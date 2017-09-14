Додано: Вів 19 сер, 2025 08:33

UA написав: fox767676 написав: UA написав: Компромат чудотворец.

Может и до криптопереводов добрались Компромат чудотворец.Может и до криптопереводов добрались

Зайчик сегодня был как шёлковый

Но увильнуть удалось - донецкую сецессию не опроверг, но и не подтвердил. Трамп озадачен Зайчик сегодня был как шёлковыйНо увильнуть удалось - донецкую сецессию не опроверг, но и не подтвердил. Трамп озадачен

Марафон дні за 3-4 пояснить шкідливість Донбасу в складі України. Марафон дні за 3-4 пояснить шкідливість Донбасу в складі України.

18 серпня під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами Трамп заявив, що 15 серпня на саміті на Алясці російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова прийняти гарантії безпеки для України як частину мирної угоди.



Однак речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 18 серпня заявила, що Росія «категорично відкидає» будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні «військового контингенту за участю країн НАТО». В ISW підкреслюють, що ця заява Захарової стосується як офіційного контингенту НАТО в потенційній миротворчій місії в Україні, так і окремих контингентів з будь-якої держави-члена НАТО, навіть якщо така військова присутність не буде частиною спільної місії НАТО.

зараз йде складний процес перемовин. пропозиції різні, ідей багато - що буде на виході - зараз хіба можна лише вгадати. тому ті люди, які щиро переймаються долею України, - а що писати - ще багато чого не зрозуміло.а от наші зрадофіли все одно намагаються щось накинути - перелік можете подивись на декілька сторінок останніх. й їх мета - критикувати дії влади, щоб це не було. й особисто Зе.ось зараз бачимо, що питання Донбасу до обговорення - вже й за це намагаються накинути, хоче ще вчора критикували, що не хоче поступатися. крок перенести це питання на зустріч з путіним - як на мене правильний. бо правильне рішення - це по лінії фронту. але подивимось, до чого домовимося.бо в цих питаннях диявол ховається у дрібницях. ті ж гарантіїНеодноразово писав, що один з варіантів гарантій - це присутність іноземних військ. місцеві дурники гигикали - але інших варіантів гарантій я не бачу. може хтось запропонує? але критикувати легко, щось пропонувати - важко. як завждитому про іноземні війська все одно продовжується обговорення.тому так спостерігаємо - Рашу затягнули в процес перемовин, як вони не пручалися. подивимось, чи зможуть дотиснути...