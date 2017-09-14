Додано: Вів 12 сер, 2025 10:02

Особі під ніком Модератор пламєнний привіт.Так, то так. Такі правила, то й такі. Ну і нехай.Буду інколи заходити.В гілку ж цікаве інтерв'ю:Все по полицях. В самий корінець. Всі проблеми. Не поверхово, а в глибину.Тільки висновок кумедний - треба більше розумних (свідомих фахових тощо) людей у систему йшло.Це треш --- його свідомого розумного фахового тощо можновладець, як два пальці об асфальт, як пил зі столу, як камінець на дорозі, копняком витурив через два тижні...А він рішення бачить у збільшенні кількості... на витурення.Можновладцями. Тими, хто приймає рішення. Хто реалізує і має свої цілі. Знаходження отам. Цілі інші, ніж у отаких чмутів.Ну і від Буданова.Він трактує -- головне самим визначитися, що Україна-українці хочуть.Начебто не визначилися(((Так визначили. Можновладці і визначили -- по мінімуму...І лише коли вкрай необхідно більше, то отакого, як Буданов, допустили-поставили і то лише на сектор. Де він і дає вищий результат. Ось і роль управлінця.Ніщо не заважає такого ж поставити на таможню і т.д....Ніщо. Окрім, що на таможні отакий (поки, бо нема вкрай необхідності. Або нема мети більше мінімуму!!) приймаючим рішення й нафіг не потрібен.