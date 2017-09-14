RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14648146491465014651
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:34

  flyman написав:
  fler написав:
  _hunter написав:Это тот случай, когда ..

Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
......

Флер переживає як рідна мама.
А тут що йому буде?

Вот да: забавно, как женская "часть" форума напрочь игнорирует такие риски, как "встретить бусик по пути в Сильпо"...
_hunter
 
Повідомлень: 10184
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:37

  BIGor написав:
  fler написав:
  _hunter написав:Это тот случай, когда ..

Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
Варіант #1
https://www.ukr.net/news/details/societ ... ium=mobile
Варіант #2
https://www.ukr.net/news/details/society/112756778.html
Вже приготувався?


А насправді це дно.

Дійсно - це дно.
Сидіти на соціалі та писати, як погано в Україні )

  BIGor написав:Я особисто бажаю тільки хорошого всім, Хантеру обрести нову Батьківщину

Обрести нову халяву в 500 ойро ...

Ти дійсно працюєшь чи на допомозі сидишь ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11800
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:41

  _hunter написав:Вот да: забавно, как женская "часть" форума напрочь игнорирует такие риски, как "встретить бусик по пути в Сильпо"...


Эти риски в твоей деменционой голове )

Накатишь халявного пива, посмотришь ТГ-каналы и кажется, что бусики вокруг, от страха )
Но когда кажется, то крестятся )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11800
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:45

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Я особисто бажаю тільки хорошого всім, Хантеру обрести нову Батьківщину

Обрести нову халяву в 500 ойро ...

Ти дійсно працюєшь чи на допомозі сидишь ? )

Ти дійсно такий дурний, чи прикидуєшся?


То на допомозі сидишь ... )
Що заважає відповісти прямо, га ? )

Тебе вже, свого часу, з BIG4-аудиторів звільнили і щось я не побачив, щоб ти змінився в кращу сторону

Ти, навіть, мій вік не в змозі правильно прочитати )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11800
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:28

про цивілізаційну спадщину, без шароварщини

про цивілізаційну спадщину, без шароварщини
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40277
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:19

  fler написав:
  _hunter написав:Думаете, Трамп таки сможет их заставить подписать РПО? :roll:

Ні, не він, а безвихідь змусить.
Ви ж бачите, що чим далі, тим цікавіше. Літаки пачками, нпз, жд, газогін, шо там ще за останні дні- місяці (втрата ринків збуту, втрата впливу на Кавказі, в Сирії і т.д., посилення залежності від Хазяїна). Всьо харашо, прєкрасная маркіза(с)

Безвихідь?
Schmit
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да буду я жити і витрачати своє життя так, я лише сам я хочу. Так, як подобається саме мені.
А не за порадами та співами-закликами усіляких ....
Так ніхто тобі не заважає жити так як хочеш.
Тобі заважають розповсюджувати МАЯЧНЮ , яка тобі приснилась після того як ти здурі вирішив зрозуміти економіку.. і замість того щоб почати з бази - продавцем на базарі і далі вверх-ти вирішив що можна почати зверху(такий собі Зеленський з клоунів-відразу в Черчілі сучасності).
І ще б куди не йшло , якби ти цими так званими знаннями хузувася перед собою , на крайняк перед такими самими воєнпенсами які вже одною ногою в моги.і
Але ж ти здурі вирішив РОЗСЛАБИТИ і СПОТВОРИТИ підростаюче покоління..
От тут тобі вже й виявилось не солодко.
Тому-можеш навіть переїхати з квартири в діжку з під пива і казати що ти Діоген
Але розповсюджувати на форумі те чого не розумієш - як мінімум не варто
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26777
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:23

  Schmit написав:
  fler написав:
  _hunter написав:Думаете, Трамп таки сможет их заставить подписать РПО? :roll:

Ні, не він, а безвихідь змусить.
Ви ж бачите, що чим далі, тим цікавіше. Літаки пачками, нпз, жд, газогін, шо там ще за останні дні- місяці (втрата ринків збуту, втрата впливу на Кавказі, в Сирії і т.д., посилення залежності від Хазяїна). Всьо харашо, прєкрасная маркіза(с)

Безвихідь?

Флер: тут бачу, а тут не бачу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40277
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 22:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Да буду я жити і витрачати своє життя так, я лише сам я хочу. Так, як подобається саме мені.
А не за порадами та співами-закликами усіляких ....
Так ніхто тобі не заважає жити так як хочеш.
Тобі заважають розповсюджувати МАЯЧНЮ , яка тобі приснилась після того як ти здурі вирішив зрозуміти економіку.. і замість того щоб почати з бази - продавцем на базарі і далі вверх-ти вирішив що можна почати зверху(такий собі Зеленський з клоунів-відразу в Черчілі сучасності).
І ще б куди не йшло , якби ти цими так званими знаннями хузувася перед собою , на крайняк перед такими самими воєнпенсами які вже одною ногою в моги.і
Але ж ти здурі вирішив РОЗСЛАБИТИ і СПОТВОРИТИ підростаюче покоління..
От тут тобі вже й виявилось не солодко.
Тому-можеш навіть переїхати з квартири в діжку з під пива і казати що ти Діоген
Але розповсюджувати на форумі те чого не розумієш - як мінімум не варто

Ти, чучело тупе й брехливе, будеш оцінювати та визначати? Ще й мені радити, що мені і як робити?
Окстись, місіонер.
Попустись. І вали лісом.
Зі своїми прибрехеньками та єралашиками.
detroytred
 
Повідомлень: 25017
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14648146491465014651
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 117420
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 299224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 966331
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4308)
04.08.2025 21:33
Ринок ОВДП (9372)
04.08.2025 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.