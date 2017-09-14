1. Саммит не принёс никакой пользы - никакого соглашения

"По завершении саммита, примечательного скорее своей хореографией, чем содержанием, лидерам не удалось договориться даже о приостановке боевых действий, не говоря уже о прекращении огня". – говорится в статье.



2. Это была пиар-победа доминирующего Путина

Как бы подчеркивая свою доминирующую роль в ходе встречи, Путин завершил брифинг предложением провести следующую встречу в Москве – это приглашение несколько застало Трампа врасплох, который вынужден был признать, что это создаст "небольшую напряжённость" в стране. Однако он не исключил этого.



3. Путин продолжает говорить о "коренных причинах", препятствующих прорыву в мирном процессе

В обращении к Киру Стармеру и другим региональным лидерам, публично выразившим поддержку Зеленскому накануне саммита, Путин предостерёг "европейские столицы" от "создания препятствий" миру в Украине. "Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности", — сказал он.



4. У Трампа, похоже, больше общего с Путиным, чем с Зеленским

Киев, возможно, мог бы утешиться тем, что Трамп, похоже, не принял все требования Путина, но саммит мало что сделал для того, чтобы убедить Украину в том, что она, по словам Зеленского, может продолжать "рассчитывать на Америку".



5. Трамп не мог удержаться от повторного обсуждения внутриполитических обид

В интервью он заявил, что Путин сказал ему, что президентские выборы в США 2020 года "были сфальсифицированы" из-за повсеместного использования голосования по почте.



6. Бои в Украине продолжатся.

Во время встречи двух лидеров в большинстве восточных регионов Украины была объявлена воздушная тревога, а губернаторы Ростовской и Брянской областей России сообщили, что некоторые их территории подверглись атакам украинских беспилотников.

