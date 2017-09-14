budivelnik написав: Тому ще раз Дай відповідь на просте питання Чому При розміру ринку в 80 млрд доларів ВВП 1992 року і при рості ВВП до 190 млрд доларів в 2024 році 90% населення не змогло створити ніяких заощаджень а 10% заощадили всього 30 млрд доларів
Даю. Капіталом, заозадженнями є не тільки заощадження в банках.
І про те і мова тобі, що такі умови в ринку від регуляторів, що прирощувати да і навіть просто зберігати свій капітал для населення є важкою задачею. Нема ні умов, ні інструментів. Від регуляторів ринку. ...........
Тут ещё изрядная доля манипуляции. При введении в 1996 курс гривни был 1,76 за доллар США. Сегодня - 41,40. Курс вырос (точнее, упал) в 23,5 раза. Так что, грубо говоря, при том же уровне экономики и сохранении гривневых цен на уровне 1996 ВВП в долл. вырос бы в те же 23,5 раза. Или гривневые цены выросли бы в 23,5 раза. Яркий пример - падение ВВП в 2014-2015. При ВВП в долл. в 2013 - 183310 млн. долл., в 2015 он составил 90615 млн. долл. Падение вроде бы больше, чем в 2 раза или на 50,6%. Понятно, что такого падения реально не было, это только курсовые фокусы.
detroytred написав:Хотаб От і виходить, що домовлятись треба всім((( Різниця лише в послідовності. То не варто й сваритися тоді.
Сваритися не треба. Но "непослідовність" и "нелогічність" сильно достают.
candle645 написав:а не внутрішніх регламентів (статутів) ЗСУ. .
Назва статуту Затверджений законом \ 0 Статут внутрішньої служби ЗСУ № 548-XIV від 24.03.1999 1 Дисциплінарний статут ЗСУ № 551-XIV від 24.03.1999 2 Стройовий статут ЗСУ № 550-XIV від 24.03.1999 3 Статут гарнізонної та вартової служб ЗСУ № 548-XIV від 24.03.1999
Останні зміни (станом на 2025) 0 2022 (закон № 2122-IX та ін.) 1 2023 (закон № 2831-IX) 2 2022 (закон № 2122-IX) 3 2022 (закон № 2122-IX)
я щось не зрозумів 1 Я приводив 1992 ВВП в доларах - 80 млрд в гривнях це було 80*1,76=141млрд грн 2024 ВВП в доларах-190млрд в гривнях це було 190*41=7790 млрд грн ________________+2,375рази_______________________+55,25 разів 2 Якщо я ГОВОРЮ про 90% - то вони не мають КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ і можуть мати якісь заощадження Якщо припустити що 10% вклали в бізнес і не вклали в заощадження і всі 1270 млрд грн це ЗАОЩАДЖЕННЯ 90% - то ці 90% вели себе так само примітивно як і дейтройт , тобто відклали МЕНШЕ 1% від того що заробляли , а раз так то їх бідність це наслідок їх економічно/фінансової політики а не наслідок якихось умов не створених можновладцями. 3 Для довідки Ми можемо припустити що ВВП це якась похідна від капіталовкладень (на пальцях так припустити можна) і співідношення між цими величинами можна визначити по ставці кредиту ( станом на сьогодні це 15%) тоді можна припустити ________________________________1992рік_______________________2024рік Капіталізація України________80*100/15=534млрд доларів______190*100/15=1267млрд Таким чином можна знову ж на пальцях припустити що середній ріст капіталізації України за останніх 32 роки становив плюс 3,5% накопичуючим, це при тому що середньосвітовий ріст за останні 30 років був 1,5-2% 4 Якщо припустити що я правий і вхожу в 5% (тобто в 2 млн найбагатших) то можна це просто перевірити 1267млрд-534млрд/2 млн осіб=+/-350 000 доларів тобто три перевірки приводять до +/- тих результатів які я можу перевірити фізично
budivelnik написав: А ти й далі фантазуй що капітал це самокерована штучка ПС знаєш чому ти не зміг стати багатим? Бо не зміг накопичити
Залишилось тільки вказати, де я "фантазував що капітал це самокерована штучка". В мене було, що навіть в якості отакого часного випадку, який я тобі спеціально навів для показу появи прибутку на капітал навіть за абсолютної неучасті власника капіталу в процесі виробництва товарів-послуги --- відніс капітал в банк і отримав прибуток --- то й за такого випадку його тобі приростили менеджери, робітики банку та по ланцюжку власник-менеджери-робітники реал сектору. Можу в цитату макнути. Ти знов будуєш на брехні. Лише голослівно.
