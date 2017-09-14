Додано: Сер 27 сер, 2025 19:34

detroytred написав: За віконце глянь --- капітали тупо скирдують в Біток тощо... За віконце глянь --- капітали тупо скирдують в Біток тощо...

А ти про нестачу капіталу... нагодувати голодних.

1 Я скирдую....не в біток , поки що є куди розвиватись....2 Ти що робиш? що і куди скирдуєш? і як твоє НЕскирдування тобі допоможе?3 Як допоможе НЕскирдування тим 90% які НЕскирдують?Вони на чому своє життя поращать?На обслуговуванні МОЇХ капіталів - так я не проти... чим менше капіталів в них... тим менше я ЇМ заплачу за обслуговування моїх.Тому ти можеш й далі натягувати сову на глобус про можновладців/країни які якимось фантастичним чином знайдуть капітал на інструменти для того щоб ці інструменти роздати НЕскридувальникам...Це похлєще теорії комунізму буде.Я не про голодних , не про нестачу капіталу...я про те щоЯкщо голодний про себе не подбає - то багатий дасть право голодному померти голодною смертю.І ніякий капітал не буде пальцем об палець бити щоб нагодувавши голодного - зменшити свій прибуток...А от якщо голодний вирішить СЕБЕ нагодувати - тут капітал тут як тут...Хочеш в кредит плуг -який в два рази збільшить продуктивність, але ти третину віддаш за плуг - бери ( в тебе й так буде в 1,5 рази більше ніж лопатою)хочеш трактор - який в 10 разів збільшить продуктивність але ти 2/3 збільшення віддаш за трактор - бери ( в тебе й так стане в 3 рази більше ніж лопатою)Ось як працює капітал....Але при цьомуКапіталу ЗАПАДЛО годувати тих на кому не заробиш... того він їх і не годує.і тому вони й голодні.