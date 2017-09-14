Додано: Сер 13 сер, 2025 21:06

Сибарит написав: Успіх написав: А от на цю тему можемо нормально поспілкуватись))



Бо я щось не доганяю - по місту катаються декілька "патрулів тцк"(особисто 4рази за 2міс. до мене вискакували), палять бенз, їздять глухими дворами... вишукують ухилянтів, які можуть спокійно дременути дворами поміж будинків і "іщі-свєщі"...

А тут собі просто став на якомусь блокпості, чи на якійсь кільцевій і зупиняєш/перевіряєш доки.

Навіщо тцк обрали такі "пекельні малоефективні муки"???

"Гоп-стопом" на трасі ж легше/простіше займатись?! А от на цю тему можемо нормально поспілкуватись))Бо я щось не доганяю - по місту катаються декілька "патрулів тцк"(особисто 4рази за 2міс. до мене вискакували), палять бенз, їздять глухими дворами... вишукують ухилянтів, які можуть спокійно дременути дворами поміж будинків і "іщі-свєщі"...А тут собі просто став на якомусь блокпості, чи на якійсь кільцевій і зупиняєш/перевіряєш доки.Навіщо тцк обрали такі "пекельні малоефективні муки"???"Гоп-стопом" на трасі ж легше/простіше займатись?! Заметьте, Я прямо и четко отвечаю на Ваш вопрос 😁

1. На трассах достаточно активно проверяют документы, но стараются выбирать не самые загруженные трассы, чтобы не создать транспортный коллапс.

2. Ухилянт, не утративший остатки разума, предпочитает сократить свое пребывание на улицах до минимума. Он вряд ли станет кататься по трассам. А вот в ближайший магазин он иногда вынужден выходить. Именно таких по дворам и ловят. Заметьте, Я прямо и четко отвечаю на Ваш вопрос 😁1. На трассах достаточно активно проверяют документы, но стараются выбирать не самые загруженные трассы, чтобы не создать транспортный коллапс.2. Ухилянт, не утративший остатки разума, предпочитает сократить свое пребывание на улицах до минимума. Он вряд ли станет кататься по трассам. А вот в ближайший магазин он иногда вынужден выходить. Именно таких по дворам и ловят.

Я відносно часто їзжу зі Львова на Закарпаття, або зі Львова в сторону Києва1 Львівська область - не перевіряють ніде, блокпостів немає2 Закарпатська , блок пост Нижні Ворота - перевіряють практично всіх і завжди... друге питання що якщо на вигляд бачать що +/-60 , то перевірка завершується легким кивком руки - проїзжай3 Закарпатська , дорога Мукачево-Косино , блок-пост стоїть , машини з номерами інших областей перевіряють з вивченням документів, машини з закарпатськими номерами - вибірково і просто заглянувши хто пересувається4 Закарпатська район Солотвино - блок пости деколи міняють розташування ( кордон буквально через дорогу) , перевіряють як правило тільки вік(достатньо прав де є рік народження)5 Тепер в сторону Києваякщо волонтерський бус ОБОВЯЗКОВО зупинять у Львівській і попросять показати що везеш , якщо легкова то ні Стрілища, ні Броди - не перевіряють6 Кордон Львівської і Рівенської - якщо їдеш нормально а не летиш - практично не перевіряють( правда нюанс як я розумію там камери і буквально через 5 км завжди є машина яка якщо що перехопить7 Рівенська, Житомирська - бачили тебе в пятій точці, Київська - можуть зупинити.. але як правило ні.8 Три рази їздив Львів-Одеса-Львів, за всі рази обовязково зупиняли на виїзді з Одеси , разів три на трасі за ВСІ поїздкиТому оповідання про якісь дикі перешкоди на пересування-фантазіїПСпри цьому погоджуюсь що якщо документи в порядку-то й почуваєшся спокійним..Хто його знає як би себе вів якби боявся