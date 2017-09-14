RSS
  #<1 ... 1468914690146911469214693 ... 14695>
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия попытается захватить Харьков, если Украина отступит с Донбасса, - ISW
Россия требует передачи ей всей территории Донецкой области. Если это условие будет выполнено, Украина потеряет свою главную оборонительную линию в этой части страны, что откроет россиянам легкий путь к наступлению на Харьков и Днепр. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).


Украина "не хочет мира" ...
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 21:44

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:
Перед оголошенням попередніх домовленостей було таке ж гадання на кофейній гущі, потім, коли зміст домовленостей був оголошений і там не виявилось нічого жахливого - просто сказали, що умови були фейкові.
Зрозуміло, що Зе не потрібене перемир'я на ніяких умовах, крім хіба що кордонів 91, бо далі вибори і... ЄС не потрібне перемир'я взагалі, бо "посилиться і знову нападе", але вже на них. То ж нехай Україна ще трохи побуде щитом Європи.

Вже був Banderlog з подібним іпсо(бехнею), слово в слово )

Не напружуйся )

Ну точно іпсо.
Он Зе уже прєвєнтівно відмовився - кордони 91 або воюватимемо до останнього...

Ще раз, Зе не від чого не відмовлявся

Ти просуваєшь відверту брехню.

Banderlog вже все це написав. його розібрали на запчастини

Ти повторюєшь російську брехню
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 22:30

  thenewepic написав:
  Banderlog написав:а які в цім ділі взагалі можуть бути гарантії?
ну для того і треба працювати владі, напружувати мізки. Щоб продумати, які гарантії можуть бути.
Як мінімум, має бути одночасно випущений указ про зупинку мобілізації і демобілізацію. І у нас, і у раші. І не колись у майбутньому після того, як Україна виведе війська з Донецької області, а одночасно з цим.
Ще один обовʼязковий пункт - ніяких військових обмежень для України. В НАТО нас при Трампі 100% не візьмуть, але двосторонні домовленості і допомога від західних держав поза НАТО не повинна обмежуватися ніяк.
Ну і миротворці з інших держав на лінії зіткнення теж потрібні.

але є один ньюанс, як в анекдоті: "гулять так гулять, відро води і батон хліба"
flyman
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 22:35

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:це перемовини і що характерно поки перемовини не з Зеленським а Сша і рф. Ми почекаєм за дверима .
то кажеш ти хочеш миру? І за дипломатичне розвязання війни?
Добре, на які поступки ти готовий піти? І в яких питаннях торги не допустимі? Як ти в подальшому бачиш співіснування рф та України?

Це логічно. Дві основні проблеми педерації: це санкції і поставки зброї в Україну. Вирішувати їх можна тільки шляхом переговорів з Трампом, а не з Зеленським.
Миру не буде. Хуйло буде тягнути по максимуму, морочити рижому клоуну голову з метою зірвати поставки зброї та посилення санкцій.
А потім, коли рижий псіхане, то хуйло йобне мобілізацію.
І ми знову побачимо зведені роти і стрілецькі батальйони на штурмах. Але то буде потім, зараз вони витрачають лінійні мотокопитні підрозділи, і це для нас добре.
Щодо обміну, якщо говорити про справедливий і чесний обмін, виходячи з ситуації на фронті і бажання миру(точніше втому від війни з обох боків): можна обміняти залишки Донецької області, на Запорізьку. Хуйло зможе продати це як перемогу - звільнення Донбасу. Ми утримаємо Дніпро як річковий шлях. Він-він. Точніше луз-луз.

можна детальніше про "Дніпро як річковий шлях" в світлі ТОТ Херсонської обл., Чорноморського та інших паропластв
flyman
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 07:21

  flyman написав:
  sashaqbl написав:... можна обміняти залишки Донецької області, на Запорізьку. Хуйло зможе продати це як перемогу - звільнення Донбасу. Ми утримаємо Дніпро як річковий шлях. Він-він. Точніше луз-луз.

