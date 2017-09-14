RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 09:24

  Shaman написав:ну й як же без цього
«Путін також попросив гарантій, що російська мова стане офіційною в Україні, та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники», — сказано у статті.

от поясніть мені прихильники російської мови - чому її мають вивчати в Україні ті, хто не бажає?.. :shock:

Казус Белли.
https://youtu.be/mZVM0mJEMBE
https://www.youtube.com/watch?v=mZVM0mJEMBE&t=65s
У недокурка есть много ядерніх дубинок .істаграмнім т'лкам и мальчикам типа трампона єто очень влияет на отсутствие мозга и они входят не в те двери
а также оооочень много бабла за которое купили даже президента сша

А КАК розвалили СССР? багато і дуже потужно теліпали язиками?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3925
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Я вже громадянин єс

натівський наймит, про яких розповідають росзмі :)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4019
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 09:54

  sergey_stasyuk555 написав:
"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех": дружина полковника Нацполіції Єлхіна
"Але найбільше мені запам’яталася її цитата: "Моя любимая пословица, ну или не пословица, хрен его знает, может я это с села привезла - слабый скот на убой", - це жінка каже стосовно людей, які не змогли "правильно" влаштуватися у житті. Дуже цікава позиція дружини поліцейського.

https://censor.net/ua/news/3569022/druj ... urnalistiv
навіть не знаю як це коментувати...

Всі лицеміри, а Марія чесна. Це без сарказма.
А тепер сарказм.
"слабый скот на убой" в цьому щось є. Можна зробити девізом ТЦК, або на фамільний герб аристократа Федора В.
UA
 
Повідомлень: 9594
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 09:59

Метаморфози.

То укріплень нема або неякісні.
То мега укріплена уся залишившаяся частина Донбасу.

Матриця..
detroytred
 
Повідомлень: 25115
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:01

  Shaman написав:є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших 8)


Я так розумію ти про себе...
Бронь понад усе...
UA
 
Повідомлень: 9594
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:02

"заглянут в очі", "зійтись по середині" у виконанні Донні

дубль
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 сер, 2025 10:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40446
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:02

"заглянути в очі", "зійтись по середині" у виконанні Донні

  fler написав:
  fox767676 написав:
По данным портала, президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и другим участникам, что намерен провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа.

Це означає, шо все вже "порішали" або ..

це означає, що "заглянути в очі", "зійтись по середині" у виконанні Донні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40446
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:03

  Shaman написав:
  барабашов написав:Так, стоп, не в Турции я, пусть в Норильске или Магадане для успокоения твоего дедуктивного метода.
Ты в каких рядах по остановке сил наступающе-бухающего противника стоишь/сидишь/лежишь на моменте и припас ли для себя последнюю лимонку шоб перед отрядом кадыровцев успеть всунуть её себе под броник?

ми цю гранату засунемо під шубу, коли погонимо тебе в атаку на кадирівців. хоча ти ж для них нечистий, може й так налякаєш. тоді засунемо в ... туди, куди тобі подобається :mrgreen:

Хто ці "ми"? А постійне бажання когось кудись погнати напевно передалось від діда, участика розстрільних трійок / збирача зайвого зерна в 1933-му
Letusrock
 
Повідомлень: 2597
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:05

  UA написав:в цьому щось є.

"Ефективне застосування ресурсів, які є" (с) ГК

Матриця - це ілюзія, красива яскрава заміна реальості.
detroytred
 
Повідомлень: 25115
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:06

  Shaman написав:
  UA написав:
  fox767676 написав:
Шо там за компромат шо ми не знали ? Поріг толерантності в суспільстві рекордно високий, нікого нічого не іпе простими словами. Ну тільки якщо оральні ласки путіну чи щось таке.

Ви просите розповідати зміст вистави перед прем'єрою?

Суспільство знищене.
Соціальні зв'язки розірвано.
Є населення
Ліпи що хочешь.

ти хочеш побачити, що таке знищене суспільство - тобі в Сомалі або в Газу. через деякий час - й в Рашу :lol:

є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших 8)

хатаби і інші гниди армії України?
Кого ми годували за наші податки?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3925
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Форум:
