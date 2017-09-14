|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 16 сер, 2025 11:41
fox767676 написав: Vadim_ написав:
Може Мегадет ?Megadeth
удивили конечно, но уж разрешите мне по старинке как я с 1993
привык
У нас в 1986 называли так , не коверкая
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3900
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 сер, 2025 11:42
_hunter написав:
Что-то быстро он...
Президент України планує приїхати до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом уже в понеділок, — Axios
нахіба він там нужен? Вже про все договорились без нього. Робить йому нічого? А хто буде фоткатись на вїзді в покровськ?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3365
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 16 сер, 2025 11:43
там прикол что не "death", а вообще несущестующий "deth"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3995
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 сер, 2025 11:47
Vadim_ написав:
У нас в 1986 называли так , не коверкая
я в прямом эфире MTV слушал
так что еще неизвестно где коверкали
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 16 сер, 2025 11:58, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3995
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 сер, 2025 11:48
Banderlog написав: _hunter написав:
Что-то быстро он...
Президент України планує приїхати до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом уже в понеділок, — Axios
нахіба він там нужен? Вже про все договорились без нього. Робить йому нічого? А хто буде фоткатись на вїзді в покровськ?
Ну як же, не може ж він відмовити трампу навіть без присутності на зустрічі. трамп був дещо розгубленим після зустрічі з картами, має приїхати Зеленський щоб була чітка відмова по Шмідту.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5949
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 сер, 2025 12:20
fox767676 написав: Vadim_ написав:
У нас в 1986 называли так , не коверкая
я в прямом эфире MTV слушал
так что еще неизвестно где коверкали
Cам Мастейн, пока не тронулся кукухой, в интервью говорил, что название группы это симбиоз "миллиона смертей", но так чтоб было одно слово и отличающееся от классичесеого "миллиона смертей", да и была тогда(40 лет назад) уже группа с таким названием, известная в начале 80х не хуже Слэйера и Венома(не факт что они играли трэш, скорее панки какие то).
По поводу истории и книг по ней, особенно про крестовомонгольские ига 1000 лет назад - меньше читай творения Кульманов и Шлагбаумов написанные под чётким руководством партии любителей сложных процентов и кредитов под залог. Реальная история только у Австралии и Америки, и то только с момента изобретения Беней громоотвода и начала печатания зелёных бумажек.
Вон ЛАД и Продиджи историю КПСС и политэкономию учили-дрочили-верили в светлое будущее, без них на третий курс не переводили(на военку, шоб в СА духом не попасть)
Куда теперь те учебники в шикарных обложках, в печку?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5292
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 сер, 2025 12:23
Vadim_ написав: fox767676 написав: Vadim_ написав:
Може Мегадет ?Megadeth
удивили конечно, но уж разрешите мне по старинке как я с 1993
привык
У нас в 1986 называли так , не коверкая
Ага, "не коверкая" (вспоминая троещинское Сони Волк
Мэн")
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10258
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 16 сер, 2025 12:26
fox767676 написав:
там прикол что не "death", а вообще несущестующий "deth"
та не суть: английский язык странный, конечно (в плане озвучивания написанного), но не настолько, что бы имея букву t (для звука т) еще и th ровно для того же звука использовать...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10258
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 16 сер, 2025 12:28
_hunter написав:
но не настолько, что бы имея букву t (для звука т) еще и th ровно для того же звука использовать..
это да
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3995
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|120736
|
|
|1493
|303096
|
|
|6076
|973479
|
|