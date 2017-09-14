|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:25
detroytred написав:
Експерт каже, що все поки норм.
І якщо рфія не спригне, то це буде перемога.
И да... лучшая гарантия это не "договор", а поставки вооружений и интеграция в разведданные
...
________________________________
ФТ:
*Украина обещает купить американское оружие на $100 млрд
, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.
Кроме того, издание сообщает, что Киев и Вашингтон заключат сделку на $50 млрд по производству беспилотников украинскими компаниями
.
Киев также настаивает на предоставлении ему полной компенсации от России за ущерб во время войны, которая потенциально может быть оплачена за счет российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в западных странах.
Любое ослабление санкций должно быть предоставлено только в том случае, если Россия соблюдает будущее мирное соглашение
и “ведет честную игру”...* (С)
_______________________________
За великим рахунком все ж зводиться до банальної заморозки по лбз.
Відмови України від фактичного намагання звільнення захоплених територій.
Відмови рфії від фактичного намагання подальшого захоплення території України.
Все інше голі слова (обіцянки, запевнення тощо), нехай і на паперах.. або те, що й так було і є -- підтримка противоборствующих сторін своїми партнерами, союзниками.
Зводиться до корейського варіанту.Того, що вказав Лепей.
Тільки питання розміщення іноземних військ поки зависло в повітрі.
Але чомусь отакенна тривала та захоплива вистава всіх гравців...
Матриця.
________________________________
Поки з усього ключове, що змінилося-відбулося - *Зеленский: Мы готовы на прямую встречу БЕЗ каких либо стартовых условий... (Путен, выхади!)...*
І схоже це під впливом Трампа, який зміг "пояснити" нашому.
Шлях від ніяких перемовин-зустрічей, від кроком до перемовин є припинення вогню - до зустріч без умов.
Як мінімум, Україна від цього нічого не втрачає, а от агресора ставить в дуже незручне становище.
Найсмішніше те, що від РПВ відмовилися як від непотрібу, заявили про це на найвищому рівні. Натомість, головні акценти поставили на зброї, як і волали опоненти Лапея. Але Детройт намагається тримати покерфейс, як писав вчора Флайман "не обісравсь-ніхто не помітить-ну й фіг"))) Ба більше, Детройт хутко перемикнув увагу з "РПВ" на "корейський сценарій", щоб виправдати lapay іншим прогнозом, який можливо збудеться.)))
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5835
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:44
Бетон написав:
Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%
Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5835
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:45
fler написав:
Найсмішніше те, що від РПВ відмовилися як від непотрібу, заявили про це на найвищому рівні. Натомість, головні акценти поставили на зброї, як і волали опоненти Лапея. Але Детройт намагається тримати покерфейс, як писав вчора Флайман "не обісравсь-ніхто не помітить-ну й фіг"))) Ба більше, Детройт хутко перемикнув увагу з "РПВ" на "корейський сценарій", щоб виправдати lapay іншим прогнозом, який можливо збудеться.)))
Ніііт.
В реалі все інакше.
Головним є те, що до ПРОПОЗИЦІЇ владою рпв прийшли.
Від чого? Від пісні про кордони91.
І прийшла до цього саме влада -- не тутошні дописувачі, а Зе та Ко, а також наголошували на рпв Стармера, Макрон, Мерц.
Після заяв про РПВ тутошнього Лепея.
Оце факти.
А не казки Флер про хтось "обісрався".
По буквах і фактаж послідовності: Лепей позначив, що владі треба замінити пісню про кордони на пісню про РПВ.
Влада та партнери замінили.
Факт.
Але Флер висмоктала з пальця про хтось обісрався. І носиться з ним вже скільки.
Коли навіть Зе чітко вказав, що дала тільки сама заява про РПВ від нього.
І що таке оце завершення війни, про яке зараз мова?
Да те ж саме РПВ.
Відбулося лише одне: зараз наголосили, що для ПЕРЕМОВИН про мир, для закінчення війни не потрібна умова --- рпв.
Хоча фактично отаке закінчення війни є по суті отим рпв.
Можна коротше і доступніше: пропозиція Лепея полягає у відкіданні неможливої мети війни --- кордонів 91.
Зміна цієї мети на --- припинення вогню, бойових дій.
І, Флер, краще з лепеями-стармерами-макронами і т.д. помилитись, ніж з вами знайти.
Хоча, як наведено вище, ніхто не помилився, а є тільки ваша казка про хтось обісрався.
І не вигадуйте. Від рпв відмовились лише в якості умови для перемовин, зустрічі.
А так все залишається!!! -- мета: припинення вогню, бойових дій.
А не кордони91, як мета, що раніше була від нас.
І повна окупаціія, денацифікація і т.д., як мета, що була від орків.
Тепер мета --- рпв. Припинення вогню, бойових дій.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 19 сер, 2025 09:51, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25134
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:46
detroytred написав: Shaman написав:
з яником все зрозуміло - Біларусь 2.0 нам не потрібна.
😁😁😁
Так про те і мова, що нема, от нема абсолютно ніяких гарантій, що була б Біларусь2.0
Янек реально і головне логічно! хотів йти в напрямку цивілізованих м'яких європейців, а не жорстких східних гебістів.(реально підготував все для асоціації, тільки підпис залишилося поставити; Донбас на Євро-2012 махав європрапорами, а не триколорами).
