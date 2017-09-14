Потому как ЗСУ — це бюрократия, долбаебизм и очковтирательство, сплетённый в один узел. Впрочем, это вообще про любую армию мира, так что мы такие точно не одни. Но у нас есть и личные проблемы — такие как малый людской ресурс и, скажем так, хуевая материальная база.



А вместе всё это порождает лютый пиздец, особенно учитывая превосходство нашего противника в людском ресурсе и вооружении, которого просто ДОХУИЩЕ, хотя оно и не самого лучшего качества.



Зная свои 2 недостатка, можно попытаться как-то их компенсировать. И мы с этим пытаемся справиться, в частности это частично удаётся реализовать благодаря волонтёрам и другим небезразличным людям, за что им огромное спасибо! Также нихуевую роль играют толковые командиры, которых не так чтобы и мало, и их понимание происходящего вокруг. Но тут включается бюрократия и вертикальная система управления в ЗСУ, к чему добавляем линию фронта, которая охуеть какая огромная, а нас не так чтобы дохуя, и получаем, что некоторые подразделения сидят годами на позициях, что приводит к нихуевой такой дизморали и низкому боевому духу, что ухудшается полным непониманием происходящего сидящими сверху.



Что приводит к тому, что некоторые подразделения попросту съёбывают в СЗЧ, оставляя незакрытыми определённые участки фронта. И, что хуже, суміжні пидрозділи нихуя об этом не знают, так как начальство тех, кто съебался, никому об этом не сказало, бо очень страшно самим занимать эти позиции. Что приводит к ещё большему пиздецу.



А в свою очередь главный на том направлении тоже не в восторге от предстоящих пиздюлей, по цьому по доповідям всё заебись, но есть нюансы...



Давайте я вам объясню, как появляется непонимание реальных обстоятельств на поле боя и хули очеееень долго идёт запуск её устранения.



Единственный, кто не пиздит в этой всей богодельне, — это солдаты/матросы, которые стабильно говорят:



«ТУТ ПИЗДА, БЛЯДЬ, НАДО ЛЮДИ! АЛЕ, БЛЯДЬ, НАС 4 НА 5 ПОЗИЦИЙ! А НАПРОТИВ, В 300 МЕТРАХ, КУЧА СИДОРОВ! В НАС ХУЯЧАТ СКИДАМИ КАЖДЫЕ 10 МИНУТ! ЕБНИТЕ ХОТЯ БЫ ОПЕРАТОРОВ ДРОНОВ!»



Что они услышат? Да с вероятностью 90% — «СПОСТЕРІГАЙТЕ». Почему? Да потому как на рации сидел связист, а он вообще не при делах. При делах — оперативный, который может и должен управлять пидрозділами, пока нет командира на командном пункте. Но он очкует брать на себя ответственность и набирает командира, который занят еблей со старшим командыванием за другие проебаные позиции.



А почему на позициях 4 человека? Да всё просто: часть раненых, часть погибла, часть ушла в СЗЧ (по разным причинам), часть пошла в отказники. И даже, скорее всего, та часть, в которой они служат, и подала наверх боевой та чисельний склад, в котором указала, что укомплектованность особовим складом составляет меньше необходимых 70% и пора бы на ротацию и оновлення. Но сверху на це хуй положили и приказали поехать отобрать людей из мобиков. И чтобы, сука, как минимум на 70% БЧС хватало! Бо завести на ротацию НЕКОГО.



А в учебках всех ± адекватных сразу загребают к себе приоритетные подразделения. Так что части, которой сказали набрать людей, приходится выбирать между синеботами и наркоманами (тут к Цвяху лучше задайте вопрос, почему так получается).



И вот в части, которая и так охуевшая от происходящего, появляется пару десятков людей, которые вообще нихуя не рады своей участи. Да и в учебке нихуя толком не научились — бо не хотели, а их никто и не заставлял. Цей особовий склад попадает в первое боевое столкновение, которые на некоторых направлениях являются ежедневными, и, естественно, охуевает от происходящего. И съёбывает.



Часть рапортует, что новых людей набрали, БЧС 75%, хотя по факту реальные цифры там десь 50%.



Сверху гладят себя по голове, какие они молодцы, нашли решение, и кидают ещё выше писульку, что всё, сука, на месте и воюют.



Ну раз у вас всё заебись, то хуле позиции проёбываете? — «Пиздуйте відновлювати позиции», — говорят сверху и спускают вниз.



А внизу опять нет особового складу, делать нехуй — заебнём туда тыловиков/штабников, которые, как бэ, не так чтобы и воевать умеют... И тоже съёбывают в СЗЧ.



Командир этой части ждёт, пока сверху не спросят, что за хуйня и где результат, и только после этого говорит: «Сделали всё, что могли, вышло как-то так, людей нет».



Им говорят: «Так, сука, наберите!» — «Та уже набрали, все съебались». Но сверху ж не долбаёбы сидят? Ведь правда же? (сарказм) — «Сейчас мы вам закинем пидрозділ». Смотрят на того, у кого всё заебись, и кажуть: «Давай людей». Там, естественно, говорят: «ИДИТЕ НАХУЙ, сами еле справляемся» (что, скорее всего, правда). На что им прилетает боевое распоряження: передать подразделение такое-то туда-то.



И часто так бывает, что то подразделение, которое на 200% выполняет свои обов’язки на своём участке — благодаря своим усилиям по подготовке позиций и слаженной роботе с суміжниками — снимается нахуй и увозится кудись в ебеня, на полностью разъёбаные позиции, и, скорее всего, уже занятые сідорами...



А всё это время идёт доповідь наверх, что всё заебись, ситуация контролированная.



А по факту — уже 2 дырки в обороне вместо 1.



И этот ебаный ком всё нарастает и нарастает, пока в один прекрасный день всё не идёт по пизде. А то, что оно так пойдёт, — це 100%.



Это всё наконец-то доходит на самый верх (ну почти). Там смотрят на всю цю єбанину и говорят: «Вы же нам вчера подавали бумажло, где написано, что всё заебись? Хули там за день поменялось? Пиздуйте исправляйте».



А той, шо чуть пониже, понимает, что пиздец-то вот он тут, но получать пизды не охота, по цьому ещё тянет время и отдаёт ебанутые приказы.



И вот пиздец настал, и уже САМЫЙ ВЕРХ о нём знает. Там це за день или два обкашливают, снимают людей с одних мест и в экстренном порядке перебрасывают на те участки, где они требуются, тем самым ухудшая ситуацию на других...



И вся ця єбанина занимает не 1 месяц и не два, а больше...



Вот как-то так всё происходит у єбанутого командования.



Но на наше счастье далеко не все такие. И ЗСУ постепенно приобретает новых, умных, смелых и, самое главное, компетентных командиров во всех родах войск. И это уже, на самом деле, не редкость.



Но нам также необходимо уменьшить вертикаль от солдат до генералов, что позволит быстрее реагировать на вызовы на поле боя, и так же улучшить качество обучения рядового складу — благо есть подразделения, у которых можно перенять такой опыт.



Такой подход вернёт доверие к командованию и позволит привлечь больше людей в ряды ЗСУ. Также возможно использовать повышение грошового забезбечення для ще подальшого збільшення бажаючих вступити до лав ЗСУ. Правда, они ещё не знают, что большую часть всё равно надо будет тратить на закупку всякой хуйни