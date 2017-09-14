RSS
  #<1 ... 14733147341473514736
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 20:09

  Shaman написав:
  jump написав:...
Причина воєнної катастрофи, яка насувається на Україну, очевидна: демонстративне ухилення від мобілізації придворних баснописців на кшталт Стерненка, Лещенка чи Бігуса, масовий шабунінг – коли десятки тисяч шабуніних, вакарчуків, кіпіані та інших жаданів фіктивно рахуються на військовій службі, але службових обов’язків не виконують, і відсутність правопорядку в ЗСУ та інших військових формуваннях, спричинена ліквідацією у 2019 році військової прокуратури (наочним прикладом відсутності в армії правопорядку є так звана «бусифікація»).
https://www.facebook.com/kupriyofficial/posts

Тобто причина в Стерненко, Бігуса чи Шабуніні? :lol:

шеймені, догокітті, вахабіті, баумені ...
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 20:34

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Бандерлог
Обов'язки ГК .
не треба мені розказувати що має робити головнокомандувач. Я ним управляти не збираюсь.
Слідкуйте за наперстками.
Скривати результати авіаударів і втрати на полі бою патріотично?
А брехати що 2,3 тижні і ми в криму? Це правильно? Доцільно?
Ви ж одобряєте? А якщо не одобряєте то проти перти не собираєтесь бо своя рубашка дорожча за правду.
Но презедент чомусь повинен? Бо по статуту?
Всі повинні, но мовчать або брешуть.
Хто сказав, що патріотично скривати втрати тільки од народу а верховне командування і презедент має їх знати? :lol: полковники стоять на верху цієї піраміди, командують вплоть до оту і ви жалуєтесь на матрицю?)))
Ви серцевина матриці.
Саме полковники основа армії, генерал вже сам інфу їсти не може він харчується тіки пеработаною і відригнутою їдою)))
p/s азов це не зсу. І воно ніфіга не маштабується.

Треба.
Треба вам знати Обов'язки ГК та інших можновладцвв-еліт-управлінців.
І треба вам враховувати, що вони недоторканні.
Що їм ніхто-ніщо не загрожує навіть за їх зашквари, а ви малюєте, що їм кабдза за позитивні зміни буде.

Структурно да - полковники є основою війська.
Але мова про суть, фундамент, архітекторів. Тих, хто створює-будує-направляє-контролює-керує отією основою.
Це можновладці.
Найвищі посадовці (та олігархи) країни. Недоторкані. З повноваженнями. З інструментами впливу.

Якщо схочете сказати, що полковники можуть та повинні об'єднатися і ...
То з таким же успіхом можете казати, що капітани теж((

Ніііт. Нема в полковників ні повноважень, ні інструментів.
Так само, як і в капітанів.

Можновладці... можуть кардинально! змінювати свої цілі-мету управління. Тобто систему..
А полковники ні. Тільки в межах системи. Звісно є виключення, але вони не змінять всю систему. Точкові.
Вилітають з посад акі куполи (козели)).

Ще раз: навіть форумчани знають реал..., чому ви вважаєте, що генерали ні?
Нормально їм полковники і не тільки(((((((( доповідають неофіційно. Нормально. Більше, ніж ви самі знаєте.
Інша справа чому генерали хочуть офіційно отак все виставляти.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 14 сер, 2025 20:44, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 21:07

В Славка БТС нове відео

в БТС нове відео, бо щось там не так як звітують потужники
