Додано: Пон 25 сер, 2025 19:33

Успіх написав: А як тобі таке, Ілон Маск?©

А як тобі таке, Ілон Маск?©

Отож.Світан практично сказав те, про що в мене було зранку.Все знають, розуміють..., але процес контрольований.Єдине зауваження: він подає так начебто Мадяр або ГУР сам вирішив і зробив.А також ще, що начебто контроль зник.Ну і звідки він взяв, що ті ж партнери не будуть проти розвалу оркостану.Байден доволі прозоро натякнув, що мета Заходу лише припинення агресії з боку рфії через збільшення сплати за неї.(По суті нехай і через паралельно збільшення ціни з України, яку їй приходиться в цей час платити, захищаючись).Цинізм цієї війни в тому, що Україна робить основну роботу (хоч і для себе, але і для партнерів).А партнерам на її втрати та наслідки ... Тільки на словах.Хоча за корейців, в'єтнамців їм прийшлось навіть стояти поруч з ними в окопах.Лише одного фактору, що розвалений оркостан Китай та Ко миттєво поглине з потрохами, цілком достатньо для прогнозування цілей Заходу стосовно нього.А ще ядрьона зброя куди і як..Якщо в корінь, то - все бодання зара йде навколо того, хто з оркостану буде знімати %. Самі орківці, БІКСи чи Захід (Корона, Штати та Ко). Кому рфія буде сплачувати данину...Цинічно це все.