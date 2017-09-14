|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:07
Успіх написав: Shaman написав:
й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.
Тобто, нормально/дрібниці, що один чел в пікселі б'є своїм лобешніком ВІЙСЬКОВОГО в обличчя, а якийсь ЦИВІЛЬНИЙ чел в чорній футболці тисне ногою на ребра/живіт ЛЕЖАЧОГО ВІЙСЬКОВОГО???
Це нормально, що стільки (ті)ТУШОК на одного нападають/б'ють/скручують???
Shaman написав:
є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень
От!!!
Ключове - ПРАВООХОРОНЦІ!!!
Де ти їх там побачив?
Якщо четверо НЕВІДОМИХ АГРЕСИВНО заламують/скручують простого хлопця-кур'єра, то чому немає права поцікавитись - "панове, а що це ви таке робите?"
Просто так ніхто не буде бити, початок конфлікту як завжди обрізали.
Нормальний військовий не буде протидіяти ТЦК і захищати ухилянта.
То де ти ховаєшся?
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:11
UA написав: Shaman написав: UA написав:
А ось ти з Песікотом та Ко, всіх поголовно.
а ну перерахуй оцих всіх
тобто ти вже збирався в ТЦК, а тут почитав shaman
та pesikot
, й такий та ну нах. тільки визнай, що спочатку було та ну нах, а потім пошуки виправдатися, чого так вирішив
Всі 200 000 чи 400 000 СЗЧ почитали тебе з Песискотом та зробили висновок, що нах за вас шаровиків затейників воювати.
подивись у дзеркало.
ментопенс, який мутками отримує у держави підвищену пенсію, нічого не платить у бюджет зі своїх доходів, пафосно щось розповідає про шаровиків... нахабність це навіть не друге, а перше твоє ім'я
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:14
thenewepic написав:
на відео одні військові бʼються з іншим військовим. ВСЕ! Я ніде не побачив доказів, що хто-небудь на відео - працівник ТЦК.
В мене малеееееееесеньке питаннячко - що за hyй в чорній футболці???!
І що це він собі дозволяє???!
Shaman написав: Успіх написав:
п.с.
А для решти "Хомів невіруючих", які кукурікають "іпсо/брехня!"
А що, якщо це правда?
Що тоді?
правда що? ти знайшов цю інфо у відомого антиукраїнця. й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.
є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень. хочеш справедливості - йди в ТЦК чи в поліцію... але щось підказує, що ніт...
Ты тогда в четверг вечером лично стоял на Запорожском шоссе 9 во дворе у соседнего подьезда и наблюдал как военные в погонах и с нашивками-ФИО-бейджиками заехали на машинах на правильных номерах с украинской регистрацией(там где номер авто совпадает с таким де в техпаспорте авто и то де самое с ВИНом) во двор где от них прятался получивший 5 боевых повесток 23х летний доставщик Глово, а потом на них при тебе накинулся неизвестный мущина с двораю дыша перегаром на весь двор и крича что он "не за то воевал"?
Или, постой,то ты был в чёрном спортивном костюме в чёрных спортивных очках со спортивным еплом и повадками трижды давившего шконку гопника?
И где ж ты там видел "правоохоронни органы"? Ну которые б мордой в пол бы запаковали нарушителей порядка с боевой верхней частью ебала.
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 10 сер, 2025 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:19
Успіх написав: Shaman написав:
й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.
Тобто, нормально/дрібниці, що один чел в пікселі б'є своїм лобешніком ВІЙСЬКОВОГО в обличчя, а якийсь ЦИВІЛЬНИЙ чел в чорній футболці тисне ногою на ребра/живіт ЛЕЖАЧОГО ВІЙСЬКОВОГО???
Це нормально, що стільки (ті)ТУШОК на одного нападають/б'ють/скручують???
