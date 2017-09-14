Додано: Вів 12 сер, 2025 19:28

whois2010 написав: budivelnik написав: whois2010 написав: Так для вас доступно? Так для вас доступно? Почну з доступного для Вас

1 Повара призначаємо з відділення в 10 чоловік

а -Чи розумієте Ви що ця людина буде ВЕСЬ день займатись приготуванням їжі? , тобто вона не зможе готуватись до бою, в бою не потрібна знання розкладки продуктів і правила їх готування

б - чи розумієте що признечення РІЗНИХ людей з групи поварами - перетворить підготовку відділення на підготовку кухарів по приготуванню в польових умовах

в - на чому будете готувати? польова кухня- забагато , а три каструлі по 5-10 літрів(перше і третє+помити посуд)+якась каструлька для приготування другого+ місце для порізки хліба+ місце де почистиш овочі без піску в страві+ паливо для цього багаття.....

З приготування розібрались?

2 Інструктор на 10 осіб.....

Ви в курсі, що вчитель в школі на повну ставку працює 72 години/місяць(уроки) і ще 100 годин готується до уроку....

Кількість інструкторів які будуть проводити інструктах групи в 10 осіб - уявляєте?

З підготовкою також розібрались

3 Підвіз/утилізація матеріальних ресурсів

Як Ви собі уявляєте видачу боєприпасів , харчів,палива і так далі?

Кожна група потребує хай 50 кг в день різноманітної фігні, яку в руках їм не понесеш , а автомобіль по вашому застосовувати не можна , бо він привезе добовий запас для сотні людей( якщо менше не вигідно його ганяти) якщо більше не встигне роздати так щоб між групами які будуть отримувати буде більше 100 метрів між кожним отримувачем...



ПС

Це ще не все, Бандерлог правильно сказав що шикування вранці і ввечері-це спосіб підтримати дисципліну ( щоб кожен знав що напитись або збігати в самоволку довше ніж на 12 годин точно не вийде)

Даже если людына будет ВЕСЬ день заниматься готовкой, то завтра на ее место заступит следующий дневальный и эта людына пойдет на огневую подготовку, людына не останется "не гшотовою до бою". Сюрприз-сюрприз, у меня во время срочной так и было: сегодня одни обслуживают остальных, завтра следующие заступают в наряд.

Задаете хорошие вопросы - что и как организовать. Но по некоторым рассказам, подготовка в уч. центрах местами и без приготовления пищи довольно условная, так что не рвите на себе тельник.

На чем готовить: газовые балоны (уже изобретены и доступны). Дрова-буржуйки. Для постоянных мест дислокации-уч.центров выделенная електролиния, ТП и розетка для подключения электроплит. Туда же вдогонку скважины для подачи воды с насосом.

Во время срочной службы в караул нам трижды в сутки привозили еду в термосах, которую готовили в гарнизонной столовой вольнонаемными. Этот тоже способ изобретен.

О количестве младших командиров и инструкторов должна голова болеть у МО, а не у меня.

Вы пишете правильные (наверно) слова, но пытаетесь убедить меня, почему не возможно в тылу избежать или минимизировать массовую гибель ЛС. А думать об этом должны опять же лбы из МО, а не я или вы. Но жизнь гречкосея дешевле, чем продуманная логистика, быт, процес обучения. Ведь ТЦК еще доставит "ресурс" взамен бездарно утраченного еще до боевых позиций. И это на четвертый год полномасштабки, когда все подобные вопросы должны были быть отлажены

Чукча пісатель? чи деколи й аналізує прочитане?1 Де знайти серед 10 осіб - 10 вміючих приготувати їжу в польових умовах для 10-ти чоловік і при цьому це повинно бути смачно , без дизентирії..ТомуСпочатку треба 10 осіб відправити на трьохмісячні курси поварів в польових умовах і тільки ті хто здасть екзамен( а таких буде не більше трьох)-підуть вчитись на курси прання форми і тільки потім (ті хто залишаться) доберуться до зброї..2 Газовий балон треба заправляти- де це будете робити з тридцятьма 5-літровими газовими балонами щоденно для батальйона з 300 осіб розбитого на 30 груп по 10 і розкиданого на відстані в 1 км одна від одної?3 Приготувати в столовій вільнонаймані-можуть( ба більше, зараз так і організовано) виникає інше питанняЛюди в столовій повинні збиратись групками не більше 10 осіб( це ж Ваша пропозиція? ) таким чином 30 груп *3 разове харчування=90 заходів на протязі 12 годин ( перша зайшла на сніданок в 8-00, остання вийшла з вечері в 20-00 ) з урахуванням того що поки попередня не відійде на 100 метрів від столової - наступна тільки почне наближатись з відстані 100 метрів від столової)Таким чином на 100 м прихід+100 метрів відхід+поїсти =8 хвилинЦе якщо батальйон , а якщо два - то 4 хвилиниТепер висновокТеоретики думають що ПРАКТИКИ недопрацьовують...але як тільки практик задає теоретику просте питання - той розповідає про когось хто розсказував десь як це має бути зроблено....Ви взагалі пробували заправити газовий балон? Уявляєте кількість смертей яка виникне від некваліфікованого масового використання газових балонів в умовах для яких ці балони не підходять, ви пробували скипятити 15 літрів води і приготувати три різних страви на 5-літровому газовому балоні?Тільки не треба про уху на рибалці чи шашлики під горілочку.... це зовсім не той прикладРазово можна геройськи померти..А от постійно робити те саме і при цьому не допускаючи ні своєї ні чиєїсь смерті- дуже складно.