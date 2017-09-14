RSS
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:08

За крок до перевороту думок©

  candle645 написав:Втім все це несуттєві деталі...
Головне - це факт ймовірного вбивства, яке такі як ти намагаються заговорити підмінюючи тему вбивства на тему наявності/відсутності незначного адміністративного правопорушення зі сторони вбитого.

Так отож!!! >>>
  Hotab написав:Лицемірство 80 lvl




  candle645 написав:- мобілізували його не за власним бажанням, а "згідно-відповідно" в квітні 2022, коли було лише +30. Він не маючи іншого вибору "прийшов в ЗСУ" служити 24/7 за встановлене на той момент державою ГЗ ~$1/год.
В кінці квітня - то я вже мав перший виїзд на бойову!
А пішов я 26.02.2022 у військомат... Але там тоді протирчав до ночі і нам сказали приїхати завтра зарнку на 9:00. Тож, наступного дня я приїхав у військомат і нас повезли у ВЧ(де потім за +/- місяць, туди поблизу прилетіла ракета... - але я вже тоді/на той час був під кордоном бульбашів)
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:34

  detroytred написав:
  tumos написав:
Посмотрел израильское изложение. Есть там пару строчек, котроые отсутстуют в изложении эксперта. Не могу понять почему при 100 % уверенности Садра о сливе разведданных, у него есть какие-то подозрения о причинах точности попаданий. И исходя не из слива, а точности попаданий он делает дальнейший вывод.

Вважаю, що в іранців є достатньо ще інших підстав вважати, що "и это означает, что "Россия не с нами".

А це лише те, що вони можуть озвучити і то частково.
Звідси отака неоднозначність.


Был слив или нет - я не знаю. А вот относительно иранской неоднозначности примеры есть. В июне посол Ирана в Армении Мехди Собхани заявляет об использовани территории Азербайджана для нанесения ударов израильскими беспилотниками. А в августе секретарь Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Лариджани подчеркивает, что обвинения в адрес Азербайджана об оказании военной помощи Израилю не подкреплены никакими
доказательствами.
