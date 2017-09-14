detroytred написав:Буданов. Буданов правильно вказав, що саме головне це визначитися Україні та українцям. Нещодавно отаке заявив.. Не визначено остаточно досі. Не визначено. Саме тому отакі дії, наслідки за віконцем... Бо по мінімуму та між крапельками Україна та українці вже 30+ років хочуть пропетляти. Чому? Да тому що не визначилися. І навіть, якщо цьому невизначенню є об'єктивні причини, то вони не відміняють факту оцієї невизначеності.
Переводжу: Буданов каже, що Україна повинна стати суб'єктом... І це єдине рішення, вихід для неї. Ну а про ціну він звісно промовчав.
Якщо ж Зе та Ко вдасться пропітляти між краплинками, то він дійсно хоч найвеличніший або хоч найвезучійший. Для України та українців.
Базове це дерагулізація суспільства. Без цього всі інші потуги не мають сенсу. Як рагуль може в чомусь визначитися?
Замініть рагулізм на відповідальність(професійність) І я погоджусь з такою виправленою версію твердження
Базове це ріст відповідальності в суспільстві Без цього всі інші потуги не мають сенсу Як безвідповідальний - може визначититись в своєму подальшому житті
detroytred написав:Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів. Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків.
Трошки термінології... Найвищою гілкою влади в Україні - Є ЗАКОНОДАВЧА... Закон -це теорія Ті хто пишуть Закони - ТЕОРЕТИКИ( хоча перед цим могли бути практиками) Тому я й писав Найвища управлінська ланка- можновладці=теоретики ( Міністри( політична посада) Верховна Рада ( Законодавчий Орган) = до 10 000 осіб Наступна ланка-ВИКОНАВЧА влада-умовні полковники-чисельність до 200 000 осіб Люди які трактуючи закони таким чином щоб їх можна було виконати - практики.
І останні- ВИКОНАВЦІ Населення. на яке можновладці ПРЯМОГО впливу не мають ( не може ПРЕЗИДЕНТ взяти за шкірку роботягу , він може дати вказівку(теоретик) яку отримує умовний полковник який дасть вказівку силовим органам.... І на всіх цих ланцюжкаг передачі вказівок відбувається зменшення впливу того хто дав ПЕРШУ вказівку.
"Всі вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною - це перейти до мирної угоди, яка покладе край війні, а не простої угоди про припинення вогню, яка часто не витримує", - наголосив Трамп.
Він підтвердив, що вже цього понеділка, 18 серпня, президент Зеленський приїде в Овальний кабінет. Разом із Зеленським на зустріч у Вашингтоні Трамп запросив європейських лідерів. За словами президента США, якщо все вдасться на зустрічі з президентом України у Вашингтоні, то наступний крок — зустріч з Путіним.
Немного рассуждений по высказываниям *уйла и Трампа.
*уйло заявлял:
там, где ступила нога руського сольдата, там расейская земля! (с)
На Аляску ступила нога как минимум одного "руського сольдата" в лице министра обороны московии, соотв., это уже расейская земля!
Ах да, для юридического подтверждения, надо еще провести референдум на Аляске о присоединении к московии, как это было сделано в Запорожской и Херсонской областях. Ну это совсем просто - в Инете создаются избирательные комиссии (в США ведь разрешено голосовать по почте, а Инет это еще и почта), за день проводят Инет-голосование, день подсчетов, и вот уже 146% граждан Аляски просятся в московию, тем более, что на Аляске есть и могилы руських (перед которыми *уйло становился на колени, т.е. священные места для московии), и есть приходы РПЦ (*уйло и с ее священниками встречался).
Еще день и Госдура утверждает результаты референдума и вносит в П**ституцию московии Аляску.
Трамп, как истинный сторонник демократии - он ведь считает, что если 4 области Украины и Крым внесены в П**ституцию московии, значит московия имеет законное право на эти территории, даже на их не завоеванные части, соотв. просто обязан, следуя своей логике, отдать Аляску московии.
Если этого не произойдет, оба, и *уйло, и Трамп обычные п**даболы!
The_Rebel написав:stm ну хіба що лаври Чемберлена заслужить, а глобальну війну це не зупинить
нам то шо до тієї цивілізаційної війни? Ви хочете щоб вона відбувалась на наших територіях та іще й щоб українці воювали з обох сторін фронту? Зпригувати треба з цієї теми. Хай нато проти путіна воює десь в грузії чи прибалтиці з Польщею, а ми вже достатньо побули бастіоном демократії... тільки не треба про те як на заході всі стурбовані ... ви багато були стурбовані нагорним карабахом? Чи вільної ічкерії? Лічно я їх вважав дикарями.
так, бажано щоб війна шла в іншому місці - й не в Польщі, бо тоді ми осторонь не залишимося. але якщо світ переходить до відносин права сильного - то треба бути в правильному таборі - в Європі. під Рашею тут життя не буде. це дійсно треба емігрувати відразу.
те, що ви до інших відноситесь як не до людей - це зрозуміло. таких людей насправді багато - півРаші взагалі таких, якщо не більше. татарин - дикар, до церкви РПЦ не ходить дикар. питання, наскільки ця РПЦ архаїчна та канонічна, но то таке. але Україна - не дикарі, ми європейська країна, хоча розвиватися ще багато - дякуємо срср. тому нам не треба, щоб якийсь азійські дикуни нам казали, як ми маємо жити - нехай на своїх болотах розберуться
"Рішучість президента Трампа досягти мирної угоди є життєво важливою. Європейський союз та наші європейські партнери працювали над координацією дій з президентом Трампом напередодні зустрічі в Алясці. Але сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом", – написала посадовиця.