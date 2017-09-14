RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 00:58

  flyman написав:
  АндрейМ написав:
  UA написав:М до 22 років зроблять виїзними.

Причому Постановою Кабміну, а не законом


Так они и выезд изначально запретили письмом Главы ДПСУ

katso
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 01:03

  flyman написав:Що незламники притихли? Де потужність?

"Якби не скинули Яника зараз було б ще гірше" - спочатку казали вони. Потім казали "нас чекає НАТО". Потім казали "Захід з нами". Потім "ще трошки й Раша розвалиться". То може вже пора визнати що весь цей час вони були не праві?
katso
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 07:38

  _hunter написав:
  flyman написав:Що незламники притихли? Де потужність?

Держат кулачки? -- "демиталиризация", похоже, с повестки снята

Потужникам сто раз говорилось какой будет финал. Говорилось об узурпации. О истинных причинах войны, о коррупции.
Бетон
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 07:47

Експерт каже, що все поки норм.
І якщо рфія не спригне, то це буде перемога.

*Шах и мат - 2...
Зеленский: Мы готовы на прямую встречу БЕЗ каких либо стартовых условий... (Путен, выхади!)...
Зеленский: Трамп предложил на троих... позвонил Путину... тот сам сказал, что сперва двусторонка!
Макрон заявил, что буквально "часы" и будет определена точка встречи...

И да... лучшая гарантия это не "договор", а поставки вооружений и интеграция в разведданные...
Разрыв тактов это вообще цимес при таких раскладах...
Сохранение Армии.

Перфокарта для РФ будет тоже прочитана. Аминь.
Главное чтоб в РФ не спрыгнули теперь... бо пока все со слов Трампа, Макрона и Зеленского...
Пусть готовят свою "патриототу" к "итогам"... )))* (С)
________________________________
ФТ:
*Украина обещает купить американское оружие на $100 млрд, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.

Кроме того, издание сообщает, что Киев и Вашингтон заключат сделку на $50 млрд по производству беспилотников украинскими компаниями.

Киев также настаивает на предоставлении ему полной компенсации от России за ущерб во время войны, которая потенциально может быть оплачена за счет российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в западных странах.

Любое ослабление санкций должно быть предоставлено только в том случае, если Россия соблюдает будущее мирное соглашение и “ведет честную игру”...* (С)
_______________________________
За великим рахунком все ж зводиться до банальної заморозки по лбз.
Відмови України від фактичного звільнення захоплених територій.
Відмови рфії від фактичного подальшого захоплення території України.
Все інше голі слова (обіцянки, запевнення тощо), нехай і на паперах..
Корейського варіанту.
Або того, що вказав Лепей.

Тільки чомусь отакенна тривала та захоплива вистава всіх гравців...
detroytred
