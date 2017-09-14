RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 10:55

  Letusrock написав:
  Schmit написав:Заявляє про 50+ смертей в ТЦК за останні два роки. І звичайно ж ніхто не винен (напевно тільки путін). Один пройшов ВЛК - здоров, а потім, покрившись синцями та кровопідтіками вмер від серцевої недостатності, інший - випригнув з бусіка на повному ходу і т.д.
Ось така от країна мрій Зе.

Добре що є топ відмазка "бо_прийдуть_буряти", то можна далі списувати на "епілепсію" та "випав з буса".
Вкраїнчики в коментарях у соц.мережах останнім часом на повному серйозі пишуть "я розумію що катівня, вбивають - але які альтернативи?"

Schmit"у я такой вопрос не задам, у него в мозгах только одна мысль - как бы обосрать Зе.
Но вам повторю свой вчерашний вопрос - "пожалуйста, ваши "не де.бильные" предложения по мобилизации?" или в вашей формулировке - "але які альтернативи?"
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:03

треба будувати більше тюрем

Більше тюрем замість витрат на оборону
Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира.
Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк

З 2022 року по липень 2025 року в Україні відкрили більш як 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більше ніж 50 тисяч справ за дезертирство.
Такі дані надав Офіс генерального прокурора

Станом на березень 2024 року в Україні існувало 101 установа виконання покарань та слідчий ізолятор, що розраховані на 78 705 місць. На цей час в них утримували 42 902 особи: 15 784 у слідчих ізоляторах та 27 062 у кримінально-виконавчих установах.

Куди їх всіх саджати будуть? Треба зілінському і талановитим менеджерам підказати: газові камери та фабрики по спалюванню гречкосіїв
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:05

  Ірина_ написав:Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

За 6 місяців 2025 року зростання виробництва зброї та боєприпасів в Україні сповільнилось до 26,8%. Темпи залишаються високими, проте близьки до стелі росту, й для розширення потрібні зовнішні замовлення та інвестиції.
За 2024 рік приріст виробництва становив +41,4%.

Зображення

Це і є наочним прикладом вичерпання ресурсів росту капіталу. В даному випадку - виробництві товару-снарядів.

Треба дивитися, які рішення-дії і хто повинен прийняти-зробити, щоб підтримати-зберігти подальший рост (розвиток).
І ключеве - то попит. Попит.
Зовнішні замовлення в фінаналітика))
Тобто вперлося в обмеженння попитом.

А інвестиції ... вони будуть при наданні отим інвесторам (власникам капіталу) сприятливих умов.
З усього світу прибіжать-злетяться.
Щоб приростити капіталець свій собі...

Але експерт впустив ще й одне -- зменшення витрат (іздєржєк) на виробництво. Отих снарядів.
Як інструмент для подальшого розвитку (підтримання темпів зростання) капіталу в даному випадку у виробництві снарядів-товару.
___________________________
Ось і наочний зв'язок *флуда* Детройта про економіку та роль можновладців-управлінців-регуляторів з даною темою.

Рішення, дії за можновладцями-управлінцями-регуляторами.
І ніхто за них їх функції не виконає..
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:13

  _hunter написав:А штрафы "за нарушение учета" сейчас куда приходят? :roll: -- подозреваю, что и эту проблему будут решать ровно так же...
Ну и не забываем:

штрафи чьотко приходять в Резерв+ і навіть є можливість здається оплатити 50% замість повного.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:13

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  andrijk777 написав: І таке зустрічне питання - що краще "окупація" чи Бахмут?


швидка окупація маріуполя не захистила його він руйнування та вбиввств цивільних, навпаки. загинуло більше, ніж цивільних в Бахмуті......

Не треба вигадувати. "Швидкої окупації Маріуполя" не було.


