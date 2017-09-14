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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 сер, 2025 19:21
Флер переживає як рідна мама.
А тут що йому буде?
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flyman
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Додано: Пон 04 сер, 2025 19:30
Видно що Флер
справжня щиросередечна українка-патріотикесса - ніщо не може таку патріотикиню порадувати більше ніж якісь негаразди інших українців.
А насправді це дно.
Я особисто бажаю тільки хорошого всім, Хантеру обрести нову Батьківщину, а Флер знайти нового заможного спонсора.
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BIGor
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Додано: Пон 04 сер, 2025 19:34
flyman написав: fler написав: _hunter написав:
Это тот случай, когда ..
Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
......
Флер переживає як рідна мама.
А тут що йому буде?
Вот да: забавно, как женская "часть" форума напрочь игнорирует такие риски, как "встретить бусик по пути в Сильпо"...
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_hunter
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Додано: Пон 04 сер, 2025 19:37
BIGor написав:
А насправді це дно.
Дійсно - це дно.
Сидіти на соціалі та писати, як погано в Україні )
BIGor написав:
Я особисто бажаю тільки хорошого всім, Хантеру обрести нову Батьківщину
Обрести нову халяву в 500 ойро ...
Ти дійсно працюєшь чи на допомозі сидишь ? )
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pesikot
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Додано: Пон 04 сер, 2025 19:41
_hunter написав:
Вот да: забавно, как женская "часть" форума напрочь игнорирует такие риски, как "встретить бусик по пути в Сильпо"...
Эти риски в твоей деменционой голове )
Накатишь халявного пива, посмотришь ТГ-каналы и кажется, что бусики вокруг, от страха )
Но когда кажется, то крестятся )
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Додано: Пон 04 сер, 2025 19:45
BIGor написав: pesikot написав: BIGor написав:
Я особисто бажаю тільки хорошого всім, Хантеру обрести нову Батьківщину
Обрести нову халяву в 500 ойро ...
Ти дійсно працюєшь чи на допомозі сидишь ? )
Ти дійсно такий дурний, чи прикидуєшся?
То на допомозі сидишь ... )
Що заважає відповісти прямо, га ? )
Тебе вже, свого часу, з BIG4-аудиторів звільнили і щось я не побачив, щоб ти змінився в кращу сторону
Ти, навіть, мій вік не в змозі правильно прочитати )
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