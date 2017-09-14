detroytred написав:Тоді було б гірше -- це забойний аргумент. Дійсно нєпєрєбєваємий нічим і ніяк(( Якщо б не зробили Майдан, то було б гірше.. Виконали б Мінські, то було б гірше.. Прийняли б Стамбульські у 2022, то було б гірше..
А було б краще? Поки що, судячи з кількості людей, які їдуть до Трампа, ніхто на неадекватні умови хуйла йти не збирається.
Буде колективний екзорцизний сеанс вигнання скрепних духів із тіла
Коменти: - Любарский превращается в пропагандиста. Он не только предоставляет информацию, он ее преподносит, трактуя чтобы мы "правильно" все поняли. Докатился!!! Не утверждаю, что это на зарплате, скорее всего-волонтерство.
- Херсон не миллионик далеко. Там на 22 год 279тыс согласно Википедии. Во всей области миллиона не будет
- Вы господин Любарский изображаете свою нейтральность, но это ложь!
- Пане Любарський, ваш список тих, які формують українську суспільну думку, майже співпадає з переліком « ворогів Росії», яких проклинають на всіх ефірах соловйови і скабєєви. Чого б це? Ви ж нібито намагаєтесь демонструвати свою об»єктивність і відстороненість?
- Любарский забалтывает тему и купирует острые вопросы ведущей, которые она задаёт Рубио. Какие могут быть "взаимные уступки", если Путин получает что-то, а Украина получает только потерю Крыма и Донбасса? Такое впечатление, что и Любарский, и Рубио держат аудиторию за идиотов.
ось такий "неупереджений експерт"
stm написав:О! Дівчина яка отримала виплати за смерть героя України, сидить у конурах близько к ЛБЗ максимально не може придбати собі машину? І зуби у неї гарні і посмішка. Бісить, вірно? Мирослав Олешко слідкує за градусом вашого диванного капітулянства )))
Олешко звісно підар, і це не обговорюється. Але маліна - це як мінімум приклад неадекватної комунікації з суспільством. Хоча адекватністю вона ніколи не відзначалася. Mercedes GLA 200 - це не та машина, яка відповідає зарплаті начмеда батальйону.
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
Черговий пук у лужу, а іншого від вас не дочекаєшься:
Прокуратура автономії нагадує, що паспорти, видані окупаційною владою, не визнаються Україною. Громадяни, які отримали їх вимушено, не несуть кримінальної відповідальності та не будуть позбавлені українського громадянства.
Пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя
Эти "нагадує" -- выходили _до_ принятия Закона "о двойном гражданстве". Сейчас они уже не актуальны. Что такое "отримали їх вимушено" (точнее что этим не считается) - указанно прямо в моей цитате: если человек написал заяву "прошу выдать паспорт с курицей" - получение паспорта считается добровольным.
барабашов написав:sashaqbl Почему Олешко сразу пидар? Потому что вместо ВУС «100» выбрал «сдёрнуть»? И почему мадам «кричащая в студии» такая выкормленная фронтовичка?
Сїбалось багато. Так, вони всі підари. Але якщо тихенько мовчать і не відсвічують - то хер з ними. Якщо ще й донатять - то може й не зовсім підари. Тільки на половину. Але Олешко - підар особливий. Тому що часто паблішить відверту брехню, маніпулює фактами на користь РОА. Людина яка свалила і працює на окупантів. UPD: в ЗСУ є не тільки ВОС 100. Якщо не ховатися до останнього, і не чекати поки бусифікують, то є можливість вибрати і підрозділ і ВОС. Та й навіть якщо бусифікують, якщо ти не повний ідіот, то після сотого є доволі високий шанс отримати якийсь інший вос.
detroytred написав:Як правило, саме за рахунок роботяг отой капітал приростає... І коли зайвим капіталом став володіти навіть пенесічний роботяга, пенс, то й проблема розвитку ринків загострилась.
Цікава фантазія.. Дай статистичні данні по яким ти орієнтуєшся і заявляєш про ріст капіталу в роботяг..
ПС додатково а - уточни - яку величину грошей(вартість акцій) ти вважаєш достатнім накопичення капіталу. б - який відсоток з 30 млн роботяг+пенсіонерів - володіє отим твоїм достатнім капіталом.
ППС для всіх інших а - рівень споживання тим чи іншим боком звязаний з обємом ринку( чим більше споживається на ринку-тим він більший) б - капітал це різниця між створеним і спожитим в - ріст ринку , це виключно ріст капіталу , тобто ріст створення мінус споживання Звідси висновок Якщо людина споживає ВСЕ створене-капітал в неї не зявиться не залежно від умов створених можновладцями для створення/споживання.
Так щоб легше було фантазувати і не виглядати дурнем Депозити домогосподарств станом на серпень 2024 року в млн грн у всіх валютах всього____________1 290 027 на вимогу___________830 691 до року_____________332 938 рік-два_____________115 335 більше двох років____11 063
Тобто на 30 млн осіб це по 43 000 грн Якщо на 3 млн осіб це по 430 000 грн На мою особисту думку -капітал це ВІД 1 млн грн ( впливає виключно на пенсію, збільшить її на 10000 грн/місяць)
Тобто в Україні точно менше 1 млн осіб які мають капітал трошки вищий від 1 млн грн
Ти взагалі не віддупляєш природи капіталу, природи капіталу ринку. Не ларька, а ринку країни. Проблема і задача розвитку ринку не стільки в накопиченні капіталу, а в можливостях його обертання. Звісно обертання з прибутком. Накопичити-створити ти можеш хоч будинки-привиди, хоч міста-привиди. Хоч молоко в море виливати, хоч поля перекопувати з урожаєм. І т.д. Почни з абетки... Може тоді побачиш хто тобі, споживаючи твої будинок, горілку, таксі, дав прибуток на капітал. Ще згадай, що ти відібрав шматок в таких же конкурентів продавців... Виграв в них((
І штовхай свою місію, свій білий шум, але якось без мене. Бо я краще, ніж кнопати тобі спростування, почитаю те, що цікавить і що обговорюють тут форумчани --- Зе, Трампа і т.д.
Скільки можна нести ахінею про економіку на фінансовому форумі? Панове Модератори - Ви звичайно можете банити з непрофільне повідомлення Але дозволяти дурню ходити колами розповідаючи що а - в Україні ДОСТАТНЬО капіталу б - що проблема України в тому що прибуток на капітал маленька(у нас один з найвищих відсотків прибутковості на вкладений капітал і перевищує 10%) в - що вартість грошей не є показником який показує наявність капіталу( поясніть хтось деБілу , що якщо депозити наприклад 10% а інфляція 3% - то чиста вартість грошей - 7% і депозити по яким ПРИЙМАЮТЬ банки під 7% вказують на те що капіталу не вистарчає - тому й така висока ціна (балан попиту-пропозицією) г - що сама величина прибутковості вже включає в себе як ризики ринку(малий/нестабільний/назахищений) так і нестачу капіталу
І останнє Може хоч хтось змусити цього неука навчитись користуватись не теорією в книжках - а практикою Розмір Депозитів Розмір ВВП Відсоток під кредити/депозити Розмір Інфляції
І хоч хтось зможе цьому пришелепкуватому пояснити Якщо ПРАКТИЧНІ результати експерименту не підтверджують теоретичні викладки - то ТЕОРІЮ ПІДГАНЯЮТЬ під результат експерименту - а не вперто заявляють що теорія правильна-просто порахували погано.