а яка була?
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:30

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  Schmit написав:Заявляє про 50+ смертей в ТЦК за останні два роки. І звичайно ж ніхто не винен (напевно тільки путін). Один пройшов ВЛК - здоров, а потім, покрившись синцями та кровопідтіками вмер від серцевої недостатності, інший - випригнув з бусіка на повному ходу і т.д.
Ось така от країна мрій Зе.

Добре що є топ відмазка "бо_прийдуть_буряти", то можна далі списувати на "епілепсію" та "випав з буса".
Вкраїнчики в коментарях у соц.мережах останнім часом на повному серйозі пишуть "я розумію що катівня, вбивають - але які альтернативи?"

Schmit"у я такой вопрос не задам, у него в мозгах только одна мысль - как бы обосрать Зе.
Но вам повторю свой вчерашний вопрос - "пожалуйста, ваши "не де.бильные" предложения по мобилизации?" или в вашей формулировке - "але які альтернативи?"

давайте ваше, якщо не подобаються пропоновані
  whois2010 написав:з інтернетів:
1. Мобілізація хвилями. Спочатку - всі резервісти, військові запасу, випускники академій, училищ та університетів які мали відношення до армії або військову кафедру.
2. Потім - силові структури.
3. Потім - за критичними навичками - інженери, механіки і лікарі на конкретні посади, оминаючи необхідність мати офіцерське звання щоб служити в госпіталі лікарем а не санітаром. На чітко визначений термін. Це вирішило б і питання критичної інфраструктури. Взяли хірурга, поїхав, послужив півроку, прооперував, повернувся до старої роботи а йому на зміну поїхав наступний.
4. Паралельно з цим - рекрутинг. Одразу з нормальним грошовим забезпеченням, бо від самого початку Захід нормально бабла наливав. За бажання можна було найняти професіну армію якби не обмеження юридичного характеру. Але принаймні мотивувати цивільне населення. Гроші, конкретні терміни служби, конкретна посада.
5. Без мʼясних штурмів. Без розташування навчальних центрів в голому полі.
6. Вкладатись в першу чергу в оборонку, будувати укріплення. Такі шоб будь яка тварина зуби собі поламала.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:30

  whois2010 написав:
  _hunter написав:А штрафы "за нарушение учета" сейчас куда приходят? :roll: -- подозреваю, что и эту проблему будут решать ровно так же...
Ну и не забываем:

штрафи чьотко приходять в Резерв+ і навіть є можливість здається оплатити 50% замість повного.

Зустрів знайомого.
Каже, що одразу оновив дані в Резерв+. Все було норм.
Але нещодавно раптом з'явилося - "в розшуку" (чи як там).
Йти розбиратися що-чому і хто (може випадково))) отаке зробив або само(( зробилось, не хоче.
Мабуть отримає штраф.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:31

  trololo написав:а яка була?

фортеця
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:33

  trololo написав:
  andrijk777 написав:-Тому що путін не спланував операцію належним чином і був не готовий до повноцінного опору.


ви самі собі суперечите (я до речі вам не тикав і дурнем не обзивав)
- ми не готувались до повноцінного опору, але опір був
- путін не готувався до повноцінного опору, але помилився, значить його хтось обманув (може заяви про шашлики?)
- якщо ніхто не готувався, то чому путін програв битву за київ?

Нічого я не суперечу сам собі. Не треба звалювати все в одну купу. В різні проміжки часу було по-різному.
2019-22.02.2022 - ми(влада) не готувалась до нападу, точніше готувалась дуже слабо.
22.02.2022 - початок березня 2022 - було втрачено десь 20% території України. Тобто грандіозний провал фронту. Наслідок "передвоєнної підготовки".
від 22.02.2022 - до народу і до влади "дійшло" що це реальна війна і пішов опір. Пішла організація війська, мобілізаця і т.д.
Битва за Київ була виграна у кінці березня - початок квітня. Тобто після місяця підготовки.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 27 сер, 2025 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:33

  trololo написав:а яка була?

лагідна. потужна. не зламна. окупація мрії.
обирайте
