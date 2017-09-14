RSS
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 19:36

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  sashaqbl написав:Вибачте, не так часто буваю на форумі.
Так на які кращі умови в квітні був згоден х...?

Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/25/7509178/


А де тут Україна "не погодилась" ?

Якби не було зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, можно було б ще цю тему товкати в ступі ...

Але, зустріч відбулась, Путін ні на що не погодився.
Трамп навіть не намагався тиснути на Путіна.
Це повністю розбиває тезу хом"ячків - "якби Зеленський тоді погодився, то Трамп знайшов би засіб впливу на Путіна"

Путін Трампа на Алясці обісрав, в прямому етері, і Трамп ... а нічого не зробив, щодо Путіна

У Трампа може і є засоби впливу на Путіна, але він не хоче їх використовувати.
Навіть, ціною власного дипломатичного приниження

Нічний обстріл України показав, що Путін на приборі вертів всі ініциативи Трампа
Навіть пошкодили американське підприємство на Закарпатті

Бо Путін вже зрозумів, після зустрічі на Алясці, що йому за це ні-чо-го не буде з боку Трампа та США


Ти спробуй з іншого боку подивитись.

Коли отоді в квітні навіть настільки залежний від Омерики Зе показав Трампу півруки ..., то чого ж потім можна очікувати від більш потужних і більш незалежних бріксів?!

Як на мене, саме Зе на весь світ першим гучно вигукнув "А король-то голий".
Хоча він можливо ще не голий, але щоб довести це тепер Трампу треба велика рішуча акція, а не голий авторитет.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 19:42

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/25/7509178/

А де тут Україна "не погодилась" ?

Якби не було зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, можно було б ще цю тему товкати в ступі ...
......


Ти спробуй з іншого боку подивитись.

Коли отоді в квітні навіть настільки залежний від Омерики Зе показав Трампу півруки ..., то чого ж потім можна очікувати від більш потужних і більш незалежних бріксів?!

Як на мене, саме Зе на весь світ першим гучно вигукнув "А король-то голий".
Хоча він можливо ще не голий, але щоб довести це тепер Трампу треба велика рішуча акція, а не голий авторитет.

>>> А де тут Україна "не погодилась" ?
Это "чуть раньше" было - до Аляски:
Специфика ситуации состоит в том, что огромной тенью за «ресурсным» соглашением стоит не озвученный до сих пор «мирный план» Трампа — путь, который, по мнению американского президента, должен привести к окончанию украинско-российской войны.

И есть огромное подозрение, что в сердцах брошенная Дональдом Трампом фраза: «Или мы подписываем соглашение, или мы уходим» — касалась совсем не «ресурсного» соглашения, ведь вероятность того, что как раз оно не будет подписано, вчерашним вечером была практически нулевой. Американский президент, очень вероятно, имел в виду: соглашайтесь на мой алгоритм завершения конфликта или мы прекращаем им заниматься.

https://www.bbc.com/russian/articles/cjry70xy3jjo
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 19:45

Законопроект:
"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби".

Таку ж норму пропонується застосувати до прокурорів.
https://www.unian.ua/politics/verhovna- ... ws_in_post
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 19:49

  _hunter написав:>>> А де тут Україна "не погодилась" ?
Это "чуть раньше" было - до Аляски:
Специфика ситуации состоит в том, что огромной тенью за «ресурсным» соглашением стоит не озвученный до сих пор «мирный план» Трампа — путь, который, по мнению американского президента, должен привести к окончанию украинско-российской войны.

И есть огромное подозрение, что в сердцах брошенная Дональдом Трампом фраза: «Или мы подписываем соглашение, или мы уходим» — касалась совсем не «ресурсного» соглашения, ведь вероятность того, что как раз оно не будет подписано, вчерашним вечером была практически нулевой. Американский президент, очень вероятно, имел в виду: соглашайтесь на мой алгоритм завершения конфликта или мы прекращаем им заниматься.

https://www.bbc.com/russian/articles/cjry70xy3jjo

Да.
Тоді широко обговорювалося, що оте ресурсне було лише прикриттям основної угоди.
Там ще репліки Бессента про це свідчили.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 19:58

Після: "Обіцянку Брюсселя закупити у Вашингтона енергоносії на суму 750 млрд доларів у рамках нової торговельної угоди буде неможливо виконати. Компаніям доведеться відмовитися від інших постачальників."
https://www.unian.ua/economics/energeti ... 81350.html
29.07.25

