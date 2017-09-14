|
|
|
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нашего пламенного бойца диванного ССО с Чернигова всё таки того?
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:28
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:10
Якщо коротко:
раніше влада та партнери акцентували на 30-ти дневному рпв, як кроку до перемовин про довготривале; тепер - мова про безстрокове рпв без проміжних кроків.
Тобто сторони дозріли до повноцінного лепеївського рпв.
Закінчувати війну рпв.
А не Перемогою, звільненням окупованих територій; захопленням нових, денацифікацією і т.д.
Питання тільки чи дозріла рфія...
А також де тут Флер викопала "обісрання". Мабуть вчергове сплутала з собою.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|