Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Те що закинуло кілька людей при таких обставинах - це дуже прикро
Але казати, що "це нова державна політика, нові касти" - відверта брехня

без сумніву. Так само як і в 2023 було брехнею "бусифікація".
Ти все ще не помітив - те що тут спершу зустрічається криками "брехня, іпсо" через півроку-рік стає новою нормальністю?
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:41

  whois2010 написав:Дибільнувата укровлада не рідко і вже давненько з лагом в декілька місяців бере найгірше, що з'являється у московитів. Але єдиного вірного працюючого рішення, як заманити людей на службу (без гасел і згвалтувань), скопіювати не може:
- оплата. Московити платять в середньому 5000ує в місяць. Нікого не пи** і не викрадають, по 30.000 мобілізують щомісяця. Впевнений, у нас були б бажаючі отримувати таку платню за службу
- чіткі встановлені терміни контракта

Так не вийде.
1. В РФ набагато більше населення. Орієнтовно в 4,5 рази.
2. У них є реально депресивні регіони, де 5000уе - космічні гроші.
3. У нас банально менше грошей. Вони мають сотні мільярдів з нафти, а ми мізерні подачки Заходу.

Але укравлада дійсно дебільна, бо за це потрібно було думати в перший рік війни і прораховути свою стратегію з врахуванням цього фактору. Але стратегії у влади немає. Є подразник(проблема) - не вистачає людей - ось вони її рішають.

А що буде через 2-3 роки, коли по вулицях вже не будуть ходити без відмазки - вони не думають. Ось настане цей час - будуть це вирішувати. Боюсь те що зараз - це квіточки у порівнянні з тим що буде.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:42

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Дивись: "Україна стане країною-фортецею: Гетманцев описав майбутнє економіки після війни"
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... -vijni.htm
А ти можеш зрозуміти що подібні заяви є частиною того що ти нгазиваєш
МОЖНОВЛОДЦІ повинні відпрацьовувати на 100%...
От можновладець і відпрацьовує
Йому поставили завдання ЗІБРАТИ більше грошей
Для того щоб збір не викликав невдоволення - він пробує пояснити це мотивуючи необхідністю збільшення витрат на ЗСУ...
Тобто СВОЮ роботу він виконує на 105%....
От тільки якщо ЙОГО дії розглянути то там вийде
Відміна безмитного ввезення авто з обіцянкою що буде плюс 13 млрд грн до Бюджету... в 2024 році ввезли 300 000+/- авто, може зібрали 13 млрд а може й ні
А в 2025 - ДОЗВОЛИЛИ ЗСУ ввозити авто на себе без мита..
Дійшло до можновладця , що економія навіть 10 млрд грн привела до ДОДАТКОВИХ втрат в мінімум 1000 осіб яких вчасно не довезли і сімям яких тепер треба заплатити 15 млрд..
Але ж своє завдання можновладець виконав.
А те що виконання ним на 105% привело до нульового економічного ефекту - так хто ж про це знав..
Зараз цей можновладець виконуючи СВОЄ завдання зібрати більше грошей в Бюджет протиснув правило що з січня 2026 року ліцензію на акцизні товари отримає тільки той в кого в попередньому місяці середня зарплата ВСІХ працівників була не менше 16000 грн.... а от передбачити що в іншому протиснутому правилі націнка на тютюн 5% і щоб оплатити за 160 годин 16000+податки - то продавцю в годину треба прийняти-розставити-знайти-провести по касі два рази(один раз товар другий раз акцизна марка) - 30 пачок цигарок...

Так що
Погано керуватись тільки теоретичними знаннями
Ще гірше-коментувати якісь практичні рішення в галузі в якій ні бельмеса не розумієш.

Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:42

За час повномасштабного вторгнення відкрили більше 250 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/26/7527905/
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:43

  whois2010 написав:
  pesikot написав:Те що закинуло кілька людей при таких обставинах - це дуже прикро

Але казати, що "це нова державна політика, нові касти" - відверта брехня

Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію:

5. Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення.

Дивний "порядок" проведення мобілізації встановив зелінський з талановитими менеджерами.


До Зеленського закону про мобілізацію не було чи що ?
Був, майже такий самий, той новий відрізняється тільки деякими довбанутими положеннями, але по суті - той самий
  whois2010 написав:Третій рік насильницької бусифікації в країні. Начебто, щоб демобілізувати тих, хто служить 3+ роки. В той же час нікого не демобілізують. І загиблих "майже" нема по заявам влади. Де люде?

Мізки вмикай і не дави на емоції
Бо пан холява може виявитись правий про тебе

Прям завжди насильницька бусифікація ?
Начебто, щоб ? Це хто таке казав ?
Про загиблих ? Поняття "військова цензура" тобі знайома, якщо ні, то моя тобі порада - ознайомся

  whois2010 написав:- оплата. Московити платять в середньому 5000ує в місяць. Нікого не пи** і не викрадають, по 30.000 мобілізують щомісяця. Впевнений, у нас були б бажаючі отримувати таку платню за службу

про $5К (це 500К фублів) в місяць- це ти загнув

За 100К гривень і у нас будуть боронити Закарпатський фронт, бажаючих буде - за горизонт )
  whois2010 написав:- чіткі встановлені терміни контракта

Оце відверта брехня, немає в них такого

PS. Пояснюю особисто для тебе - я виріс в Україні, жив, живу і планую жити в України, працюю, сплачую податки.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:45

andrijk777
Але стратегії у влади немає.