тоді давай вже об'єктивно - одна людина в пікселі б'є іншу людину в пікселі... те що нападають декілька на одного в бійці - звісно не є добре. але правоохоронці теж не на ринзі - коли треба когось скрутити, вони по черзі не будуть до нього підходити
Shaman написав:
є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень
От!!!
Ключове - ПРАВООХОРОНЦІ!!!
Де ти їх там побачив?
Якщо четверо НЕВІДОМИХ АГРЕСИВНО заламують/скручують простого хлопця-кур'єра, то чому немає права поцікавитись - "панове, а що це ви таке робите?"
з чого ти вирішив, що невідомих - ти там був, чув - представилися вони чи ні? а до речі СЗЧ хто має "вінтити" - поліція чи ВСП? опис на цьому каналі бійки вважай брехнею від початку до кінця - знайдеш інше джерело, тоді обговоримо.
а коли побилися двоє військових, ти як це будеш описувати?
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:20
thenewepic написав:
виділене - це якраз те, що Зеленський і команда просувають ще з весни.
Schmit написав:Зупинити все по лінії фронту без обмінів територіями (бо це ж страшна зрада) підписанням перемир'я без юридичного визнання за рфією наших територій
це справедливий мир чи другий поділ України?
Чи до справедливого потрібно ще трохи зачекати, поки москалі дойдуть до..., захоплять...?
І я щось не бачу бажання пуйла погоджуватися на такі умови.
Тому питання до вас - ви з чим конкретно сперечаєтесь?
Справді?
Тоді чому попередні домовленості відкинули? Там якраз все мало зупинитись по лінії зіткнення без вимог до України відступати з якихось територій чи від чогось юридично відмовлятись.
А точно, ці негідники з команди Трампа підсунули Зеленському фейкові умови. Якщо б Зе на них погодився - сталося б страшне і в Україні зараз відбувалися б......... вибори?
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 10 сер, 2025 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:23
unicdima написав:Просто так ніхто не буде бити
, початок конфлікту як завжди обрізали.
Нормальний військовий не буде протидіяти ТЦК і захищати ухилянта
А не просто - то можна бити одну людину в четверох???!
В якому законі це прописано?
unicdima написав:
То де ти ховаєшся?
Та ось я - по ту сторону екрану
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:24
барабашов написав: Shaman написав: Успіх написав:
п.с.
А для решти "Хомів невіруючих", які кукурікають "іпсо/брехня!"
А що, якщо це правда?
Що тоді?
правда що? ти знайшов цю інфо у відомого антиукраїнця. й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.
є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень. хочеш справедливості - йди в ТЦК чи в поліцію... але щось підказує, що ніт...
Ты тогда в четверг вечером лично стоял на Запорожском шоссе 9 во дворе у соседнего подьнзда и наблюдал как военные в погонах и с нашивками-ФИО-бейджиками заехали на машинах на правильных номерах с украинской регистрацией(там где номер авто совпадает с таким де в техпаспорте авто и то де самое с ВИНом) во двор где от них прятался получивший 5 боевых повесток 23х летний доставщик Глово, а потом на них при тебе накинулся неизвестный мущина с двораю дыша перегаром на весь двор и крича что он "не за то воевал"?
Или, постой,то ты был в чёрном спортивном костюме в чёрных спортивных очках со спортивным еплом и повадками трижды давившего шконку гопника?
скільки в тебе ходок, тобі краще знати. може й жодної, бо з такими повадками, тебе б швидко з фраєра перекваліфікували. хоча чому "б", схоже так й сталося
а ти кажеш звідки спостерігав? кажеш вже десь в Румунії у циган на підвалі?
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:39
Shaman написав:
те що нападають декілька на одного в бійці - звісно не є добре
Це не те що не є добре, це настільки аморально і несправедливо, що мені, напевно, навіть рука б не дрогнула прострелити коліно тому дятлу в чорній футболці!
Shaman написав:
але правоохоронці теж не на ринзі - коли треба когось скрутити,
Ще раз - ДЕ??? Де ти там побачив правоохоронців???
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:42