Якщо б я мав мету стати бохатим, то цим би й зайнявся. Накопиченням бохатства, як ти. Але є інші справи та зацікавленість. В мене. Це так само очевидно, як те, чому ти не став старшим прапорщиком((
Не розумію до чого ці твої співи-то? Про стати мені, бувшому службовцю на державу, бохатим, як мету в житті. Коли предмет обгорення - розвиток ринку країни. Що ти за чергового єралашика наліпив.
І бачу, що тобі знов треба попити водички. А про свій ненапряг та Карпати-закордоння тощо навіть з декількома бізнесами розказуй Василю, бо він розповідає про "Я теж регочу аж падаю від таких "ікономістів" які не в курсі, що підприємець працює з ранку і до ночі без вихідних та відпусток". Бо виходить, що регоче до аж падаю він тоді і з тебе.
І для ЗСУ, за яке ви переймаєтеся, я з 2014р зробив більше і витратив коштів незрівнянно більше, ніж ви
Я не забороняю вам так вважати, хоча он у Кендела з Дашою є якісь особливі таблички/пропорції, по яким вони удвох гигикаючи розказують про недостатню оцінку послуг військового навіть в ролі мийщика снарядів чи заповнювача журналу. Уявляєте скільки в тій табличці коштує послуга бойового пілота?? Але то незручні для Кендела дані, він сюди їх не принесе 😅 Ми можемо лише самі пофантазувати, скільки коштує послуга цивільного пілота, по табличкам Кендела перерахувати на коефіцієнти ризику, ненормованого робочого часу і тп. Щось там має вийти і можливо навіть не на вашу користь 😅
У мене немає знайомих пілотів (лише одна зношена пілотка умовно-знайома по цьому форуму). Але знань щоб оцінити вартість послуг пілота мабуть достатньо щоб спробувати...
Послуги бойового пілота який за рахунок платників податків отримав свою професію - коштують згідно-відповідно його звання, вислуги та тарифного розряду. І жодних доплат за незвичний колір хазяїна та розмір його салямі там не передбачено.
Питань щодо "коефіцієнти ризику" я тут жодного разу не піднімав, але якщо мова йде саме про вислуженого бойового пілота - то вони вже включені десь в тарифному розряді.
А от вартість послуг цивільного пілота, якого було мобілізовано - дійсно цікава тема, тому спробую. Але дані будуть незручними для ЗСУ та таких як ти. В мережі зустрічав цифри $10-15k/місяць для українських АК на міжнародних лініях. Майже впевнений що формально там все +/- згідно ТК, але вимушене перебування/"відпочинок" не "дома в ліжку з дружиною" в кращому разі оплачується як смішна фіксована сума за перебування в відряжденні, а не як овертайм з оплатою 2х згідно ТК. Тому реальна погодинна вартість його послуг - не $60-100(як підказує Дашка), а скоріш $30-50.
В перерахунку на службу 24/7 - якщо вказаного цивільного пілота мобілізували щоб відправити в посадку на нулі, то його послуги коштують $35-50 тисяч доларів в місяць, і держава оплачує їх менш ніж на 10%
Якщо раптом йому дали можливість стати бойовим пілотом та служити в ЗСУ справді ефективно та відповідно до його цивільного фаху - то ймовірно і умови служби відносно адекватні типу розквартирування та фактичної служби 60-80годин/тиждень. - тобто оплата теж менш 10%, але принаймі менше ризиків та професійної деградації. І його послуги в такому об"ємі коштують десь $10-15к/місяць.
Круче: "Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес..."
Ось цитата-підтвердження. Чисто для поржать з викрутасів буйдівельника. А спів про відпочинок потім ще й Василь-підприємець теж 60-ти річний спростовує. ________________________ zРадио написав: detroytred написав: budivelnik написав: Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає _______________________* Вы свели к слишком субъективным критериям.
Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика)) _________________________ Рейтинги... Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование. budivelnik, а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный: 1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот; 2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.
Так кто из них богач? Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?.. _________________________________ Твої приклади-для мене не новина Ще за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіях Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес... Кожного наступного року , витрати на життя збільшуються , але співвідношення витрат до заробітку так і залишається 1/3, при чому людина відпочиває ,але тихенько -сосновий ліс-озеро... Так триває 20 років... і в 40-45 людина може а - взагалі не працювати б - круглорічно знаходитись на курортах все включено... За рахунок тільки частки від доходів бізнесу(або депозитів,або здачі в оренду нерухомості...)
І порівнював цей варіант з типовим представником молоді,яка а - на початках заробляла так само ,тобто в три рази більше ніж мінімалка б - 2/3 заробленого - витрачала ,а 1/3 заробленого залишала на відпустку .яку просаджувала в Куршавелі чи Мальдівах.. За 20 років-вона відпочивала всього 1,5... і в ті ж самі 40-45 змушена й далі працювати щоб мати можливість раз рік поїхати на відпочинок...
Тому Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.