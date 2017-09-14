budivelnik написав:

detroytred написав: "Україна стане країною-фортецею: Гетманцев описав майбутнє економіки після війни"

https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... -vijni.htm

А ти можеш зрозуміти що подібні заяви є частиною того що ти нгазиваєшМОЖНОВЛОДЦІ повинні відпрацьовувати на 100%...От можновладець і відпрацьовуєЙому поставили завдання ЗІБРАТИ більше грошейДля того щоб збір не викликав невдоволення - він пробує пояснити це мотивуючи необхідністю збільшення витрат на ЗСУ...Тобто СВОЮ роботу він виконує на 105%....От тільки якщо ЙОГО дії розглянути то там вийдеВідміна безмитного ввезення авто з обіцянкою що буде плюс 13 млрд грн до Бюджету... в 2024 році ввезли 300 000+/- авто, може зібрали 13 млрд а може й ніА в 2025 - ДОЗВОЛИЛИ ЗСУ ввозити авто на себе без мита..Дійшло до можновладця , що економія навіть 10 млрд грн привела до ДОДАТКОВИХ втрат в мінімум 1000 осіб яких вчасно не довезли і сімям яких тепер треба заплатити 15 млрд..Але ж своє завдання можновладець виконав.А те що виконання ним на 105% привело до нульового економічного ефекту - так хто ж про це знав..Зараз цей можновладець виконуючи СВОЄ завдання зібрати більше грошей в Бюджет протиснув правило що з січня 2026 року ліцензію на акцизні товари отримає тільки той в кого в попередньому місяці середня зарплата ВСІХ працівників була не менше 16000 грн.... а от передбачити що в іншому протиснутому правилі націнка на тютюн 5% і щоб оплатити за 160 годин 16000+податки - то продавцю в годину треба прийняти-розставити-знайти-провести по касі два рази(один раз товар другий раз акцизна марка) - 30 пачок цигарок...Так щоПогано керуватись тільки теоретичними знаннямиЩе гірше-коментувати якісь практичні рішення в галузі в якій ні бельмеса не розумієш.