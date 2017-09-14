Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:40
як руські під Добропіллям почали просуватися - як тут почали волати. а зараз чомусь тиша...
Підрізали «вуха зайця». Сили оборони відкинули війська окупантів поблизу Добропілля — DeepState
Підрозділи Сил оборони України відкинули військових країни-агресора РФ поблизу низки населених пунктів, зокрема й від Золотого Колодязя.
Про це 15 серпня повідомляють аналітики порталу DeepState. За даними проєкту, українські захисники відкинули російські війська поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного Шахового, Никанорівки та Сухецького.
Shaman
Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:44
й таке не цитують
Росії потрібно більше ніж чотири роки, аби повністю захопити чотири області України — британська розвідка
Розрахунки ґрунтувалися на нещодавно повторених російським диктатором Володимиром Путіним вимогах щодо виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які міжнародно визнані частиною України.
За оцінками аналітиків, з урахуванням середньодобових втрат російських військ у 2025 році, продовження бойових дій ще на 4,4 року може призвести до близько 1,93 млн додаткових втрат серед особового складу РФ, включно з убитими та пораненими.
тобто руські вимагають того, чого вони НІКОЛИ не досягнуть - бо воювати ще 4 роки й втратити ще 2 млн людей - це за межами їх можливостей...
Shaman
Додано: П'ят 15 сер, 2025 23:11
stm написав:
Це старе, сьогодні вже актуальний кумедний ролік про вічних друзів США і оркостан "Разом ми творимо майбутнє" )
Воно?
По приколу 73% (с)
https://www.youtube.com/shorts/2qrJYowOLco
UA
Додано: П'ят 15 сер, 2025 23:26
UA
Додано: П'ят 15 сер, 2025 23:27
Похоже, что можно осторожно начинать ориентироваться на октябрь...
Переговори Путіна і Трампа тривають вже близько години:
раніше президент США говорив, що він швидко піде, якщо побачить, що Путін не налаштований на мир
_hunter
Додано: П'ят 15 сер, 2025 23:32
_hunter написав:
Похоже, что можно осторожно начинать ориентироваться на октябрь...
Переговори Путіна і Трампа тривають вже близько години:
раніше президент США говорив, що він швидко піде, якщо побачить, що Путін не налаштований на мир
Делаем ставки - путя уже дошел до половцев или только еще о печенегах трет ?
fox767676
Додано: П'ят 15 сер, 2025 23:32
UA написав:
чому так спішить?
flyman
Додано: Суб 16 сер, 2025 00:33
fox767676 написав: _hunter написав:
Похоже, что можно осторожно начинать ориентироваться на октябрь...
Переговори Путіна і Трампа тривають вже близько години:
раніше президент США говорив, що він швидко піде, якщо побачить, що Путін не налаштований на мир
Делаем ставки - путя уже дошел до половцев или только еще о печенегах трет ?
он подготовленный пришёл - сразу с картами
Путін передав Трампу карти та історичні матеріали, які, за його словами, доводять штучний характер формування української держави, — Reuters
_hunter
Додано: Суб 16 сер, 2025 01:58
_hunter написав:
Похоже, что можно осторожно начинать ориентироваться на октябрь...
Переговори Путіна і Трампа тривають вже близько години:
раніше президент США говорив, що він швидко піде, якщо побачить, що Путін не налаштований на мир
в жовтні вже почнеться демобілізація.
Banderlog
