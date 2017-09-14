Letusrock написав:По перше автор коментаря вжила слово "людішки" тобто вона не схвалює подібне
аргумент! Пропагандон ніколи так не скаже, він зобовʼязаний завжди славити свій режим. Еге ж?
Цікаво, що має більший ефект на аудиторію - слово "людішки", чи те, що ці "людішки" нібито, цитую: "в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого"?
Наступна фраза: "до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу" дуже цікава. Тобто пенсіонери і алкаші мають можливість подорожувати по всьому світу? Адже слово "подорожувати" означає не просто перетнути кордон, а активно їздити по різних місцях. Тож, виявляється пенсіонери на окупованих територіях тепер на рівні з німецькими пенсіонерами - їздять по курортах? У мене є знайомий, що живе на Канарських островах, спитаю його при нагоді, чи бачив він там пенсіонерів (або принаймні алкашів) з Мелітополя або Бердянська.
Letusrock написав:По друге безпосередньо на ТОТ вона не знаходиться
навіщо тоді цитувати її, якщо вона там не знаходиться і взагалі ніяк не можна перевірити правдивість її слів? Те, що на росії чоловіків 18-60 випускають, ми й так знаємо. До речі, щодо "випускають". На росії призовний вік тепер до 30 років. І призовників, які не явилися по повістці, також за кордон не випустять. Так, можливо, на новоокупованих територіях поки що всіх заганяти в армію не будуть, але така лафа не буде тривати вічно. Протягом максимум пари років і їх поставлять на рівень з іншими регіонами.
Letusrock написав:По третє, здається серед розумних людей розводити чорно-білу пропаганду це моветон
незгодних з режимом депортують без суду і слідства (в кращому разі):
Назначенный Кремлем глава оккупированных 60% Запорожской области Украины Евгений Балицкий признал, что оккупационная администрация насильно выселяла людей с территории. Об этом он заявил пропагандистке Надане Фридрихсон. «Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации. <…> Семьями целыми и выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними разбираться придется еще жестче. Их жизнь может быть под большой-большой угрозой. Поэтому лучше пускай едут к себе в бандерштат и там строят свой гей-мир», — сказал он. По его словам, устраивать насильственные депортации оккупационным властям позволяло неопределенное юридическое положение до аннексии Россией. «Ну что делать с женщиной с тремя детьми, у которой другое убеждение, но она не считает Россию своей родиной, она не считает, что то, что происходит, правильно? Ну что, нам убивать ее?» — добавил так называемый губернатор. Он объяснил, что украинцев доводили до линии фронта, там зачитывали решение о депортации и отправляли пешком на подконтрольные Украине территории.
Тих, хто раніше виїхав і хоче повернутися (щоб вирішити якісь свої справи), не пускають додому:
Гражданам Украины, которые пытаются попасть в Россию, в массовом порядке запрещают въезд. Об этом пишет издание The Moscow Times, изучившее профильный телеграм-чат «Отказники Шереметьево». По словам украинцев, которых не пустили в Россию, эта практика носит системный характер. Тем, кого не пропускают, выдают длительные запреты на посещение РФ — либо на 20, либо на 50 лет.
Зате головне, що "чоловіку 18-60 легше виїхати в ЄС з ТОТ ніж звідси"! Цей один плюс перекриває всі інші мінуси! Бо так каже Letusrock. Я так розумію, ти підсвідомо (або навіть свідомо) хочеш, щоб рф окупувала Закарпатську область, щоб тебе випустили (в один кінець, бо потім є великі шанси, що назад не пустять, а житло конфіскують). Я ще раз спитаю - совість не мучить?
