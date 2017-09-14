Додано: Вів 19 сер, 2025 09:45

fler написав: Найсмішніше те, що від РПВ відмовилися як від непотрібу, заявили про це на найвищому рівні. Натомість, головні акценти поставили на зброї, як і волали опоненти Лапея. Але Детройт намагається тримати покерфейс, як писав вчора Флайман "не обісравсь-ніхто не помітить-ну й фіг"))) Ба більше, Детройт хутко перемикнув увагу з "РПВ" на "корейський сценарій", щоб виправдати lapay іншим прогнозом, який можливо збудеться.))) Найсмішніше те, що від РПВ відмовилися як від непотрібу, заявили про це на найвищому рівні. Натомість, головні акценти поставили на зброї, як і волали опоненти Лапея. Але Детройт намагається тримати покерфейс, як писав вчора Флайман "не обісравсь-ніхто не помітить-ну й фіг"))) Ба більше, Детройт хутко перемикнув увагу з "РПВ" на "корейський сценарій", щоб виправдати lapay іншим прогнозом, який можливо збудеться.)))

Ніііт.В реалі все інакше.Головним є те, що до ПРОПОЗИЦІЇ владою рпв прийшли.Від чого? Від пісні про кордони91.І прийшла до цього саме влада -- не тутошні дописувачі, а Зе та Ко, а також наголошували на рпв Стармера, Макрон, Мерц.Після заяв про РПВ тутошнього Лепея.Оце факти.А не казки Флер про хтось "обісрався".По буквах і фактаж послідовності: Лепей позначив, що владі треба замінити пісню про кордони на пісню про РПВ.Влада та партнери замінили.Факт.Але Флер висмоктала з пальця про хтось обісрався. І носиться з ним вже скільки.Коли навіть Зе чітко вказав, що дала тільки сама заява про РПВ від нього.І що таке оце завершення війни, про яке зараз мова?Да те ж саме РПВ.Відбулося лише одне: зараз наголосили, що для ПЕРЕМОВИН про мир, для закінчення війни не потрібна умова --- рпв.Хоча фактично отаке закінчення війни є по суті отим рпв.Можна коротше і доступніше: пропозиція Лепея полягає у відкіданні неможливої мети війни --- кордонів 91.Зміна цієї мети на --- припинення вогню, бойових дій.І, Флер, краще з лепеями-стармерами-макронами і т.д. помилитись, ніж з вами знайти.Хоча, як наведено вище, ніхто не помилився, а є тільки ваша казка про хтось обісрався.І не вигадуйте. Від рпв відмовились лише в якості умови для перемовин, зустрічі.А так все залишається!!! -- мета: припинення вогню, бойових дій.А не кордони91, як мета, що раніше була від нас.І повна окупаціія, денацифікація і т.д., як мета, що була від орків.Тепер мета --- рпв. Припинення вогню, бойових дій.