Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Два моменти:
1. Не треба вигадувати своїх правил --- тобто вказувати іншому форумчанину, що йому обговорювати на форумі.
Ще раз факт у лоба --- 99,9% обговорюють можновладців-управлінців-регуляторів. Тут і зараз. І їм побоку саме ваш білий шум.
2. Від реформування ринку країни ви не ближче за мене та інших. Щоб отак дути щоки та реагувати зі свого ларька.
1 Любий дурень може обговорювати любі дурниці
Але це не заважає розумному утримувати дурнів від дурниць
2 Кожен ОТРИМУВАЧ повинен з повагою ставитись до того хто його утримує.
І саме сплата податків на утримання показує вплив на реформування ринку.
ПС( якби ти зараз служив - то міг би зауважити що ти мене захищаєш і тому я повинен за це платити)
Але ж ти не захищаєш... а я все одно тебе утримую. Тому вчись бути вдячним

Так неадекватам цього не зрозуміти, але це не заважає показувати їм де вони неадеквати.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:51

какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских на Киев\Волынь осенью(10%)
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 20:56, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:52

  detroytred написав:
  detroytred написав:Два моменти:
1. Не треба вигадувати своїх правил --- тобто вказувати іншому форумчанину, що йому обговорювати на форумі.
Ще раз факт у лоба --- 99,9% обговорюють можновладців-управлінців-регуляторів. Тут і зараз. І їм побоку саме ваш білий шум.
2. Від реформування ринку країни ви не ближче за мене та інших. Щоб отак дути щоки та реагувати зі свого ларька.
1 Любий дурень може обговорювати любі дурниці
Але це не заважає розумному вказувати дурням де вони дурні
2 Кожен ОТРИМУВАЧ повинен з повагою ставитись до того хто його утримує.
І саме сплата податків на утримання показує вплив на реформування ринку.

Так неадекватам цього не зрозуміти, але це не заважає показувати їм де вони неадеквати.

Білий шум місіонера...
Факт - 99,9% форумчан тут і зараз обговорюють і можновладців, і ядрьону зброю, і армію, і т.д.

То так і пиши, що тобі поваги не вистачає.
Але від цього факту ти ближче до реформування ринку країни не станеш.

З реформами аля більше працювати, менше їсти або кожному до дзеркала --- до неадекватів звертайся.
До схочу.
Переконуй.
Я тобі для цього апріорі не потрібен.
Спробуй бути самодостатнім... місіонером((
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:55

  fox767676 написав:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских по Киеву\Волыни осенью(10%)

Знов цей Зеленський. Вважаю що потрібно у шльопках входити у Овальний кабінет ))) Бо військові на колінах з червоною доріжкою, то ще не приниження )))
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:57

Сьогодні поховали 12 бійців з Львівщини - середній вік 43 роки...
Тільки в чотирьох - менше 40(24, 32, 33, 38)
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:58

  fox767676 написав:
Это уже пусть американские граждане оценивают кто кому в их Аляске красные дорожки расстилает
Украине важней что за 11 лет (перерыв 2017-2020) при бидонах в Вашингтоне только теряла и не было никаких перспектив переломить ситуацию
осень 2022 - бидоны не дают оружие для отвоевения Юга
лето 2023 - бидоны нникакой поддержки мятежу Пригожина, он же не стерильный навальненок
лето 2024 - "приоткрытая дверь в конце коридора" вместо членства в НАТО
здесь и сейчас
А сколько американских заказов перешло из Украины в БРИКСовскую Индию послем 2022.
Не вина Трампа, что он худо-бедно пытается вытащить Америку из сточной канавы куда ее бросили попередники. Поставить ее на ноги не факт что вообще получится.
Да, вчера он получил оплеуху в глазах европейцев и украинцев, но не факт что американцев

Трамп поступово вияснює точки консенсусу всіх зацікавлених сторін, та намагається "як не миттям, так катанням" заключення угоди.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:58

  stm написав:
  fox767676 написав:какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских по Киеву\Волыни осенью(10%)

Знов цей Зеленський. Вважаю що потрібно у шльопках входити у Овальний кабінет ))) Бо військові на колінах з червоною доріжкою, то ще не приниження )))


Quod licet Iovi, non licet bovi
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:59

  барабашов написав:
  pesikot написав:так Banderlog, UA, Letusrock, _hunter, Schmit саме цього і хочуть

Сюди Расію, а самі до Європи

а ты Коткин куда сорвёшь когти если в Чернигов в границах 91года(до путча) вернётся рублёвая зона?
Или за подвигом потужного героя дело не постоит и скаутопластунопионеры отряда им.Ст.Анд.Биндеры будут перед твоим бюстом в синем уголке честь отдавать?


Ты обиделся, что я забыл тебя упомянуть ? )

Так пишу, Шуба тоже в их рядах.
Сам хочет, чтобы не Мариуполь, а Жданов

Но дети в Мюнхене, а сам в Турции )

Любой почитатель вЯликой России предпочитает её любить из Европы - это давняя российская традиция )
