RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14787147881478914790
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нашего пламенного бойца диванного ССО с Чернигова всё таки того?
https://t.me/kindzadza_ua/20396
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5298
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 11:28

  flyman написав:
Трамп виграв в Пу парі ілі зговор групи ліц проти Гордона


в гуантанамо цього кепкаря разом з гордоном
досить вже народ каламутити
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:10

Якщо коротко:
раніше влада та партнери акцентували на 30-ти дневному рпв, як кроку до перемовин про довготривале; тепер - мова про безстрокове рпв без проміжних кроків.

Тобто сторони дозріли до повноцінного лепеївського рпв.
Закінчувати війну рпв.
А не Перемогою, звільненням окупованих територій; захопленням нових, денацифікацією і т.д.

Питання тільки чи дозріла рфія...
А також де тут Флер викопала "обісрання". Мабуть вчергове сплутала з собою.
detroytred
 
Повідомлень: 25141
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14787147881478914790
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303538
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973992
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9526)
19.08.2025 12:00
INVESTFEST (3)
19.08.2025 11:51
ПУМБ (6693)
19.08.2025 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.