|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:54
thenewepic написав:
питання якось зовсім не в тему. Ваша позиція "пропало все, нужно соглашаться на любые условия"?
"любые" будуть коли рф переповзе на правий берег, а Вашингтон покарає Київ за стротивість повним самоусуненням від війни. Вашингтону (незалежно від очильників) діалог з Москвою потрібен більше ніж тисяча українських перемог.
То хто тоді буде нашим союзником супроти блоку Пекіна-Пхеньяна-Тегерана-Москви ? Прибалтийські тигри, хто ще ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4035
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:59
pesikot написав: fox767676 написав:pesikot
тебе пса казанського
понівечать і пустять на мило
Помнится мне, в последние такие разы - это нацисты пускали людей на мыло ...
Ты - достойный продолжатель идей нацизма и фашизма
PS. ... мразота пророссийская ...
)
То людей, а не скажених псів
дуже антифашистьскі
Если ты встретился с бешеным псом,
В пса стреляют.
Если змея заползла в твой дом.
Гадину убивают.
С немцем кровавым как быть, с врагом?
Люди советские знают!
Штыком его, заразу,
Да так, чтоб заорал!
Чтоб вывалился сразу
Тот хлеб, что он сожрал.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4035
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:59
thenewepic написав:
А як же "демілітаризація" і "денацифікація"? Пуйло відступить від цих вимог?
за які гроші ви хочете утримувати мільйонну армію? Скільки платити солдатам ? 25 тисяч? Ви певні що люди погодяться на це? Це ж не в казармах жити? Яка армія для України оптимальна? Тисяч 200?
Потом щодо денацифікації , не зрозуміло що вони мають на увазі, якщо церква і мова то я -за.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3377
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:02
Banderlog написав:
якщо церква і мова то я -за.
я теж
але як варіант можно заборонити церкви всіх патріархатів, щоб нікому не обидно було 👍
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4035
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:08
thenewepic написав: fox767676 написав:
Які цілі переслідують люди артикулюючи таку позицію ?
я приблизно маю уявлення про початкові стратегічні цілі ворога, і те, що зараз обговорюється - не відповідає цим цілям. Значить або ворог визнав свою поразку (що є дивним, бо його армія на даний момент сильніша, ніж українська), або це лише його хитра гра і він буде намагатися засунути свої умови, які мають призвести до його стратегічної перемоги, в мирну угоду.
Чому "на даний момент"?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40456
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:11
yanyura
Все буде добре, тримайтеся.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5833
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:14
fler написав:yanyura
Все буде добре, тримайтеся.
фльор іде добровількінею пити каву на Алупці?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 17 сер, 2025 19:15, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40456
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:15
_hunter написав:
она _уже_ внесена. -- перечитайте Статью 10
ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо.
_hunter написав:
Понятно, что _какие-то_ цели/планы у него были. Но с чего вы решили, что вы их знаете?
ну, наприклад, дивлюсь чорновики Стамбульських домовленостей. Раджу вам теж глянути. Там багато цікавого, здатного прояснити цілі пуйла станом на весну 22.
fox767676 написав:
"любые" будуть коли рф переповзе на правий берег,
отож, якщо підемо на "демілітаризацію" і "денацифікацію", то рф нічого не завадить переповзти на правий берег. Так що не треба ставити воза поперед коней.
Banderlog написав:
за які гроші ви хочете утримувати мільйонну армію?
не у нас з вами має боліти голова про це. Чомусь пуйло боїться сильної української армії, інакше б не ставив таких умов.
за
Banderlog написав:
Потом щодо денацифікації , не зрозуміло що вони мають на увазі, якщо церква і мова то я -за
що ви конкретно? За те, щоб діти в російськомовних регіонах не знали української мови? За те, щоб рпцшні попи проповідували про "трієдіний" народ? Розкажіть, за що виступаєте ви?
flyman написав:
Чому "на даний момент"?
бо у 22 році (після укр мобілізації і до рос мобілізації) на фронті переважали українські сили.
Востаннє редагувалось thenewepic
в Нед 17 сер, 2025 19:16, всього редагувалось 1 раз.
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:16
fox767676 написав:pesikot
пес патрон просуває російську пропаганду під виглядом офіційної подоляцької
але нагадаю подоляк - засланий російський пропагандист, як і його шістки типа казанського (гиги)
так що стули свій писок і насолоджуйся останніми днями без намордника
ви ще будете сидіти у в'язниці за те шо під прикриттям нібито турбопатріотичних гасел затягували хід війни, послаблюючи переговорні позиції України.
це називається саботаж
Пес Патрон та Песікот живуть в одному під'їзді.
Тільки Патрона всі сусіди люблять, а Песікота ні. За його характер.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9593
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2345 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:25
thenewepic написав: _hunter написав:
она _уже_ внесена. -- перечитайте Статью 10
ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо.
_hunter написав:
Понятно, что _какие-то_ цели/планы у него были. Но с чего вы решили, что вы их знаете?
ну, наприклад, дивлюсь чорновики Стамбульських домовленостей. Раджу вам теж глянути. Там багато цікавого, здатного прояснити цілі пуйла станом на весну 22.
>>> ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо
Ну значт потому он из повестки и пропал
>>> Там багато цікавого, здатного прояснити цілі
Там половина пунктов написаны в стиле "письмо турецкому султану": как бы еще забавнее понасмехаться над украинской делегацией. Стратегия сработала: делегаця "в слезах" из Стамбула убежала - даже не озвучив встречные условия...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10277
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|120800
|
|
|1493
|303409
|
|
|6076
|973798
|
|