Додано: Сер 27 сер, 2025 18:07

detroytred написав: А якщо замість телефона вклав кудись (хоч в банк, хоч в бізнес), то не пощастило обом... А якщо замість телефона вклав кудись (хоч в банк, хоч в бізнес), то не пощастило обом...

В тебе - ВКЛАВ - це спалив....А може хвора уява домалює ланцюжок?Якщо є той хто хоче взяти під 10% бо знає як заробити 15%А на ринку пропозиція 13%... то кожен додатковий вкладник зменшує розмір того що стає надлишковим....і як тільки ця ставка опускається до рівня де є попит... відразу кошти йдуть далі... у бізнес... але ж бізнес їх не солить і не може ПОВЕРНУТИ під 5% те що взяв під 10%... тому колеться, плаче але створює свої додаткові 15%... після чого повертає назад і вже працює на своїх 5%....ТеперЧим більше бізнес створив - тим більше отримала Держава(нагадаю податки/збори=35-40% ціни товарів у всіх нормальних Державах).ТобтоЛюдина (підприємець) створила на 100одиниць , а на руках в неї 60одиниць - все інше пішло по перерозподілу...Тобто не те що 1-2-4% можна відкластиВідкладати ще років 10можна 10+% від заробленого і ВСЕ одно не буде надлишку капіталу.Те що ти зробив - це ж не тільки *г**** для унітазу... це й машини/будинки/інструменти з допомогою яких наступним виробникам буде легше створювати те що ти створював важко.От так і росте попитПопит обмежується не грошимаПопит обмежується виробництвомБо скільки б папірців ти в ринок не вкидав, якщо за них хліба не напечуть - то будеш дохнути з голоду як при ціні долар з буханку так і при ціні сто доларів за буханку , якщо буханка одна, гроші у всіх , і цих всіх 10.