RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14647146481464914650>
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:40

  fox767676 написав:
  flyman написав:хвортеця, осадний режим

Славко Броварський ще у 2023 казав - на випадок гіперевакуації тікати на румунський кордон, бо поляки всіх кулеметами-мінометами постріляють

Шо, вони такі гніди, наші брати?
А якщо ми та з бурятотувінцями та на Т34-208 до них на вечерю? Із підтримкою СУ57 з повітря.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5264
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:48

  барабашов написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:хвортеця, осадний режим

Славко Броварський ще у 2023 казав - на випадок гіперевакуації тікати на румунський кордон, бо поляки всіх кулеметами-мінометами постріляють

Шо, вони такі гніди, наші брати?
А якщо ми та з бурятотувінцями та на Т34-208 до них на вечерю? Із підтримкою СУ57 з повітря.

У Туреччини нема спільного кордону з Польщею.
Hotab
 
Повідомлень: 15851
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2445 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 16:26

  Xenon написав:
❗️путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне, – пєсков.

Здравствуйте,

Начал ожидать подобных сообщений из расии как только расширились территории ударов украинских и союзнических бпла по объектам нефтегазового хозяйства кремля или, если быть более точным, Газпрома. Ведь войну кремля в Украине финансирует и снабжает преимущественно Газпром. И именно из-за проебов кремля в планировании войны с Украиной (коллекторской операции по изъятию украинских активов) Газпром теперь несет неожидаемые им потери.

Действия Трампа, которые сначала удивляли большинство болтунов в интернетовских сми, теперь становятся понятными все большему числу людей. В чем суть? Трампу придется для достижения цели (возврату былого военного и экономического могущества США) предпринять ряд неудобных решений, которые могут сильно не понравиться избирателям как в США, так и в других странах. Чтобы преодолеть недовольство Трампу нужно осуществить манипуляцию. Для этого и использовали установления конских импортных пошлин со многими странами и союзами. Это предварительный шаг для подчинения и получения формальной поддержки правительств других стран, которым придется объяснять своим избирателям что они сделали или не сделали, в результате чего уровень жизни вдруг начал падать. Пошлины способны кардинально все изменить в любой стране.

И любое правительство в принципе согласится выполнить план Трампа касательно дальнейшего умиротворения и излечения кремля от психического заболевания ради отмены введенных пошлин. Ведь кушать народу хочется всегда, да и цели Трампа выглядят для избирателей вполне здравыми. Ведь они уже видели пробную недавнюю наглядную операцию по усмирению правительства Ирана слишком маленьким Израилем. Ассоциации с огромной росией и сравнительно маленькой Украиной прослеживаются здесь прямые. Уверен, что кремль уже начинает искать пятый угол, а самые умные валят из Москвы под любым предлогом. Никто не хочет разделить судьбу нынешнего кремля.

Что касается путина, то всего две версии существует на его счет. Первая, путин умер и Людмила не захотела играть роль супруги двойника. А двойниками управляет ФСБ. Ну и вторая, путин сошел с ума. Этим объясняются его навязчивые идеи поучить всех истории, которую знает только он, конечно же. Ну, и как результат развязать войну с братской Украиной, с которой вмести пролили море крови во второй мировой войне. В этой версии действия Людмилы также здравые и логичные.

Вообще, кто-то знает случай когда супруга расторгала брак с мужем, который был в это время президентом страны?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 16:32

  fox767676 написав:
  flyman написав:хвортеця, осадний режим

Славко Броварський ще у 2023 казав - на випадок гіперевакуації тікати на румунський кордон, бо поляки всіх кулеметами-мінометами постріляють

БТС не врахував, що куле-міни закінчаться ще до середини Сувальківського калідора, тому більш імовірний варік барабашова, але з ньюансем що з бурятотувінцями буде як з австроугорцями, орки окремо, ельфи окремо. І ніяких цуд на Віслом (навіть в обмін на другу столицю), знаєм, ходили.
Просто як після Ялти 1 РП посунулась трошки на захід, то після Ялти 2 ненька теж переміститься ближче до ЄС (можна сказати "всупить"), зі збереженням площі
Востаннє редагувалось flyman в Пон 04 сер, 2025 16:41, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40276
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 16:37

  buratinyo написав:Вообще, кто-то знает случай когда супруга расторгала брак с мужем, который был в это время президентом страны?