Петляли бы и дальше "и вашим и нашим", жирели бы потихоньку, но нееет.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1387
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:48
katso написав: detroytred написав: Shaman написав:
з яником все зрозуміло - Біларусь 2.0 нам не потрібна.
😁😁😁
Так про те і мова, що нема, от нема абсолютно ніяких гарантій, що була б Біларусь2.0
Янек реально і головне логічно! хотів йти в напрямку цивілізованих м'яких європейців, а не жорстких східних гебістів.(реально підготував все для асоціації, тільки підпис залишилося поставити; Донбас на Євро-2012 махав європрапорами, а не триколорами).
Петляли бы и дальше "и вашим и нашим", жирели бы потихоньку, но нееет.
Янек би досидів строк і спокійно переобрали, але ні ж, наклали на гарантії і "пішли брати Банкову" та слати "потяги дружби"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40479
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:51
у зели 300 млрд нашли) нормально наворовал. красава
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5418
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:51
fler написав: detroytred написав:
Експерт каже, що все поки норм.
І якщо рфія не спригне, то це буде перемога.
И да... лучшая гарантия это не "договор", а поставки вооружений и интеграция в разведданные
...
________________________________
ФТ:
*Украина обещает купить американское оружие на $100 млрд
, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.
Кроме того, издание сообщает, что Киев и Вашингтон заключат сделку на $50 млрд по производству беспилотников украинскими компаниями
.
Киев также настаивает на предоставлении ему полной компенсации от России за ущерб во время войны, которая потенциально может быть оплачена за счет российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в западных странах.
Любое ослабление санкций должно быть предоставлено только в том случае, если Россия соблюдает будущее мирное соглашение
и “ведет честную игру”...* (С)
_______________________________
За великим рахунком все ж зводиться до банальної заморозки по лбз.
Відмови України від фактичного намагання звільнення захоплених територій.
Відмови рфії від фактичного намагання подальшого захоплення території України.
Все інше голі слова (обіцянки, запевнення тощо), нехай і на паперах.. або те, що й так було і є -- підтримка противоборствующих сторін своїми партнерами, союзниками.
Зводиться до корейського варіанту.Того, що вказав Лепей.
Тільки питання розміщення іноземних військ поки зависло в повітрі.
Але чомусь отакенна тривала та захоплива вистава всіх гравців...
Матриця.
________________________________
Поки з усього ключове, що змінилося-відбулося - *Зеленский: Мы готовы на прямую встречу БЕЗ каких либо стартовых условий... (Путен, выхади!)...*
І схоже це під впливом Трампа, який зміг "пояснити" нашому.
Шлях від ніяких перемовин-зустрічей, від кроком до перемовин є припинення вогню - до зустріч без умов.
Як мінімум, Україна від цього нічого не втрачає, а от агресора ставить в дуже незручне становище.
Найсмішніше те, що від РПВ відмовилися як від непотрібу, заявили про це на найвищому рівні. Натомість, головні акценти поставили на зброї, як і волали опоненти Лапея. Але Детройт намагається тримати покерфейс, як писав вчора Флайман "не обісравсь-ніхто не помітить-ну й фіг"))) Ба більше, Детройт хутко перемикнув увагу з "РПВ" на "корейський сценарій", щоб виправдати lapay іншим прогнозом, який можливо збудеться.)))
коли чекати від флерів власне ВПК що забезпечить потреби, чи флери з естемами за те що б клянчити у партнерів та повзати на колінах, відсмоктуючи за окуляри?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 19 сер, 2025 09:54, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40479
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:52
flyman написав:
Янек би досидів строк і спокійно переобрали, але ні ж, наклали на гарантії і "пішли брати Банкову" та слати "потяги дружби"
але вони ніколи не визнають що зробили невиправну бяку державі
звідси оце все - " повернемо 91 з процентами"(репараціями)
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 19 сер, 2025 09:53, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4049
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:53
fler написав: Бетон написав:
Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%
Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.
согласен.
но он же сам впрягся. он сам взял ответственность. он же пришёл с лозунгами закончить войну, стать на колени перед путиным. он же сам ржал в париже.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5418
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:58
fler написав: Бетон написав:
Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%
Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.
"Забрали ядєрку"...
Або самі погодилися віддати, бо не могли обслуговувати?
А крім ядерки, кожен укропрезидент радо розпродував зброю - наслєдіє клятого совка.
Зелінський більше шести років при владі і ніяк не наладить виробництво навіть тих ракет, які винайшли та випробували до нього.
10 сентября 2023
«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров», — заявил 31 августа Владимир Зеленский.
«Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное», — написал секретарь СНБО.
11 декабря 2024
В Украине успешно испытана новая ракета "Рута". Об этом сообщил Владимир Зеленский в Киеве на церемонии вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.
28 августа 2024
На пресс-конференции 27 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету.
15 березня 2025
Нова українська ракета вразила ціль на відстані 1000 км: Зеленський розкрив деталі успішного запуску
11/12/2024
Президент отметил, что в Украине начато серийное производство ракеты «Паляница», а дрон-ракета «Пекло» успешно завершила свой первый боевой вылет. «Скоро дальнобойная ракета «Нептун» станет для оккупантов страшной реальностью», — подчеркнул Зеленский.
Сєрійноє проізводство...
Зелінскій, де ракети?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 922
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|120838
|
|
|1493
|303531
|
|
|6076
|973978
|
|