jump написав:DeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається".
Деталі: В районі Золотого Колодязя, Шахового та сусідніх населених пунктів зведено нові інженерно-фортифікаційні споруди, однак, як зазначають військові, противник може їх обійти й використати для своєї оборони.
jump написав:DeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається".
Деталі: В районі Золотого Колодязя, Шахового та сусідніх населених пунктів зведено нові інженерно-фортифікаційні споруди, однак, як зазначають військові, противник може їх обійти й використати для своєї оборони.
тепер зрозуміло, чому інформацію про цей удар так старанно приховували лише на території громади було сповіщено...
NYT: Іноземні добровольці загинули від удару РФ по навчальному табору біля Кропивницького
Щонайменше 12 іноземних добровольців у лавах ЗСУ з США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн загинули в результаті удару росіян по їдальні в навчальному таборі поблизу Кропивницького Кіровоградської області 21 липня.
Американський новобранець з Флориди повідомив виданню, що вибух був "найгучнішим, який він коли-небудь чув". За його словами, після вибуху він бачив щонайменше 15 загиблих солдатів та понад 100 поранених.
Також, за даними військових, внаслідок удару зайнявся склад боєприпасів, що спричинило ще більше вибухів під час надання допомоги пораненим.
Речник міжнародного легіону української військової розвідки Володимир Камінський не розкрив кількість жертв під час удару, однак зазначив, що розслідування удару триває.
Двоє іноземних солдатів, які проходили навчання на цій базі, розповіли, що перед ударом минулого місяця в таборі панувало невдоволення через недостатній рівень безпеки.
21 липня Повітряні сили інформували про швидкісну ціль на Кропивницький. Пізніше начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович коротко написав, що "на місце вибуху в Кропивницькому районі виїхали усі відповідні служби". ЗСУ про наслідки не повідомляли.