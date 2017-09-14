|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:45
fler написав:
Найсмішніше те, що від РПВ відмовилися як від непотрібу, заявили про це на найвищому рівні. Натомість, головні акценти поставили на зброї, як і волали опоненти Лапея. Але Детройт намагається тримати покерфейс, як писав вчора Флайман "не обісравсь-ніхто не помітить-ну й фіг"))) Ба більше, Детройт хутко перемикнув увагу з "РПВ" на "корейський сценарій", щоб виправдати lapay іншим прогнозом, який можливо збудеться.)))
Ніііт.
В реалі все інакше.
Головним є те, що до ПРОПОЗИЦІЇ владою рпв прийшли.
Від чого? Від пісні про кордони91.
І прийшла до цього саме влада -- не тутошні дописувачі, а Зе та Ко, а також наголошували на рпв Стармера, Макрон, Мерц.
Після заяв про РПВ тутошнього Лепея.
Оце факти.
А не казки Флер про хтось "обісрався".
По буквах і фактаж послідовності: Лепей позначив, що владі треба замінити пісню про кордони на пісню про РПВ.
Влада та партнери замінили.
Факт.
Але Флер висмоктала з пальця про хтось обісрався. І носиться з ним вже скільки.
Коли навіть Зе чітко вказав, що дала тільки сама заява про РПВ від нього.
І що таке оце завершення війни, про яке зараз мова?
Да те ж саме РПВ.
Відбулося лише одне: зараз наголосили, що для ПЕРЕМОВИН про мир, для закінчення війни не потрібна умова --- рпв.
Хоча фактично отаке закінчення війни є по суті отим рпв.
Можна коротше і доступніше: пропозиція Лепея полягає у відкіданні неможливої мети війни --- кордонів 91.
Зміна цієї мети на --- припинення вогню, бойових дій.
І, Флер, краще з лепеями-стармерами-макронами і т.д. помилитись, ніж з вами знайти.
Хоча, як наведено вище, ніхто не помилився, а є тільки ваша казка про хтось обісрався.
І не вигадуйте. Від рпв відмовились лише в якості умови для перемовин, зустрічі.
А так все залишається!!! -- мета: припинення вогню, бойових дій.
А не кордони91, як мета, що раніше була від нас.
І повна окупаціія, денацифікація і т.д., як мета, що була від орків.
Тепер мета --- рпв. Припинення вогню, бойових дій.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 19 сер, 2025 09:51, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25140
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:46
detroytred написав: Shaman написав:
з яником все зрозуміло - Біларусь 2.0 нам не потрібна.
😁😁😁
Так про те і мова, що нема, от нема абсолютно ніяких гарантій, що була б Біларусь2.0
Янек реально і головне логічно! хотів йти в напрямку цивілізованих м'яких європейців, а не жорстких східних гебістів.(реально підготував все для асоціації, тільки підпис залишилося поставити; Донбас на Євро-2012 махав європрапорами, а не триколорами).
Петляли бы и дальше "и вашим и нашим", жирели бы потихоньку, но нееет.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1386
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:48
katso написав: detroytred написав: Shaman написав:
з яником все зрозуміло - Біларусь 2.0 нам не потрібна.
😁😁😁
Так про те і мова, що нема, от нема абсолютно ніяких гарантій, що була б Біларусь2.0
Янек реально і головне логічно! хотів йти в напрямку цивілізованих м'яких європейців, а не жорстких східних гебістів.(реально підготував все для асоціації, тільки підпис залишилося поставити; Донбас на Євро-2012 махав європрапорами, а не триколорами).
Петляли бы и дальше "и вашим и нашим", жирели бы потихоньку, но нееет.
Янек би досидів строк і спокійно переобрали, але ні ж, наклали на гарантії і "пішли брати Банкову" та слати "потяги дружби"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40482
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:51
у зели 300 млрд нашли) нормально наворовал. красава
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5417
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:52
flyman написав:
Янек би досидів строк і спокійно переобрали, але ні ж, наклали на гарантії і "пішли брати Банкову" та слати "потяги дружби"
але вони ніколи не визнають що зробили невиправну бяку державі
звідси оце все - " повернемо 91 з процентами"(репараціями)
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 19 сер, 2025 09:53, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4057
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:53
fler написав: Бетон написав:
Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%
Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.
согласен.
но он же сам впрягся. он сам взял ответственность. он же пришёл с лозунгами закончить войну, стать на колени перед путиным. он же сам ржал в париже.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5417
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:58
fler написав: Бетон написав:
Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%
Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.
"Забрали ядєрку"...
Або самі погодилися віддати, бо не могли обслуговувати?
А крім ядерки, кожен укропрезидент радо розпродував зброю - наслєдіє клятого совка.
Зелінський більше шести років при владі і ніяк не наладить виробництво навіть тих ракет, які винайшли та випробували до нього.
10 сентября 2023
«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров», — заявил 31 августа Владимир Зеленский.
«Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное», — написал секретарь СНБО.
11 декабря 2024
В Украине успешно испытана новая ракета "Рута". Об этом сообщил Владимир Зеленский в Киеве на церемонии вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.
28 августа 2024
На пресс-конференции 27 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету.
15 березня 2025
Нова українська ракета вразила ціль на відстані 1000 км: Зеленський розкрив деталі успішного запуску
11/12/2024
Президент отметил, что в Украине начато серийное производство ракеты «Паляница», а дрон-ракета «Пекло» успешно завершила свой первый боевой вылет. «Скоро дальнобойная ракета «Нептун» станет для оккупантов страшной реальностью», — подчеркнул Зеленский.
Сєрійноє проізводство...
Зелінскій, де ракети?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 922
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:01
fler написав:
Натомість, головні акценти поставили на зброї, як і волали опоненти Лапея. Але
Але не так.
Акцент на зброї був і раніше.
І не менший.
Тільки раніше акцент був, що зброя потрібна для Перемоги, кордонів 91.
Тепер акцентують, що зброя потрібна для гарантій безпеки - збереження припинення вогню, миру-перемир'я, коли вони стануться.
По буквах: акцент на зброї, як був, так і є.
Не будуйте на своїх фантазіях.
Лепей завжди був за збільшення зброї, сили. А мову він вів про зміну МЕТИ. Щоб метою стало рпв, а не кордони тощо.
І то! За цю зміну мети він був лише тому, що визнавав нестачу сил для пануючої тоді мети Перемоги, кордонів.
І якщо про де відбулася зміна акценту, то це в заміні акценту гарантій з НАТО на зброю.
В цій площині.
Сувати сюди рпв - це плутати тепле з м'яким.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 19 сер, 2025 10:11, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25140
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:02
fler написав: Бетон написав:
Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%
Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.
) лише тому? А хто відмовився в 22му від стамбульських?хто півроку тому факи тикав трампу?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3390
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:07
UA написав: fox767676 написав: UA написав:
Компромат чудотворец.
Может и до криптопереводов добрались
Зайчик сегодня был как шёлковый
Но увильнуть удалось - донецкую сецессию не опроверг, но и не подтвердил. Трамп озадачен
Марафон дні за 3-4 пояснить шкідливість Донбасу в складі України.
Ладно с тем немытым в этом году бомбасом, родиной кобдзонов и партий легионов.
как докажут вредность Мелитополя и Бердянска с Геническом в составе Украины?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5297
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|120844
|
|
|1493
|303538
|
|
|6076
|973991
|
|