Так її нема ні в кого. «Платити більше, щоб добровольці» розбивається об джерела , де взяти гроші. Тому питання вирішується так як вирішується.
За економічне бронювання (не введене) яке б могло б дати фінансовий ресурс вже казали. Це прорахунок.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:48

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Те що закинуло кілька людей при таких обставинах - це дуже прикро
Але казати, що "це нова державна політика, нові касти" - відверта брехня

без сумніву. Так само як і в 2023 було брехнею "бусифікація".
Ти все ще не помітив - те що тут спершу зустрічається криками "брехня, іпсо" через півроку-рік стає новою нормальністю?


Диви, 2 випадки - але розганяется активно такими як ти, щоб створити масованість та страх в суспільстві
При цьому, ви це робити свідомо, навіть не розібравшись

в ТЦК, в в/ч - "а какая разница ?"
Головне, побільше ярликів, побільше емоцій - "вирішили вбити", "гестапівці"

Саме ти брешешь, що "це нова державна політика, нові касти"

Якщо "це нова державна політика, нові касти", покажи документ де "нова державна політика прописана" ?
Документ, з підписами, з печатками

Шукай.
Поки не знайдешь, не пиши тут )
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:: я вважаю, що отого раніше супердоброзичливого Успіха отаким зубастим зробили саме форумчани своїми наїздами на нього;
Він з самого початку (за 5 років до Війни в 2014) був нитиком, якому я пояснював
Якщо ти , без освіти і на базарі за 10 років заробив на квартиру-ти мусиш МОЛИТИСЬ на умови в Україні які тобі це дозволили зробити...
Він не повірив і послухавши невсьотакоднозначників вирішив пошукати щастя в пірамідах... просрав бізнес, ледве витягнув ноги з двох пірамід ( кілька років агітуючи тутешніх в них вступати) а потім ще три роки звинувачував владу яка не навела порядок з пірамідами.
Потім йому повезло і він потрапив в ЗСУ , відразу докупив в кредит недобуд ...
Далі як тільки в ЗСУ стали менше платити знову почав нити....

І хто йому лікар?
ПС
Андрія-в він же бетон я чмирив за його фантазію що всі мають продавати шашлики і їздити на тонованій кемрі...
волгаря за агітацію педерації
долярчика за його ниття
вас за російську і трьохкратні відповіді

І як правило в кінці-кінців цих людей після мене починали чмирити і інші...
Тому
Я такий собі лакмусовий папірець , який просто швидше за інших реагує...
А от тим на кого наїхали - деколи варто подумати - а чому наїхали.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:50

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Те що закинуло кілька людей при таких обставинах - це дуже прикро
Але казати, що "це нова державна політика, нові касти" - відверта брехня

без сумніву. Так само як і в 2023 було брехнею "бусифікація".
Ти все ще не помітив - те що тут спершу зустрічається криками "брехня, іпсо" через півроку-рік стає новою нормальністю?


наші борцуни із ТЦК нагадують промиту вату, яка раділа п'дарам в Донецьку, а тепер (ті хто пропетляли від мобілізації в РОВ) в кульочки сруть і воду з калюж набирають. при чому 3,14*** всіма силами показують що не пожаліють нікого, і що без ЗСУ всім буде смерть та зубажіння. але ні, давайте боротись із ЗСУ

а памятаєете як вата топила проти НАТО тому що будуть забирать українців на американські війни? я памятаю..
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:50

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:Дибільнувата укровлада не рідко і вже давненько з лагом в декілька місяців бере найгірше, що з'являється у московитів. Але єдиного вірного працюючого рішення, як заманити людей на службу (без гасел і згвалтувань), скопіювати не може:
- оплата. Московити платять в середньому 5000ує в місяць. Нікого не пи** і не викрадають, по 30.000 мобілізують щомісяця. Впевнений, у нас були б бажаючі отримувати таку платню за службу
- чіткі встановлені терміни контракта

Так не вийде.
1. В РФ набагато більше населення. Орієнтовно в 4,5 рази.
2. У них є реально депресивні регіони, де 5000уе - космічні гроші.
3. У нас банально менше грошей. Вони мають сотні мільярдів з нафти, а ми мізерні подачки Заходу.

Але укравлада дійсно дебільна, бо за це потрібно було думати в перший рік війни і прораховути свою стратегію з врахуванням цього фактору. Але стратегії у влади немає. Є подразник(проблема) - не вистачає людей - ось вони її рішають.

А що буде через 2-3 роки, коли по вулицях вже не будуть ходити без відмазки - вони не думають. Ось настане цей час - будуть це вирішувати. Боюсь те що зараз - це квіточки у порівнянні з тим що буде.

Проблема щн глибша.

Кротевич прямим текстом вказав: в нас вже була ситуація, коли в нас було навіть більше людей, ніж у ворога. І що???
Ще й приклад навів, що хоч диво і завтра в нас хоч 100 тис. нових мобілізованих, то це не вплине глобально...

Дуже цікаве інтерв'ю!
