|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:22
pesikot написав:
Мільйони людей ? На людей йому насрати, головне, щоб йому було спокійно
це якраз про тебе. Ти боїшся перемир"я бо всі успіхи розбіжаться, і на гіпотетичне "вторгнення номер два" відсидітись з довідкою вже не вийде. Тому тобі підходить щоб хтось там інший тримав оборону, хоч і ще 10+ років.
Лицемірство вищого рівня, перефразовуючи класика "удівітєльно, з такою незламністю, і не на фронті"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2576
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:26
это какой-то сюр
русский крот срет в уши украинским трактористам\программистам что они должны свою жизнь положить за "международное право"
очень важно чтобы гондурас на гватемалу не напал, кроме мыколы с василем никто больше не прогарантирует
я еще на доу таких типа кодерков встречал, там был беглый дба-шник из симферополя ,повторял в слово в слово за подоляком, но сам розовощекий толстопузик на войне себя никак не видел
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 12 сер, 2025 09:43, всього редагувалось 3 разів.
-
fox767676
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 3955
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:28
І, взагалі, про перемовини... план миру...
Щось наші незламники, що "там на горі", а що тут на форумі "внизу")) якось зовсім не дружать з логікою.
Простий приклад:
Бокс.
Кличко мотлошить Л'юїса 8 раундів!
По очках - звичайно, Кличко значно виграє.
Л'юїс вже хитається... але ще якось тримається на ногах...
І тут тренери Л'юїса кричать/пропонують: - "а давайте нічия?! Завершуємо ВЖЕ цей бій нічиєю?"
Нічого не нагадує мій приклад?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8435
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:35
thenewepic написав:
Так, можливо, на новоокупованих територіях поки що всіх заганяти в армію не будуть, але така лафа не буде тривати вічно. Протягом максимум пари років і їх поставлять на рівень з іншими регіонами.
Тобто ви хоча б визнаєте що на ТОТ люди я самі ковалями свого щастя і за ці три роки мали БІЛЬШ ніж достатньо часу визначитись з своїм майбутнім (наприклад виїхати і спробувати продати майно).
Звісно хто залишиться ще на 10 років то хто ж йому доктор, якщо його рано чи пізно мобілізують
thenewepic написав:
Я так розумію, ти підсвідомо (або навіть свідомо) хочеш, щоб рф окупувала Закарпатську область, щоб тебе випустили (в один кінець, бо потім є великі шанси, що назад не пустять, а житло конфіскують).
Я ще раз спитаю - совість не мучить?
Підсвідомо я розумію що війну треба було закінчувати ще в 2023, а найкраще навіть не починати.
Як добре що у Фінляндії небуло в свій час таких активістів як thenewepic, песікот та шаман, інакше вони б все ще воювали до тепер.
Ви як і песікот дотримуєтесь позиції що якісь там безіменні трактористи мають за вас воювати ще 10 років? Совість не мучить
(
) з дивану закликати про "справедливий мир" (чи що там прийшло на заміну "потужному розгрому рф") ?
Бачив на днях опитування, то лише 10% вибрало пункт "я проти поганого миру, завтра йду в ТЦК/вже у війську".
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2576
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:36
Letusrock написав:
бо всі успіхи розбіжаться
Другий раз успіхи плюнуть і підуть в сторону польського кордону))
Другий раз - НЕ дадуть себе наіпати))
Letusrock написав:
Лицемірство вищого рівня, перефразовуючи класика "удівітєльно, з такою незламністю, і не на фронті"
+100500👍👍👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8435
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:36
whois2010 написав:
...про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер під час презентації звіту компанії за шість місяців.
Як зазначається, німецьке підприємство Rheinmetall в Унтерлюсі з потужністю 350 000 снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як українське досі в стадії будівництва.
"Перший контракт з української сторони підписано. Поки що я незадоволений темпами роботи, але причина не лише в нас. Ви знаєте, що ми будуємо новий завод - і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й у Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні - ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує", - сказав він.
Запустять завод, прийде районний прокурор і все арештує до приватної розмови з його посередником.
Там же гроші крутяться...
Повод знайдеться був би завод.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9575
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2345 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:38
Успіх написав:
Кличко мотлошить Л'юїса 8 раундів!
По очках - звичайно, Кличко значно виграє.
Л'юїс вже хитається... але ще якось тримається на ногах...
І тут тренери Л'юїса кричать/пропонують: - "а давайте нічия?! Завершуємо ВЖЕ цей бій нічиєю?"
Тренери Люїса ще вимагають гарантії що матч-реванш ніколи не відбудеться, і що його мусять прийняти без черги в міжнародний гольф-клуб
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2576
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:40
whois2010 написав:
...про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер під час презентації звіту компанії за шість місяців.
Як зазначається, німецьке підприємство Rheinmetall в Унтерлюсі з потужністю 350 000 снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як українське досі в стадії будівництва.
"Перший контракт з української сторони підписано. Поки що я незадоволений темпами роботи, але причина не лише в нас. Ви знаєте, що ми будуємо новий завод - і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й у Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні - ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує", - сказав він.
треба пояснювальна бригада з турбопатріотів - чаклун, доцентка з колегами з базару, скажений Діма та ін., пояснити, що це все ІПСО і чи не ждун російського миру цей пан Папперґер
А теперь вспоминаем местного экономиста-самопрактика, который заявлял "с потужнистю все в порядке". Но делал вид, что не замечает вопроса "а за 30 лет ее почему никто увидеть не смог?"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10232
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:42
UA написав: whois2010 написав:
...про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер під час презентації звіту компанії за шість місяців.
Як зазначається, німецьке підприємство Rheinmetall в Унтерлюсі з потужністю 350 000 снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як українське досі в стадії будівництва.
"Перший контракт з української сторони підписано. Поки що я незадоволений темпами роботи, але причина не лише в нас. Ви знаєте, що ми будуємо новий завод - і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й у Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні - ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує", - сказав він.
Запустять завод, прийде районний прокурор і все арештує до приватної розмови з його посередником.
Там же гроші крутяться...
Повод знайдеться був би завод.
Це така "війна на виживання". Напилять бабла і виживуть
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 905
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:43
Letusrock написав:
Підсвідомо я розумію що війну треба було закінчувати ще в 2023, а найкраще навіть не починати.
Як добре що у Фінляндії небуло в свій час таких активістів як thenewepic, песікот та шаман, інакше вони б все ще воювали до тепер.
Як закінчувати війну?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2276
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, Shaman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|120574
|
|
|1493
|302577
|
|
|6076
|972809
|
|