Отаке:
Сьогодні, 21 серпня, Європейський Союз та США оголосили про досягнення домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Також Брюсель має намір закуповувати скраплений природний газ, нафту та продукти ядерної енергетики з США на суму 750 млрд доларів до 2028 року.
https://www.unian.ua/economics/other/to ... 05260.html
_____________________________
14 лютий, 2025
Під час вступної зустрічі із пресою, перед розмовою із Моді, Дональд Трамп заявив, що Індія збирається купувати "багато" американської нафти та газу.
"Думаю, що у нас буде рекордний бізнес, рекордні цифри... У нас є кілька дуже великих торгових угод, які ми маємо оголосити найближчим часом", - заявив президент США.
https://www.holosameryky.com/a/ukrajina ... 74351.html
😅
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 20:01

  detroytred написав:Законопроект:
"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби".

Таку ж норму пропонується застосувати до прокурорів.
https://www.unian.ua/politics/verhovna- ... ws_in_post

а вдруге може, фіксація статус-кво системи в лижні
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 20:05

  fox767676 написав:
Щоб окупувати повністю Донбас — росіянам потрібно ще чотири роки, — зе

Теж саме казали до 2022
але тупий путін взяв та пішов на Херсон, Суми, Київ
що буде з залишками та зачатками українського впк без акдекватної ппо спрогнозувати не важко
західний впк ніколи не зможе конкурувати по обсягам із впк "вісі зла", капекси, ціни в рази якщо не на порядки вищі

в липні ударами Іскандерів по Павлоградському заводу, руssня зруйнували виробництво балістичних ракет. Від цього заводу ще була площадка у Житомірський обл., була...вже нема. Це вже не військова таємниця. Вже все зруйновано.

зато який був потужний піар
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 20:07

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:Якби не було зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, можно було б ще цю тему товкати в ступі ...
......


Ти спробуй з іншого боку подивитись.

Коли отоді в квітні навіть настільки залежний від Омерики Зе показав Трампу півруки ..., то чого ж потім можна очікувати від більш потужних і більш незалежних бріксів?!

Як на мене, саме Зе на весь світ першим гучно вигукнув "А король-то голий".
Хоча він можливо ще не голий, але щоб довести це тепер Трампу треба велика рішуча акція, а не голий авторитет.

>>> А де тут Україна "не погодилась" ?
Это "чуть раньше" было - до Аляски:
Специфика ситуации состоит в том, что огромной тенью за «ресурсным» соглашением стоит не озвученный до сих пор «мирный план» Трампа — путь, который, по мнению американского президента, должен привести к окончанию украинско-российской войны.

И есть огромное подозрение, что в сердцах брошенная Дональдом Трампом фраза: «Или мы подписываем соглашение, или мы уходим» — касалась совсем не «ресурсного» соглашения, ведь вероятность того, что как раз оно не будет подписано, вчерашним вечером была практически нулевой. Американский президент, очень вероятно, имел в виду: соглашайтесь на мой алгоритм завершения конфликта или мы прекращаем им заниматься.

https://www.bbc.com/russian/articles/cjry70xy3jjo


Де тут "Україна не погодилась" ?
Де тут "Путін погодився" ?

Я написав, що Путін не погодився.
Ні в квітні, ні на Алясці

Погодився би Зеленський і що ?
Було б саме, як і зараз - Трамп здриснув би, типу, "Зеленський погодився, то й нехай сам Путіна вмовляє"

Залізні ко-ко-копита Трампа не працюють, він рогопил
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 20:08

  detroytred написав:
  _hunter написав:>>> А де тут Україна "не погодилась" ?
Это "чуть раньше" было - до Аляски:
Специфика ситуации состоит в том, что огромной тенью за «ресурсным» соглашением стоит не озвученный до сих пор «мирный план» Трампа — путь, который, по мнению американского президента, должен привести к окончанию украинско-российской войны.

И есть огромное подозрение, что в сердцах брошенная Дональдом Трампом фраза: «Или мы подписываем соглашение, или мы уходим» — касалась совсем не «ресурсного» соглашения, ведь вероятность того, что как раз оно не будет подписано, вчерашним вечером была практически нулевой. Американский президент, очень вероятно, имел в виду: соглашайтесь на мой алгоритм завершения конфликта или мы прекращаем им заниматься.

https://www.bbc.com/russian/articles/cjry70xy3jjo

Да.
Тоді широко обговорювалося, що оте ресурсне було лише прикриттям основної угоди.
Там ще репліки Бессента про це свідчили.

Ну вот оказывается, что есть люди, которые на форум часто не заходят, "мировые"/зарубежные ресурсы не читают...
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 20:29

  flyman написав:зато який був потужний піар
підземні заводи теж зруйновані?
