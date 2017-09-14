Letusrock написав: sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі
ти мелеш шо попало як завжди ))
таких гарантій немає і не очікується...
це ще нічого. Турбопатріоткиня smt на повному серйозі пише про ядерну парасольку від Франції)).
повилазили тут різні боягузи та ноунейми. а ну, назад під шконку
поки що немає, на жаль. а от різні русофіли та зрадофіли мають пам'ятати - що НАТО було створено для захисту від руських, це його основна мета, й за 70 років нічого не змінилося. хіба Раша вже не та, й швидко конає...