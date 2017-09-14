budivelnik написав:Якщо людина в якомусь питанні - дурень , то в цьому питанні їй нічого не треба приписувати
вона саме себе дурнем виставить...
Давай розганяйся..
Чому в тебе заощадив= вивів з обороту ( спалив, закопав в землю і так далі) ?
Коли я кажу вклав... то це
а - у власну освіту щоб отримати кращі професійні знання
або
б - в інструменти щоб підняти продуктивність своє праці
або
в - у фінансові інструменти ( депозити/овдп/акції) щоб через 5 років вклавши в ОВДП еквівалент дивану- отримати ресурс на диван+поїздка в Грецію....
Почав тобі розкладати твої чергові 🤣... а потім подумав "а нахіба?"
Отже ти бескінечно будеш або вигадувати-приписувати, а мені спростовуй; або по стоп'ятнадцятому колу тільки в різних варіаціях.
Не ображайся, але набридає.
Тож залишайся при своїх єралашиках((
Я ж при своїх знаннях))
Повір, навіть самий забитий туркмен, з яким я зіштовхувався, не такий тугий, як ти. Це треш...
Зрозумій: в тебе не інша точка зору, в тебе -- ну просто грубі помилки в елементарному. В аксіомах, по яких нема розходження думок. Як 2+2=4.
Тому нецікаво..