Пишуть, що у ВФЯ в той час була "любофф" і йому не до політики:
СМИ ранее стало известно, что в Межигорье Янукович жил с 39-летней Любовью Полежай (в девичестве - Садыкова). Родом женщина из Енакиево Донецкой области, где родился и сам политик.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40276
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 16:48

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:что вы как дети малые
эти кийосаки-эксгибиционисты не успокоятся, пока не доведут доля собственного контента в теме до 90%
особливо "червоний детройт" - підпільний інфо-диверсант ще з часів Картера
законсервований релікт холодної війни думає що дочекався свого часу

Бачу інше: заспокоїтися не можеш ти.
Якусь маячню несеш про троцкистів, ексгібіціоістів, консервованих реліктів, диверсантів.
По суті ти той же самий агресивний воук...

Заздри(( якось мовчки.

Ніхто тобі не заважає викладати свої думки-бачення.
Песікіт, особливий твій поціновувач, неодмінно оцінить.


Як пес повертається на блювотину свою, так дурний повторює дурість свою.
(Притчи Соломона 26-11)
Я не звертаюся не до псів, а до таких як ви, що ще мають якісь ознаки іскри божої.
Червоний Детройт, не будьте як пес і патрон, отямтеся, самовдосконалюйтесь, пам'ятайте що Вам дано було багато, і на що Ви це все розтринькали.

detroytred, ще нещодавно ти підспівував номерному фоксу - воуки, воуки ...

А зараз, бачишь, він об тебе витирає ноги )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11795
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 16:52

  ЛАД написав:Тут вчера Banderlog написал своё мнение, что и как надо делать.
Можно обсуждать отдельные пункты, но в общем он прав.
Если речь идёт об "экзистенциальной" войне и возможности победы гад заведомо более сильным противником, то надо делать примерно именно то, что он написал.


Только обьясни, как пересичным - загранотряды нац.гвардии, масковской церкви и русскоязычным - поступки, поможет выиграть войну ?

Его план - это дестабилизации ситуации внутри Украины, чего Россия и добивается
Поступки масковской церкви - это один из пунктов России

Banderlog, давно пишет в сторону России.
Но и ты, тоже, пишешь в сторону России
Биба и Боба нашли друг друга ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11795
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Просто як після Ялти 1 РП посунулась трошки на захід, то після Ялти 2 ненька теж переміститься ближче до ЄС (можна сказати "всупить"), зі збереженням площі


Мене тут воуки намагалися стигматизувати за пропозицію трохи вирасти на захід за рахунок проросійської піратської республіки у придністров'ї. У східних районах Польщі майже немає українців, поляки їх далекоглядно переселяли у західні воєводства.
fox767676
 
Повідомлень: 3907
З нами з: 13.06.20
Подякував: 395 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Детройт відпочине , ідейно переозброїться, викине чаплиг та інших безродних космопилитів у політичний смітник , і ще покаже вам всім тут криваву хунту червоних полковників
fox767676
 
Повідомлень: 3907
З нами з: 13.06.20
Подякував: 395 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 17:00

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:[quote="5878742:fox767676"что вы как дети малые
эти кийосаки-эксгибиционисты не успокоятся, пока не доведут доля собственного контента в теме до 90%
особливо "червоний детройт" - підпільний інфо-диверсант ще з часів Картера
законсервований релікт холодної війни думає що дочекався свого часу[/quote
Бачу інше: заспокоїтися не можеш ти.
Якусь маячню несеш про троцкистів, ексгібіціоістів, консервованих реліктів, диверсантів.
По суті ти той же самий агресивний воук...

Заздри(( якось мовчки.

Ніхто тобі не заважає викладати свої думки-бачення.
Песікіт, особливий твій поціновувач, неодмінно оцінить.


Як пес повертається на блювотину свою, так дурний повторює дурість свою.
(Притчи Соломона 26-11)
Я не звертаюся не до псів, а до таких як ви, що ще мають якісь ознаки іскри божої.
Червоний Детройт, не будьте як пес і патрон, отямтеся, самовдосконалюйтесь, пам'ятайте що Вам дано було багато, і на що Ви це все розтринькали.

detroytred, ще нещодавно ти підспівував номерному фоксу - воуки, воуки ...

А зараз, бачишь, він об тебе витирає ноги )

Підспівуєш тільки ти.
Якщо він був правий стосовно воуків, то був правий. Так і є.

Якщо він зараз демонструє такий же самий воукізм, то й отримує у відповідь.

Ви обидва два чоботи пара((
Ти вчора вчергове збрехав на особисту адресу, не моргнувши. В цей раз про крадіжку палива. Вчергове злився від перевірки твоєї брехні та відповісти грошима.

Фокс зранку вказав, що може поспорити і жалюгідно злився, як дитя. І як ні в чому не бувало, далі волає та накидає, що той воук.
Ще й про інфатилізм та ганьбу голосить. Поради суне.

Кумедні агресивні та тупуваті...
Воуки. Справжнісінькі.
detroytred
 
Повідомлень: 25015
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14647146481464914650>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 117326
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 299119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 966233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4305)
04.08.2025 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.