можна детальніше про "Дніпро як річковий шлях" в світлі ТОТ Херсонської обл., Чорноморського та інших паропластв


так Запорізьку вони ж прописали у своїй конституції як свою, ТОМУ на порушення конституції він не піде, це ж кримінальний злочин!
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 08:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Де там марʼянкіні рукоблуди? Ловіть

Зображення
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 08:39

  pesikot написав:Bild: Віткофф неправильно зрозумів слова Путіна про вимоги у війні і сприйняв їх за поступки
За інформацією газети, Кремль не відступав від своєї максимальної вимоги – контролювати повністю п'ять регіонів України: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим.

Росія під час зустрічі запропонувала "секторальне припинення вогню", наприклад, взаємну відмову від ударів по енергооб'єктах або по великих містах за лінією фронту. Однак це не означає відмову Росії від масштабних наступальних операцій на фронті.

Натомість США запропонували "заморозити конфлікт" уздовж нинішніх ліній фронту в обмін на широке скасування санкцій і нові економічні угоди з Росією. За даними Bild, Росія відкинула ці умови.

Ба більше, він неправильно витлумачив слова Путіна про "мирне виведення" українських військ із Запорізької та Херсонської областей, прийнявши їх за виведення військ росіян.

"Віткофф не знає, про що говорить", – сказав Bild представник українського уряду.

За даними німецької газети, таку саму оцінку поділяють і представники уряду Німеччини. Під час телефонної розмови 7 серпня між представниками уряду США та європейськими партнерами, американську сторону сприйняли як "хаотичну і роз'єднану", сказали співрозмовники Bild.

Зокрема, Віткофф, який був присутній у розмові, здався "перевантаженим і некомпетентним", а його висловлювання – суперечливими.

Нагадало:
- Вот все говорят Карузо, а мне так вот не понравилось.
- А вы слышали Карузо?
- Нет, но мне Рабинович напел.
flyman
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 08:43

*Андрей Ермак и Рустем Умеров провели ряд встреч с европейскими советниками по безопасности, Главой МИД Британии и Вице-президентом США.
Определены стартовые позиции любых переговоров:
- надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров с уважением к ее Суверенитету и без признания оккупации.
- Прекращение огня – нужно. Линия фронта – не граница.
При этом помощь продолжится и в военной, и в финансовой и в санкционной плоскости, пока агрессия не остановится.

В итоговом документе: “Текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точной переговоров», - заявили представители Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и Глава ЕК в итоговой Декларации.
"Имеющие значимость переговоры могут проходить только в рамках перемирия"…
Кроме того, лидеры отметили приверженность к дальнейшей финансовой и военной поддержке Украины, в том числе в рамках коалиции желающих. * (С)
_______________________________
Остаточне підтвердження, що Трамп, як і Маск, лише ступінь рокети.
Тільки ще й вивіска-вітрина-сцена і клоун на манежі. В лижні.

Рулить Рубіо-Венс. Хрестоносці.

Рфія лохи. Їм гаплик.
Валити навряд її будуть, лише загонять в ті позицію та межі, які відповідають її ролі-місцю-функції в світі.
Ціна з України та Європи. Герої.
Вершки ж, як і раніше, тим самим.
Тож прямуємо до Перемоги і звільнення останньої верби.
________________________________
Ракети будуть.

*высокопоставленный чиновник в Минобороны Британии:
«Учитывая, что никто не хочет отправлять свои войска умирать в Украине, важно обеспечить боеспособность украинских войск»...
Речь идёт не только о системах противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратах, но и о производстве дальнобойных ракет... в таком случае Киев не будет зависеть от других государств в вопросе их использования...* (С)
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 08:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот флайман корчит из себя интеллигента, а сам ни одной картины Моцарта не видел
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А детройтский красный троцкист корчит из себя конспиролога, распутывающего нити всемирного заговора, а название родного города правильно написать не может
Вот это сюжет, вот это правда жизни!
