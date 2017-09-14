Додано: Вів 26 сер, 2025 22:45

_hunter написав: Нет Нужно уточнить: "лучше 75% 106го места" (по ВВП/человека) и 46го - по ВВП просто. Т.е. ну такое себе достиженьице...

Ну и мы, вроде, раньше уже установили (и даже признали), что несмотря на все ЗНАНЬИЩА/"понимание правил рынка" (что бы это ни значило) budivelnik не обладает "путем развития" даже для еще одного budivelnik-а. Не говоря уже про нацию вцелом.

Дві брехні або маніпуляції1 Де Будівельник зобовязувався тягнути націю?Тим більше що Будівельник постійно заявлявВплив 0,1% найвпливовіших українців на розвиток нації в абсолютних цифрах впливає на 1-3%....Тобтонайвпливовіший Зеленський на всю націю впливає як 300 хантерів( мало бути 30 , але ти настільки нікчемний що я твій вплив поділив на 10)2 Звідки ти взяв що Будівельник не приймав участі і не створив групу товарищів які совокупно потягнуть на десять Будівельників ( правда ця група десь під сотню осіб з різними досягненнями в різних галузях)3 Є те що створюємо - по цьому параметру я десь в першому мільярді в його кінціЄ те що споживаємо - тут я взагалі в верхній частині другогоЄ те що накопичуємо - а от тут я досить високо, бо по співвідношенні до створеного я споживаю мало.Ось ВВП першої десятки , якщо припустити що людина вкладає в бізнес 20% від того що створила- то я точно між Ісландією і Швеції1 __Люксембург Люксембург _135 682____0,7млн осіб2 __Ірландія Ірландія ______99 152____5,83 млн3 __Швейцарія Швейцарія ____93 457____9млн осіб4 __Норвегія Норвегія ______89 202____5,57млн осіб5 __Сінгапур Сінгапур ______72 794____6,03млн осіб6 __США США ________________69 287____340млн7 __Ісландія Ісландія ______68 383____0,4млн8 __Данія Данія ____________67 803____6млн9 __Катар Катар ____________61 276____2,8млн10 __Швеція Швеція __________60 239____10,6млнТобто в мене десь місце в 380 000 000... що серед 8 000 000 000 населення говорить про те що в світі я котуюсь навіть вище ніж в Україні ( в Україні в 5% а в світі в 4,75 % капіталістів)ПСтак розрахунок спрощений бо є море інших держав.... але алгоритм +/- вірнийя беру ВСЕ населення першої десятки при чому точно знаю що 100% населення не відкладають 20% від заробленого, тому в першій десятці є ті хто вкладає менше ніж я, в той час коли в групі 11-200 - є люди які вкладають більше але у відсотках в бідних країнах менше вкладає...