варто лише кожному перестати скиглити, а взяти лопату...; ... підійти до дзеркала; ... збільшити на 10%.
А управління-регулювання-реформування ринків, країн, суспільств кейнсами-рузвельтами-бальцеровичами-куанями і т.д. -- складніше. Тому вони та їх думка-бачення визнаються у всьому світі, а ваші співи-заклики є лише а-ля отим ієговістськими місіонерськими.
Тільки на відміну від Ієгових тощо, ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.
Banderlog написав: мясом воюєм ми. Бо в нас нема ні ракет ні кабів. Те що ти називаєш терором мирного населення все відбувається десятикратно на фронті. Чи ти вважаєш що мобілізованих менш шкода ніж ухилянтів в тилу? Я можу запропонувати. 1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен. 2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був... 3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю. Звідси виводиться більше ніж сюди поступає. 4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік. 5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт. 6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних...
з приводу що ми воюємо м'ясом - надто смілива заявка. ми кидаємо людей на самовбивчі штурми? тому обережніше зі словами. а ракети чомусь Раша все одно пускає в тил. на фронті більше дрони літають. дронів нам вистачає?
я так бачу плану, як домовитися в тебе звісно немає - аби на інших наїхати.
виборів під час війни не буде, крапка. це провокація під час війни. Зе міг би створити коаліційний уряд, але так, особисті амбіції переважають. маємо що маємо. менша з проблем.
про мобілізацію - немає данних скільки ми мобілізуємо. так має, бути така кількість, щоб забезпечити ротацію. демобілізація - це має влада відкрито комунікувати, не ховатися.
антикорупціонерів в армію - контролювати, щоб різні Banderlogи собі на золоті унітази не заробляли, як вони вихваляються
а що про зупинення бойових дій? спочатку зупинення, потім про мову поговоримо. от сформулюйте, як ЛАДа утискають в Харкові з мовою. не уявляю. а про церкву - хто патріарх твоєї церкви - ти жодного разу не відповів на це питання. тому тут питання не утиску віри, а п'ята колонна з російським громадянством й незрозуміло ще з якими погонами... й все одно віряни ходять до церков. теж питання - як УПЦ МП утискають в Харкові?
російськомовних зараз не утискають, а просто нищать саме руські - що там зі "звільненими" містами Донбасу - суцільна сіра зона?
це так і є, ми воюєм мясом. На штурми воно закінчилось в 23му, тепер стає тільки на оборону. В нас нема переваги в дронах, особливо там де фронт рветься. Чим по твому компенсується перевага росіян в артилерії, ракетах та авіації? Тільки піхотою в норах. На фронті ракет і дронів літає більше ніж в тилу. Просто влада говорить тільки про втрати цивільних і висвітлюєть в основному удари по столиці і мільйонниках. Ти багато чув про обстріли херсону сум чи харкова? Комунікувати? Ця влада і так забагато комунікує, раніше звернення було 2, 3 рази на рік. А зара черчіль сам знімає відосики на телефон.(напевно економить гроші для телемарафону ) Народ втомився од цієї безкінечної пустої балаканини. Виборів під час війни не буде а війна буде до 35 року? )) І демобілізації не буде до 35 року? А влада не боїться, що не розігнавши майдан на захист набу, зявиться новий майдан? Рідних військовослужбовців, за терміни демобілізації? Майдан тих кому затримують виплати за убитих і скалічених? Думаєш цих людей буде розігнати легше ніж атикорупціонерів?
про воювати м'ясом - ти просто накидаєш лайна. цифр немає у відкритому доступі. якраз кажуть, що нам не вистачає піхоти.
тепер - не чув про обстріли шахедами на передовій, там більшу фпв на оптоволокні. КАБи були проблемою, останнім часом не чути, бо наче винайшли певні методи. це як приклади як ти перекручуєш.
війни до 2035 року не буде. й якщо війна ще буде кілька років, то гадаю десь в 2027 почнеться обговорення про перевибори - тому це просто твої вигадки й черговий накид.
про майдан - ти так й не зрозумів одну річ. на майдан виходять люди які борються за певні ідеї - проти автократії, за демократію, проти корупції. проактивна категорія громадян. й в цієї категорії є чітка думка, що таке добре й що погане. тому ніяких майданів не буде (якщо влада не утне чергову дурість, як недавно). а ЛАД та Бандерлог тільки на форумі можуть бузити. й на кухні обговорювати, як все погано
budivelnik написав:По Україні є 2 млн успішніших від мене... Але в кожного з них свій рецепт успіху... ......
А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
_hunter написав:там проблема: нет никаких доказательств, что оно хоть как-то масштабируется. Т.е. не является обычной случайностью.
