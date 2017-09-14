RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 147851478614787147881478914790>
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:45

  fler написав:Найсмішніше те, що від РПВ відмовилися як від непотрібу, заявили про це на найвищому рівні. Натомість, головні акценти поставили на зброї, як і волали опоненти Лапея. Але Детройт намагається тримати покерфейс, як писав вчора Флайман "не обісравсь-ніхто не помітить-ну й фіг"))) Ба більше, Детройт хутко перемикнув увагу з "РПВ" на "корейський сценарій", щоб виправдати lapay іншим прогнозом, який можливо збудеться.)))

Ніііт.
В реалі все інакше.

Головним є те, що до ПРОПОЗИЦІЇ владою рпв прийшли.
Від чого? Від пісні про кордони91.
І прийшла до цього саме влада -- не тутошні дописувачі, а Зе та Ко, а також наголошували на рпв Стармера, Макрон, Мерц.
Після заяв про РПВ тутошнього Лепея.

Оце факти.
А не казки Флер про хтось "обісрався".
По буквах і фактаж послідовності: Лепей позначив, що владі треба замінити пісню про кордони на пісню про РПВ.
Влада та партнери замінили.
Факт.
Але Флер висмоктала з пальця про хтось обісрався. І носиться з ним вже скільки.
Коли навіть Зе чітко вказав, що дала тільки сама заява про РПВ від нього.

І що таке оце завершення війни, про яке зараз мова?
Да те ж саме РПВ.

Відбулося лише одне: зараз наголосили, що для ПЕРЕМОВИН про мир, для закінчення війни не потрібна умова --- рпв.
Хоча фактично отаке закінчення війни є по суті отим рпв.

Можна коротше і доступніше: пропозиція Лепея полягає у відкіданні неможливої мети війни --- кордонів 91.
Зміна цієї мети на --- припинення вогню, бойових дій.

І, Флер, краще з лепеями-стармерами-макронами і т.д. помилитись, ніж з вами знайти.
Хоча, як наведено вище, ніхто не помилився, а є тільки ваша казка про хтось обісрався.

І не вигадуйте. Від рпв відмовились лише в якості умови для перемовин, зустрічі.
А так все залишається!!! -- мета: припинення вогню, бойових дій.
А не кордони91, як мета, що раніше була від нас.
І повна окупаціія, денацифікація і т.д., як мета, що була від орків.
Тепер мета --- рпв. Припинення вогню, бойових дій.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 сер, 2025 09:51, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25140
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:46

  detroytred написав:
  Shaman написав:з яником все зрозуміло - Біларусь 2.0 нам не потрібна.

😁😁😁
Так про те і мова, що нема, от нема абсолютно ніяких гарантій, що була б Біларусь2.0
Янек реально і головне логічно! хотів йти в напрямку цивілізованих м'яких європейців, а не жорстких східних гебістів.(реально підготував все для асоціації, тільки підпис залишилося поставити; Донбас на Євро-2012 махав європрапорами, а не триколорами).


Петляли бы и дальше "и вашим и нашим", жирели бы потихоньку, но нееет.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:48

  katso написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав:з яником все зрозуміло - Біларусь 2.0 нам не потрібна.

😁😁😁
Так про те і мова, що нема, от нема абсолютно ніяких гарантій, що була б Біларусь2.0
Янек реально і головне логічно! хотів йти в напрямку цивілізованих м'яких європейців, а не жорстких східних гебістів.(реально підготував все для асоціації, тільки підпис залишилося поставити; Донбас на Євро-2012 махав європрапорами, а не триколорами).


Петляли бы и дальше "и вашим и нашим", жирели бы потихоньку, но нееет.

Янек би досидів строк і спокійно переобрали, але ні ж, наклали на гарантії і "пішли брати Банкову" та слати "потяги дружби"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40482
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

у зели 300 млрд нашли) нормально наворовал. красава
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Янек би досидів строк і спокійно переобрали, але ні ж, наклали на гарантії і "пішли брати Банкову" та слати "потяги дружби"


але вони ніколи не визнають що зробили невиправну бяку державі
звідси оце все - " повернемо 91 з процентами"(репараціями)
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 19 сер, 2025 09:53, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:53

  fler написав:
  Бетон написав:Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%

Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.

согласен.
но он же сам впрягся. он сам взял ответственность. он же пришёл с лозунгами закончить войну, стать на колени перед путиным. он же сам ржал в париже.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:58

  fler написав:
  Бетон написав:Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%

Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.

"Забрали ядєрку"...
Або самі погодилися віддати, бо не могли обслуговувати?
А крім ядерки, кожен укропрезидент радо розпродував зброю - наслєдіє клятого совка.
Зелінський більше шести років при владі і ніяк не наладить виробництво навіть тих ракет, які винайшли та випробували до нього.
10 сентября 2023
«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров», — заявил 31 августа Владимир Зеленский.
«Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное», — написал секретарь СНБО.

11 декабря 2024
В Украине успешно испытана новая ракета "Рута". Об этом сообщил Владимир Зеленский в Киеве на церемонии вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.

28 августа 2024
На пресс-конференции 27 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету.

15 березня 2025
Нова українська ракета вразила ціль на відстані 1000 км: Зеленський розкрив деталі успішного запуску

11/12/2024
Президент отметил, что в Украине начато серийное производство ракеты «Паляница», а дрон-ракета «Пекло» успешно завершила свой первый боевой вылет. «Скоро дальнобойная ракета «Нептун» станет для оккупантов страшной реальностью», — подчеркнул Зеленский.

Сєрійноє проізводство...
Зелінскій, де ракети?
whois2010
 
Повідомлень: 922
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:01

  fler написав:Натомість, головні акценти поставили на зброї, як і волали опоненти Лапея. Але

Але не так.

Акцент на зброї був і раніше.
І не менший.

Тільки раніше акцент був, що зброя потрібна для Перемоги, кордонів 91.
Тепер акцентують, що зброя потрібна для гарантій безпеки - збереження припинення вогню, миру-перемир'я, коли вони стануться.

По буквах: акцент на зброї, як був, так і є.
Не будуйте на своїх фантазіях.
Лепей завжди був за збільшення зброї, сили. А мову він вів про зміну МЕТИ. Щоб метою стало рпв, а не кордони тощо.
І то! За цю зміну мети він був лише тому, що визнавав нестачу сил для пануючої тоді мети Перемоги, кордонів.

І якщо про де відбулася зміна акценту, то це в заміні акценту гарантій з НАТО на зброю.
В цій площині.
Сувати сюди рпв - це плутати тепле з м'яким.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 сер, 2025 10:11, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25140
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:02

  fler написав:
  Бетон написав:Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%

Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.
) лише тому? А хто відмовився в 22му від стамбульських?хто півроку тому факи тикав трампу?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3390
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:07

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Компромат чудотворец.
Может и до криптопереводов добрались


Зайчик сегодня был как шёлковый
Но увильнуть удалось - донецкую сецессию не опроверг, но и не подтвердил. Трамп озадачен

Марафон дні за 3-4 пояснить шкідливість Донбасу в складі України.

Ладно с тем немытым в этом году бомбасом, родиной кобдзонов и партий легионов.
как докажут вредность Мелитополя и Бердянска с Геническом в составе Украины?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5297
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 147851478614787147881478914790>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303538
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973991
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9526)
19.08.2025 12:00
INVESTFEST (3)
19.08.2025 11:51
ПУМБ (6693)
19.08.2025 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.