Schmit написав:І головне - відповіді на запитання - навіщо США виставляти на публіку попередньо не погоджений план, щоб що?
пропоную запитати в США. Фактом є те, що з путіним домовленостей не було. Принаймні жодного доказу протилежного я не бачив.
Banderlog написав:Опять це чудне слово капітуляція. А якщо не буде демілітаризації? То дурачки які з 22го, сидять в войську далі? Але вже само собою без доплат? Солдат за 25 тисяч, а офіцери за 35 в місяць?
якщо не буде демілітаризації, можна буде тримати більшу армію (за чий рахунок - то вже інше питання, можна домовитися з Європою, наприклад), можна буде розробляти власні ракети, або разом з європейцями. І так само по всіх позиціях. Немає значення, що зараз ми ніби не можемо собі багато дозволити, якщо візьмемо зобовʼязання по демілітаризації, 100% не зможемо і в майбутньому.
Letusrock написав:Останні дні у твітерах/фейсбуках новий тренд від реальних військових (не студійних чи барбершопних) : якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови чи ти розумієш що війна обєктивно буде тривати далі (чи мусить тривати) то велкам на нуль в піхоту, без жодних відмазок / відстрочок / посилань на гендери / вік і т.д
серйозно? Військові підтримують ультиматум, виставлений путіним? Оце несподіванка! А можна глянути, що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф? І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.
Schmit написав:Поміняти залишки Донбасу на Енергодар, ЗАЕС, Каховку... - зрада зрадна
не треба маніпулювати. Думаю, Зе був би не проти такого обміну, але його пропонував саме Трамп, а не пу. Як бачимо з заяв рф, вони ні сантиметра "конституційних" територій віддавати не збираються. Побачимо у пʼятницю, чи Трамп піде у них на поводу, чи дотисне своє початкове бачення.
Успіх написав:Пів години тому проходив повз ТЦК(на Городоцькій)... Думаю, якщо б було кібер-тцк(як типу кіберполіція), то зайшов би і дав посилання на цей форум сказавши, що тут є багато бажаючих воювати! Аж пищать, так хочуть на фронт! Нехай би вичисляли по айпішці)) Список тутешніх нікнеймів - їм би теж надав для полегшення роботи!
Була б інтернет-мобілізація!
Як далеко від тцк проходив? Без наслідків для одягу?
Загалом плани по рекрутингу Російською Федерацією щомісяця виконуються мінімум на 105-110%. На сьогодні вже виконано близько 67% від тих 343 тисяч, які вони запланували набрати на цей рік. І є попередні дані, що вони вже ухвалили рішення про збільшення цього показника мінімум на 15-17%. Але ми поки не маємо підтвердження, чи це рішення набуло чинності.
Загалом на сьогодні в них немає проблем із рекрутингом. У них потужний соціальний пакет, великі виплати саме за підписання першого контракту. Зараз у Московській та Ленінградській областях виплати набагато більші, ніж, наприклад, на Далекому Сході або в центральній частині Російської Федерації, в Сибіру. Це виплати від Міністерства оборони за перший контракт, від президента, від губернатора, від підприємства, де працював цей робітник. І є й інші.
Для пересічного громадянина Російської Федерації, простого робітника, це дуже великі гроші. У випадку першого контракту мова в середньому про 1,5-2 мільйони російських рублів. Це дуже великі гроші. Плюс велика заробітна платня в тих, хто бере безпосередньо участь у бойових діях – 200-250 тисяч російських рублів.
Скажімо, офіцерським складом все угруповання військ укомплектовано на 98%. Це дуже високий показник.
Такі ж високі показники вони намагаються утримувати й по комплектуванню особового складу. Цифри, які озвучувалися – 30-35 тисяч людей [на місяць] у залежності від активності бойових дій, – іде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації. https://suspilne.media/1089054-akso-put ... -micnosti/
thenewepic написав:А можна глянути, що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф? І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.
піхотинці з околонуля, прикинь. А аргументація бо за... Тому й запрошують підмінити тими хто проти
Ти свій переляк на чужу голову- не натягуй... 1 Піхотинці на нулі хочуть трохи відпочити - а не здриснути в Ужгород... 2 Бажання відпочити в них - зовсім не твоє бажання капітулювати. Вони вже й так втратили кілька років життя і тисячі побратимів не за те щоб слухати дурнів з тилу, які згодні здати країну лиш би їх випустили на заробітки в мадярщину...
jump написав:Цифри, які озвучувалися – 30-35 тисяч людей [на місяць] у залежності від активності бойових дій, – іде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації.
Тобто за рік вони набирають 350 000 , стартували в 2022 році з армії в 200 000, тобто сьогодні в них має бути 200 000 + 3(з лютого 2022 по лютий 2025)*350 000+ 0,5( з лютого по серпень 2025)*350 000=1 425 000... а в них 0,6 млн.. і куди це 800 000 зникли?
jump написав:Цифри, які озвучувалися – 30-35 тисяч людей [на місяць] у залежності від активності бойових дій, – іде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації.
рахуй від протилежного: "скільки ще можуть набрати"
jump написав:Цифри, які озвучувалися – 30-35 тисяч людей [на місяць] у залежності від активності бойових дій, – іде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації.
рахуй від протилежного: "скільки ще можуть набрати"
Не вірно поставлене питання-приведе до не вірних результатів... Давай спробуємо по іншому 1 Якщо в суспільстві з 130 000 000 є 1% адреналіно залежних ( саме з них комплектуються спортсмени, артисти, силовики, військові) = 1 300 000 осіб 2 За 3,5 роки війни в армію пішли 3,5*350 000 = 1 225 000
То який залишився ресурс?
ПС В Україні ситуація дещо інша 1 У нас так само як і в будь-якому суспільстві 1% адреналіно залежних = 400 000 2 Але до цієї кількості треба додати ПАТРІОТІВ ще нехай 1%= 400 000 3 І додатково врахувати тих ХТО ВТРАТИВ дім/сімю (8 млн мешканців ОРДЛО/Криму , з яких 5 млн залишились на територіях окупованих педерацією...) але 3 млн виїхали. І в цих 3 млн чисельність готових воювати - далеко не 10%...+ додай тих хто ВТРАТИВ сімї на території контрольованій Україною..
Отже розмір вмотивованого ресурсу у нас з педерацією - практично однаковий
ПС а те що москалики лупанули по полігону де загинули іноземці- говорить про те що матеріальна зацікавленість більш/менш адекватна якщо адреналіно залежні іншого світу йдуть воювати за нас.