всі суперечки з тобою ні про що з твого боку. 2 млн достатня кількість, що так в кожного свій шлях, який базується на одному й теж - наполеглива якісна праця. а там в когось це свій бізнес, хтось найманий працівник - результат все один, люди заробляють гроші
я тобі навів купу прикладів - ти жодного не заперечив, й не навів жодного свого. але як папуга - "випадковість". ні не випадковість. випадковість - це якщо ти щось заробиш, в казино пощастить чи деінде - й то все швидко спустиш
Якщо просто, то ідея зводиться до того, що найжорстокіші випробування, зокрема війна, можуть як знищити людину — фізично, морально, духовно — так і дати їй силу.
Саме в екстремальних ситуаціях, на межі життя й смерті, ми усвідомлюємо, ким є насправді й чого прагнемо у цьому світі. Хочемо цього чи ні, але власне під час критичних ситуацій ми мусимо зробити вибір й знайти сенс жити далі. А відтак криваві жахіття війни приносять людині не лише страждання, а й ведуть її до пізнання своєї сутності - хто я такий і ким є насправді.
Ще наприкінці 1920-х років, на відміну від більшості німецьких інтелектуалів, він розпізнав справжнє обличчя нацизму, кваліфікувавши його як соціальний психопатичний розлад. Коли Адольф Гітлер і його прибічники прийшли до влади, життя Ясперса у Гайдельберзі стало пеклом. У 1937 році професору поставили ультиматум: або ти розлучаєшся з дружиною-єврейкою Гертрудою Маєр, або тебе звільняють з роботи й забороняють публікуватися. Ясперс вибрав дружину і був змушений писати в стіл.
По завершенні війни з’ясувалось, що Ясперс був одним з небагатьох науковців й інтелектуалів, хто не співпрацював з гітлерівським режимом і не зламався. За це його поважали, називали совістю Німеччини й навіть пропонували висунути свою кандидатуру на пост президента Федеративної Республіки Німеччини. Філософ відмовився й продовжив читати лекції у рідному Гайдельберзькому університеті й університеті швейцарського Базеля.
А власний досвід життя на межі він описав у низці філософських праць, які стали справжнім поворотом від переважно індивідуальної філософії до прямого аналізу колективної, політичної та моральної провини німців за Другу світову.
За Ясперсом, існує кримінальна провина — найпростіший і найзрозуміліший вид відповідальності. Вона виникає тоді, коли людина порушує конкретний, чітко прописаний закон держави. Розглядають такі вчинки й виносять вирок виключно суди. Наслідком визнання кримінальної провини є офіційне покарання, наприклад, штраф, громадські роботи або позбавлення волі. Важливо, що ця провина завжди індивідуальна — відповідальність несе лише та особа, яка скоїла злочин, а не вся її родина, спільнота чи нація.
Натомість політична провина має зовсім іншу природу, оскільки вона є колективною. Це відповідальність, яку несуть усі громадяни за дії своєї держави та уряду. Навіть ті, хто був проти певних рішень, вважаються причетними, бо живуть під владою цієї держави. «Суддями» у такому випадку зазвичай виступають держави-переможці у війні або нова влада після падіння режиму.
Моральна провина — це сфера особистої совісті кожної людини. Вона стосується вчинків, які людина вважає неправильними, навіть якщо вони не порушують жодних законів або були зроблені за наказом. Тут немає зовнішнього судді, крім власного сумління та, можливо, близьких людей, з якими можна обговорити свої дії. Наслідком такої провини є не покарання, а внутрішні зміни: каяття, прозріння та бажання стати кращим.
І ще він описав метафізичну провину — вона є найглибшим і найскладнішим поняттям. Це невитравне почуття відповідальності, яке може відчувати людина, що вижила, коли інші загинули або постраждали від жахливої несправедливості. Це провина за те, що ти був свідком зла, але не зміг його зупинити. Суддею тут може бути лише Бог або сама екзистенція, а наслідком стає не покарання, а глибока трансформація особистості.
Людина, як і все суспільство, що живе у війні або ж пережило катастрофу, завжди стоїть на роздоріжжі. Межова ситуація ставить нас перед вибором, і насправді є тільки два шляхи.
Перший — це втеча. Можна заплющити очі, ухиляючись від межової ситуації, але ні до чого доброго це не призведе. Заперечення й образи — це шлях до нездатності вчитися на помилках, а відтак катастрофа, чи то особиста, чи колективна, повториться знову. Ясперс зауважує, що нерідко спостерігав у повоєнній Німеччині, як багато людей воліли забути минуле і вважати себе лише жертвою — і це було неправильно.
І є другий шлях, який філософ називає автентичним оновленням. На межову ситуацію слід дивитися з розплющеними очима — прийняти її з усіма реаліями, осмислити всі ризики й наслідки, взяти на себе відповідальність. Це болісний процес, але тільки так людина може зберегти здоровий глузд і свої переконання, а суспільство — прийти до морально-політичного відродження.
щось на Раші не видно таких особистостей - там всі, хто залишився вислужуються один за одним. ідея відкритих кордонів на додаток до вже дорослих посадок за інакодумство дає результат. країна деградує, але кого це цікавить...