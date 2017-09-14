RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:39

Скільки ще часу має пройти, щоб Флер і Стм заговорили отак?>

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8480
З нами з: 18.03.21
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:39

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни.
І все. Лише за зупинку війни.
Це ціна за лише зупинку війни.

По факту це так і є.
Але поступки зараз невеликі.
А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?

А які мізерні поступки пропонував у квітні Трамп? І чи була на це згода хуйла?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:44

  Investor_K написав:
  fox767676 написав:"- ппо не потрібно, потрібні ракети"


Цн канеш суперфраза

Фраза абсолютно правильна. Збити ракету коштує на порядок дорожче ніж запустити її.
І загроза удару у відповідь завжди стримує краще
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:І загроза удару у відповідь завжди стримує краще


удару чим ? ювелірними європейськими ракетами, які коштують в 10 разів дорожче ніж корейсько-російські ? Таке "стримування" кожен може побачити за віконцем
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4069
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:05

  fox767676 написав:
  sashaqbl написав:І загроза удару у відповідь завжди стримує краще

удару чим ? ювелірними європейськими ракетами, які коштують в 10 разів дорожче ніж корейсько-російські ? Таке "стримування" кожен може побачити за віконцем

щоквартальні історії про чергову вундервафлю якою ми от-от зітремо з лиця землі ерефію нагадають стару казку про змія та солдата. Хто поняв той поняв 8)
  fox767676 написав:Таке "стримування" кожен може побачити за віконцем

потренувались на бракованих мінах, то можна братись за "Фламінго"
Letusrock
 
Повідомлень: 2611
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:16

Дональдак сдулся

❗️Трамп відходить від російсько-українських переговорів щодо врегулювання, – The Guardian з посиланням на джерело в адміністрації Білого дому.

Він хоче, щоб Зеленський та путін самостійно організували двосторонню зустріч. Трамп планує зайняти «вичікувальну позицію», щоб подивитися, чи можливе проведення подібної зустрічі.

https://www.theguardian.com/us-news/202 ... eace-talks
Xenon
 
Повідомлень: 5483
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