Яка совість у Letusrock ? Він переляканий до неможливого
Letusrock - дорослий чоловік, а памперси міняє по 5 раз на день. Бо йому лячно
Тому він і хоче - віддайте Путіну 4 області, щоб тільки йому стало спокійніше, що переляку не було. Щоб він виїхав за кордон офіційно. Бо через Тису йому теж лячно
Мільйони людей ? На людей йому насрати, головне, щоб йому було спокійно ... і не лячно
▪️русские танки были бы в Киеве через 4 часа, если бы поехали по дороге, но они поехали по полям, где застряли и были расстреляны из "Джавелинов";
▪️Встреча будет скорее предварительной, я скажу путину чтобы он прекратил эту войну;
▪️Будет проведен обмен территориями, мы постараемся вернуть Украине часть важных земель, захваченных россией;
▪️Следующая встреча будет с Зеленским и путиным или с Зеленским, путиным и мной;
▪️В Украине 88% населения хочет заключить сделку с россией;
▪️россия — воюющая нация. Они ведут много войн. Они победили Гитлера и Наполеона.
▫️Я не буду заключать соглашение, это не мое дело. Соглашение должны заключить россия и Украина. россия должна вернуться к развитию своей страны, большой страны, у них 11 часовых поясов. У нее большой потенциал, а их экономика функционирует плохо.
▫️Я буду говорить с европейскими лидерами и Зеленским перед встречей с путиным.
Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу, 15 августа, он собирается встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в России. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал Трамп.
Ранее президент США уже говорил о том, что собирается встретиться с Путиным 15 августа. Тем не менее он заявлял, что этот саммит пройдет в штате Аляска.
Блядь ...
PS. Или рыжий клоун собрался вернуть Аляску России ? ... )
може вирішив показати Україні приклад - віддати Аляску. а то бажаючих роздавати українські території вистачає - а свої чогось не хочуть. а то як лінію Керзона - ми віддаємо Донбас й отримуємо частину Словаччини та Угорщини
Xe, чем байден адекватнее? Тем что собирался быть с Украиной "до конца"(т.е до Ужгорода)? Тем, что даже не почесался ввести санкции против БРИКС, и даже увеличивал с ними сотрудничество ?
Те семьи, у которых были пожилые родственник знают, что деды-бабы делятся на две категории
Одни ... Спокойные, сами себя обслуживают, могут быть мудрыми, давать хорошие советы, помогать, могут даже курей содержать (в частном доме, не в квартире), огород копать, на дачу ездить. Иногда их заносит, начинают что-то нести, но быстро успокаиваються и в целом - всё норм
Другие ... Лютый звиздец, всем недовольны, всё им не так, могут демонстративно срать посреди дома или квартиры, постоянные придирки, недоверие, скандалы, уходы из дома (чаще среди ночи) и их потом ищут по всей округе
Так вот, Байден - это первая категория ) А Трамп - путь ко второй категории
fox767676 написав: Xe, чем байден адекватнее? Тем что собирался быть с Украиной "до конца"(т.е до Ужгорода)? Тем, что даже не почесался ввести санкции против БРИКС, и даже увеличивал с ними сотрудничество ?
А Трамп ввёл санкции против БРИКС ? Нет
Если до Трампа Индия и Китай друг друга ненавидели, то Трамп сделал всё, чтобы они сблизились ...
ну да не ввів і зблизились, інфа сотка, бо песікот
Schmit написав:Мені байдуже, що там Україна і ЄС підготували, як альтернативу. Факт відмови від базових домовленостей був зафіксований, докази наведені. Заперечувати це - те саме, що заперечувати саму реальність. Розумію, що це ваше улюблена справа. І думаю, автори статті все правильно зрозуміли, бо коли Зе пропонують зупинити все по лінії фнорту без юридичних наслідків, без здачі підконтрольних територій, а він публічно відмовляється і починає про Конституцію, про "Україна територіями не торгує", то це і є ті самі максималіські вимоги - кордони 91.
Факт перший - ти постійно брешешь
Факт другий - у тебе Україна завжди винна
Факт третій - фактор Росії ти не бачишь
Факт четвертий - Росію ти ніколи не засуджуєшь
Факт п"ятий - Путін не хоче ніякого припинення вогню
Факт шостий - на дурня ти не схожий
Факт сьомий - ти пишешь виключно російську пропаганду