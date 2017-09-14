flyman написав:а в цей час в далекій далекій галактиці капітани зорельотів младовоєнпєнси з хронічним нетойвосом, курсують вперед-назад повз кордони маловідомої планети, з повними рюкзаками мегагалактичного кеша на покупку нерухомості у балкановії туманності
Бо не мають впливу ні на такий характер процесу війни, ні на життя когось в кавалірці.
Тобто від того, де буде отой капітан зорельоту, ні характер війни, ні доля когось з кавалірки ну ніяк не зміниться. Обидва процеси визначаються рішеннями інших.
То чого ця згадка?
юо таких нетойвосних кілька міжгалактичних армад щоб подолати імперію зла на темній стороні сили, але в них тепер "лапки"
flyman написав:юо таких нетойвосних кілька міжгалактичних армад щоб подолати імперію зла на темній стороні сили, але в них тепер "лапки"
Рішення та реалізацію приймає хто. Самі схотіли, витягнули з кишень зорельоти та полетіли чи як.
Тому повторюю питання: то до чого згадка?
І судячи по нехватці капітанів не зорельотів, а ружжя, то такі ж самі фактичні лапки і в останніх. Могли б і з ружжями піти на імперію зла. Що зорельотами, що ружжями.. Бо в імперії зла теж є свої і зорельоти, і ружжя.
Критично не вистачає саме носіїв ружжя. Капітани зорельотів за них не будуть. Поки(( Другі не зроблять рехфолюцію. То вперед. Все в руках носіїв ружжов.
Shaman написав:якщо агресор не погоджується на перемовини, незважаючи на рівень втрат - то варіантів лише два - воювати або здатися. здатися? пишіть вже повністю свої висновки, а не натяки... вічної війни не буде - не вистачить ресурсів в жодної з країн. тому так, гра, хто перший кліпне.
з військової точки зору ситуація майже патова. з точки зору терору - проблеми є, влада має думати над їх вирішенням...
А що означає "здатися"? Фінляндія здалась в 1940? Не виживайте слова "капітуляція", "здатися" тому що люди під цими словами розуміють кожен інше. Наприклад я під капітуляцією розумію здачу Львова(і всього що на схід від Львова), а деякі під капітуляцією розуміють здачу Донбасу і Криму.
Вічна війна може бути! Наприклад я припускаю війну ще 10 років. Чому ні? Ви ж усі турбопатріоти цього хочете(хотіли).
